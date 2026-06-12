https://ukraina.ru/20260612/dayte-nam-esche-100-tysyach-dronov-voennyy-ekspert-raskryl-kak-ukraina-teryaet-posledniy-kozyr--1080132900.html

"Дайте нам еще 100 тысяч дронов": военный эксперт раскрыл, как Украина теряет последний козырь

"Дайте нам еще 100 тысяч дронов": военный эксперт раскрыл, как Украина теряет последний козырь - 12.06.2026 Украина.ру

"Дайте нам еще 100 тысяч дронов": военный эксперт раскрыл, как Украина теряет последний козырь

У Украины уже нет козырей — на руках остались одни шестерки, и лишь дроны ещё представляют силу. Украина ненадолго вырвалась вперёд в войне беспилотников за счёт поставок из Европы, но скоро потеряет эту фору. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов

2026-06-12T04:45

2026-06-12T04:45

2026-06-12T04:45

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Журналист поинтересовался у эксперта: если текущая динамика сохранится, то можно ли через пару месяцев констатировать, что у Украины не осталось козырей против России? Анпилогов ответил, что у Украины уже нет козырей: у киевского режима на руках остались одни шестерки. "Правда, одна из этих шестерок все же козырная – это дроны. А кроме дронов у них ничего нет. И, несмотря на это, наша армия все равно двигает фронт на запад", — заявил собеседник Украина.ру.По словам эксперта, Украина вырвалась на два месяца вперед в этой войне БПЛА за счет широчайших поставок из Европы комплектующих и готовых изделий. "Но я думаю, что в ближайшее время она эту фору потеряет", — пояснил он."Россия тоже разворачивает собственное производство дронов и ракет. Такие задачи нам проще масштабировать", — добавил эксперт."А киевский режим каждый раз вынужден ходить с протянутой рукой по Европе и клянчить: "Дайте нам еще 100 тысяч дронов. Нам бы день простоять да ночь продержаться"", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Алексей Анпилогов: Через пару месяцев всем станет понятно, что ВСУ потеряли свое превосходство в дронах" на сайте Украина.ру.Об участии в Донбасском ополчении, мотивации добровольца и службе в штурмовом подразделении — в материале Игоря Гомольского "Армянский доброволец Оганесян: если каждый хоть дольку себя отдаст Родине, то Россия станет еще крепче" на сайте Украина.ру.

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