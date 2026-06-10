https://ukraina.ru/20260610/armyanskiy-dobrovolets-oganesyan-esli-kazhdyy-khot-dolku-sebya-otdast-rodine-to-rossiya-stanet-esche-1080051036.html

Армянский доброволец Оганесян: если каждый хоть дольку себя отдаст Родине, то Россия станет еще крепче

Армянский доброволец Оганесян: если каждый хоть дольку себя отдаст Родине, то Россия станет еще крепче - 10.06.2026 Украина.ру

Армянский доброволец Оганесян: если каждый хоть дольку себя отдаст Родине, то Россия станет еще крепче

Об участии в Донбасском ополчении, мотивации добровольца, службе в штурмовом подразделении, работе военного водителя, ранениях, опыте и многом другом журналисту издания Украина.ру рассказал боец ремонтно-восстановительного батальона 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск "Центр", сержант Гриша Оганесян

2026-06-10T14:19

2026-06-10T14:19

2026-06-10T15:01

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- Давно воюете?- Можно сказать, что с 2014–2015 годов. Как началось все это с образованием киевской хунты, так мы с другом и поехали добровольцами. Были под Широкино, потом стояли в самом Широкино. Начинал в Семеновском батальоне. Комбатом у меня был "Малой". Очень хороший человек.И вот как-то так. Широкино, потом стояли под Саханкой. С тех пор все и пошло, и продолжается уже много лет. С перерывами, конечно, но тем не менее.- Зачем было армянину воевать за Донбасс?- Да, сам я по национальности армянин. Россия ведь страна многонациональная. Знаете, я думаю, что если каждый дольку себя отдаст за Родину, то Россия только крепче станет. А я лично считаю Россию своей Родиной. Есть какие-то вещи, которые словами толком не выразишь. Думаю, что по капельке мужества от каждого, и будет хорошо. Каждый должен делать свое дело, каждый на своем месте должен эту телегу толкать, и тогда страна наша будет становиться все более могущественной. И победа всегда будет за нами.- А как было принято решение?- Сам я из Подмосковья. Да просто увидел, что творится, увидел, как ребята сопротивляются. Такие же пацаны, как и я. Тем более, что я служил в пограничных войсках. Встал и поехал. Надо сказать, что я каждый год ездил к другу в Широкино отдыхать. Собрались мы с ним, пришли и встали в ряды добровольцев.- СВО встретили в составе НМ ДНР или заходили с "большой земли"?- Да я в командировке был, в Чебоксарах. Обычная рабочая командировка, обычная гражданская работа. Тут друг звонит и говорит, что контракт уже подписал. "Отлично", - говорю. Прямо там, не возвращаясь в Москву, тоже контракт подписал и уехал.- Ополчение, в большинстве своем, из пехоты состояло. А на СВО вы пришли уже в качестве водителя?- Нет. СВО я начинал в штурмовой пехоте. Получил ранение в ходе выполнения ночной боевой задачи. Второй день рождения, можно сказать. Шесть "сбросов". Еле выжил, честно говоря. Страшно было, но это дело такое. Опыт есть, а страх можно и нужно контролировать, если выжить хочешь. Это главное.- Расскажете подробнее?- Ночью, в ходе выполнения боевой задачи… первые два "сброса". Есть два варианта: обмануть или попробовать убежать. Третьего нет. По дороге, когда уходил от них, еще были. Перевязку мне сделали, а через час "Баба-яга" прилетела. Две танковых мины. Обычная история. Получил приказ "откатиться". Десять километров. К утру только выбрался. Два месяца лежал в госпитале.- Подозреваю, что это не первое в вашей жизни ранение. Верно?- Ох, не первое. Я еще в ополчении получал ранение: ребро сломано, две тяжелых контузии. Это когда в Широкино стояли. Там памятник. Уже не помню, кому именно. Вот там рядом. А до этого с французскими добровольцами вместе… тоже ранение получил, да. И вот третий раз. Уже, можно сказать, в привычку вошло. Получил ранение, вылечился и едешь дальше.- Трудно было представить в 2014 году, что вертолетик, управляемый удаленно, не только будет пересекать ЛБС и сбрасывать противотанковые мины, но и станет настолько распространенным явлением, да?- Честно говоря… дело было ночью и видно было плохо, но, судя по звуку… гул такой стоял, что это больше десяти разных дронов за мной гонялись. Господь, наверное, помог. Не дал мне в день рождения уйти, но война изменилась очень сильно. Не просто изменилась. Это уже совсем другая война.Но я знаю, я уверен, что победа будет за нами. Как сказал наш Верховный главнокомандующий, хунте этой недолго осталось.- Каковы ваши текущие задачи?- Чиним и обслуживаем транспорт, выходим на боевые задачи. Работы много. Чинить приходится регулярно. За день может быть несколько машин. И FPV-дроны, и разные другие воздействуют. А так я и стрелком езжу, и просто за рулем.- Насколько сильно усложнились передвижения на транспорте в данный момент и какие принимаются контрмеры?- Я вам так скажу, что легче не было. Даже без дронов не было легче. Ну вот летали раньше их разведывательные БПЛА. Заметили тебя и миномет или что-нибудь покрупнее навели. А сейчас просто чаще могут атаковать. Да, наверное, стало посложнее, но и раньше опасно было ездить, и теперь опасно. А применяем все в комплексе. И РЭБ, и ружья, и маскировку. Только так это и работает.- Помимо боевых задач, вы ремонтируете машины. Откуда навыки? Это же не что-то, чему можно научиться в два счета.- Из гражданской жизни. В семье ж машина. Когда мне четырнадцать-пятнадцать лет было, отец машину купил, "копейку". Родители у меня тоже пограничники. И мать, и отец. Ну и сами понимаете: то "копейка", то "шестерка". К тому же я в военном городке вырос. И с военной техникой успел повозиться. Так все навыки свои и получил.Снайпер "Семен": каждый сбитый нами гексакоптер – это чья-то спасенная жизнь

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Игорь Гомольский

интервью, россия, сво, донбасс, подмосковье, спецоперация, украина.ру