Путин поздравил россиян с Днём ВМФ. Главное к этому часу - 26.07.2026 Украина.ру
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Путин поздравил россиян с Днём ВМФ. Главное к этому часу
Путин поздравил россиян с Днём ВМФ. Главное к этому часу - 26.07.2026 Украина.ру
Путин поздравил россиян с Днём ВМФ. Главное к этому часу
Президент России Владимир Путин поздравил военнослужащих и всех граждан страны с Днём Военно-морского флота. Он отметил заслуги тех, кто в разные эпохи создавал славу российского флота и обеспечивал стране статус великой морской державы. Об этом и других новостях к этому часу 26 июля сообщает телеграм-канал Украина.ру
2026-07-26T08:55
2026-07-26T08:55
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🟦 Президент США Дональд Трамп отложил планы по усилению военной кампании против Ирана. По данным источников The New York Times, это произошло из-за риска истощения ракет Patriot и боеприпасов для других систем ПВО на Ближнем Востоке;🟦 Американские силы специальных операций готовы начать "самую сложную операцию в военной истории" по захвату обогащенного урана Ирана на хорошо укрепленных ядерных объектах;🟦 Переговоры между Оманом и Ираном по вопросу повторного открытия Ормузского пролива и их соответствующих территориальных вод достигли определенного прогресса, хотя для достижения соглашения потребуется больше времени – CBS News;🟦 Полиция установила личность подозреваемого в совершении наезда в центре Берлина, он связан с исламистским движением, сообщило DPA;🟦 В Южно-Китайском море затонуло вьетнамское судно с 62 моряками, сообщило Xinhua. Китайским спасателям удалось спасти 39 членов экипажа, 23 числятся пропавшими без вести.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, иран, россия, ближний восток, дональд трамп, владимир путин, украина.ру, вмф
Новости, Иран, Россия, Ближний Восток, Дональд Трамп, Владимир Путин, Украина.ру, ВМФ

Путин поздравил россиян с Днём ВМФ. Главное к этому часу

08:55 26.07.2026
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин принял участие в Главном военно-морском параде
Президент Владимир Путин принял участие в Главном военно-морском параде
© POOL
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Президент России Владимир Путин поздравил военнослужащих и всех граждан страны с Днём Военно-морского флота. Он отметил заслуги тех, кто в разные эпохи создавал славу российского флота и обеспечивал стране статус великой морской державы. Об этом и других новостях к этому часу 26 июля сообщает телеграм-канал Украина.ру
🟦 Президент США Дональд Трамп отложил планы по усилению военной кампании против Ирана. По данным источников The New York Times, это произошло из-за риска истощения ракет Patriot и боеприпасов для других систем ПВО на Ближнем Востоке;
🟦 Американские силы специальных операций готовы начать "самую сложную операцию в военной истории" по захвату обогащенного урана Ирана на хорошо укрепленных ядерных объектах;
🟦 Переговоры между Оманом и Ираном по вопросу повторного открытия Ормузского пролива и их соответствующих территориальных вод достигли определенного прогресса, хотя для достижения соглашения потребуется больше времени – CBS News;
🟦 Полиция установила личность подозреваемого в совершении наезда в центре Берлина, он связан с исламистским движением, сообщило DPA;
🟦 В Южно-Китайском море затонуло вьетнамское судно с 62 моряками, сообщило Xinhua. Китайским спасателям удалось спасти 39 членов экипажа, 23 числятся пропавшими без вести.
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