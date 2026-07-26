https://ukraina.ru/20260726/putin-pozdravil-rossiyan-s-dnm-vmf-glavnoe-k-etomu-chasu-1081858097.html

Путин поздравил россиян с Днём ВМФ. Главное к этому часу

Путин поздравил россиян с Днём ВМФ. Главное к этому часу - 26.07.2026 Украина.ру

Путин поздравил россиян с Днём ВМФ. Главное к этому часу

Президент России Владимир Путин поздравил военнослужащих и всех граждан страны с Днём Военно-морского флота. Он отметил заслуги тех, кто в разные эпохи создавал славу российского флота и обеспечивал стране статус великой морской державы. Об этом и других новостях к этому часу 26 июля сообщает телеграм-канал Украина.ру

2026-07-26T08:55

2026-07-26T08:55

2026-07-26T08:55

новости

иран

россия

ближний восток

дональд трамп

владимир путин

украина.ру

вмф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056542221_0:250:3183:2040_1920x0_80_0_0_5efcf99aa144aa2b3e38cef2ad5fdf32.jpg

🟦 Президент США Дональд Трамп отложил планы по усилению военной кампании против Ирана. По данным источников The New York Times, это произошло из-за риска истощения ракет Patriot и боеприпасов для других систем ПВО на Ближнем Востоке;🟦 Американские силы специальных операций готовы начать "самую сложную операцию в военной истории" по захвату обогащенного урана Ирана на хорошо укрепленных ядерных объектах;🟦 Переговоры между Оманом и Ираном по вопросу повторного открытия Ормузского пролива и их соответствующих территориальных вод достигли определенного прогресса, хотя для достижения соглашения потребуется больше времени – CBS News;🟦 Полиция установила личность подозреваемого в совершении наезда в центре Берлина, он связан с исламистским движением, сообщило DPA;🟦 В Южно-Китайском море затонуло вьетнамское судно с 62 моряками, сообщило Xinhua. Китайским спасателям удалось спасти 39 членов экипажа, 23 числятся пропавшими без вести.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

иран

россия

ближний восток

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, иран, россия, ближний восток, дональд трамп, владимир путин, украина.ру, вмф