https://ukraina.ru/20260609/1079979297.html

Алексей Анпилогов: Через пару месяцев всем станет понятно, что ВСУ потеряли свое превосходство в дронах

Алексей Анпилогов: Через пару месяцев всем станет понятно, что ВСУ потеряли свое превосходство в дронах - 09.06.2026 Украина.ру

Алексей Анпилогов: Через пару месяцев всем станет понятно, что ВСУ потеряли свое превосходство в дронах

Надо сделать стоимость любых побед ВСУ максимально дорогой с точки зрения материальных потерь. И если противник станет терять сотни "Хорнетов" в день, никакой Запад не сможет им обеспечить бесперебойный приток таких сложных систем

2026-06-09T07:00

2026-06-09T07:00

2026-06-09T07:00

интервью

константиновка

славянск

украина

алексей анпилогов

вооруженные силы украины

генштаб

сво

дроны

пво

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей АнпилоговСейчас поступает много сообщений о том, что снабжение украинского гарнизона Константиновки, зажатой российскими войсками с трех сторон, стало практически невозможным. Единой обороны в городе больше нет. Она разваливается на изолированные карманы, в которые наши заходят с разных направлений. При этом картографические ресурсы рисуют степень контроля центральной и промышленной части города по-разному.- Алексей, как вы все это оцениваете? Это котел? Это котел в котле? Или речи об организованном сопротивлении ВСУ уже вообще не идет, и подразделения группировки "Юг" просто проводят зачистку?- На СВО концепция контроля территорий серьезно изменилась со времен Первой и Второй мировых войн. Сейчас уже нет сплошной линии окопов и укрепленных пунктов, которые смыкаются в единую систему. Хотя раньше именно по ним мы чертили стрелочки на картах и смотрели, кто на кого наступал. Сегодня мы имеем дело с сетью укреплённых пунктов взводного и ротного размера, которые не связаны в единую систему и имеют большие физические бреши.Да, эти бреши перекрываются плотностью огня и воздействием дронов. Но говорить о том, что вы контролируете тот или иной район, можно толь по совокупности таких укрепленных пунктов, когда их плотность выше, чем у противника.Более того, если в предыдущие войны нейтральная полоса между двумя сторонами определялась дальностью стрелкового оружия в 300-400 метров, то теперь из-за фактора дронов она разрослась до 20 километров в каждую сторону. Она занимает большое место на карте и влияет на отчеты сторон.Как это украинские источники преподносят: "Наш штурмовик дошел до села N. Он там сидит в избушке лесника. Всего боится. По нему лупят дроны. Но он там сидит. Мы его не сдали русским".- Наши военные таких украинских одиночек "сусликами" прозвали.- Да. То есть один такой "суслик" в украинской пропаганде может держать серьезный населенный пункт. Сырский же только недавно объявил, что Мирноград потерян. Хотя он находится в нашем глубоком тылу. Нами уже создана сеть опорных восточнее. И то же самое происходит сейчас с Константиновкой.На картографических ресурсах мы видим две клешни, которые двигались от Новодмитровки и от Ильиновки, а потом сошлись в центре города. С самого начала это было рисунком нашей операции по его освобождению. То есть вместо лобового штурма ребята пошли двумя обходными маршрутами, тем самым затрудняя снабжение украинского гарнизона Константиновки.Это очень важно. Когда вы видите противника через виар-очки fpv-дрона, а стрелковое оружие становится последним аргументом, как штык-нож в предыдущие годы, стрелковые бои возможны только в городах. Поэтому в городах мы решили не доходить до размена, когда новобранец может подстрелить опытного штурмовика, потому что он его не заметит в застройке. Был выбран вариант медленного удушения логистики Константиновки. И сейчас это вылилось в то, что гарнизон в восточной части города потерял связность.Плотность этих укрепленных пунктов стала критически недостаточной. Там хватает и раненых, и убитых. Мы это видим по обменам телами, когда за несколько наших погибших мы отдаем сотни тел украинских военнослужащих. Это показывает, насколько серьезно у киевского режима стоит проблема логистики.Они же погибают не столько от огневого контакта, сколько от медленного сидения на выдвинутых позициях. То есть украинский солдат либо гибнет от дрона, либо умирает от естественных причин. Это не фигура речи. Все мы помним фотографии бойцов противника на восточном берегу Оскола, которых можно выставлять как наглядное пособие по остеологии. Это доходяги, которых начальство бросило умирать.Как это происходит?Киевский режим сейчас идет на хитрость. ТЦК заманивают мужиков в армию, говоря, что они будут операторами БПЛА в безопасном тылу. Они попадают на фронт. Командование выдает им десяток простейших дронов и говорит: "Вы пилоты. Как и договаривались. Только вы будете держать вот эту точку за 10-15 километров от основных порядков". Новобранцы думают: "Ну мы сейчас десять дронов быстро запустим и пойдем назад". Ничего подобного. Им "Бабой-Ягой" еще десять дронов закидывают и говорят: "Работайте, работайте".То есть если у нас войска беспилотных систем обеспечивают наступление, то дроноводы ВСУ превратились в одноразовую затычку в очередной дырке на фронте.- Вернемся к Константиновке. Тут рисунок нашей операции все же отличается от Красноармейска. Мы не стали устраивать широкий охват от Ильиновки и Новодмитровки к Алексеево-Дружковке, а просто двигаемся по застройке.- Дело в том, что ближе к Часов Яру мы видим неприятный украинский выступ возле Стенок и Подольского. Там пересеченная местность, плотно занятая противником. Она снабжается из Алексеево-Дружковки через Попасную, Ижевку и железную дорогу между ними. Из-за этого киевский режим, опираясь на то, что в лесу дроны мало эффективны, оказывать давление на наш северный фас наступления на Константиновку и даже угрожать Часов Яру.Но сейчас эта ситуация переворачивается против украинских войск, когда вклинение превращается в полуокружение. Мы выходим на северо-запад Константиновки, где расположен квартал высотной застройки. Он станет базой для наших операторов БПЛА, что позволит нам оказывать воздействие на этот лесистый участок.- Зафиксируем. Мы сможем использовать Константиновку как дроновую цитадель, откуда можем бить на 15 километров и взять под огневой контроль все дороги из Дружковки.- Конечно. Украинские дроноводы уже вывели в Алексеево-Дружковку и в Дружковку. Я сейчас не эти про одноразовые затычки, а про элитные подразделения под руководством "Мадьяра". Части, оставшиеся в Константиновке, сейчас играют роль арьергардных заградотрядов, которые должны максимально задержать наше наступление. Спасать их никто не будет.В целом наше наступление, которое по ряду причин не началось в марте и в апреле, набирает обороты. По всей линии соприкосновения мы видим движения наших войск на запад. И тут я бы обратил внимание на большую операцию, которая разворачивается вокруг Краматорска и Славянска.- Мы недавно форсировали канал "Северский Донец-Донбасс", взяли Тихоновку и завязали бои за соседнюю Малиновку. Если мы закрепимся на этом плацдарме, у ВСУ будут проблемы еще и в Рай-Александровке.- Да, да. Давайте разберемся, зачем именно нужны эти территориальные приобретения.Во-первых, сам по себе канал – это мощное инженерное сооружение. Это естественный широкий противотанковый ров, который мы в нескольких местах форсировали.Во-вторых, Краматорск и Славянск находятся в низинах. А за Рай-Александровкой находится водораздельная возвышенность, идущая с юга на север по линии "Николаевка-Рай-Александровка-Часов Яр". Если мы эту высоту возьмем, то с нее откроется вид на Славянск.- До Былбасовки наши дроны доставать смогут?- Они весь Славянск перекрывают. Это, кстати, было одной из причин поражения ополченцев в 2014 году. Тогда ВСУ захватили гору Карачун, которая находится между Славянском и Краматорском в районе Ясногорки. Оттуда они обстреливали Славянск, из-за чего город было невозможно удержать. Точно в такой же ситуации сейчас может оказаться киевский режим. С каждым потерянным населенным пунктом на дуге от Красного Лимана до Константиновки ухудшается положение из группировки, которая сопротивляется в Донбассе.- Правду ли говорят, что именно напротив Рай-Александровки (Ореховатка и Юрковка) находится вход в укрепления ВСУ, которые закрывают внешний периметр Славянско-Краматорской агломерации с востока.- Не исключено. Когда говорят, что ВСУ готовили Славянск и Краматорск к обороне с 2014 года, нужно понимать, что их готовили к другой обороне: где-то что-то рыли против танков и БТР, где-то какие-то секреты устанавливали.- Давайте еще раз уточним для наших читателей, что речь идет именно об обороне внешнего периметра. Просто мне уже надоели клише некоторых наших коллег, что "Славянск и Краматорск – это 100 километров забора из бетона".- Когда мы говорим: "Враг окопался", это не значит, что он залил все бетоном, подогнав сотню бетонных миксеров. В большинстве случаев для строительства укреплений используются подручные материалы.Почему, к примеру, ВСУ так долго держались в Серебрянском лесничестве? Потому что там древесины много. Что такое блиндаж в три наката? Раз дерево продолжили, второй накат дров, потом третий. Там с этим проблем нет. Другое дело – строительство укреплений в степи, когда у вас из древесины одна кривая ива в посадке, которую вы использовали еще в прошлую зиму на растопку, а все остальное покосили российские дроны до состояния пеньков.На самом деле это проблема. С нынешней интенсивностью использования БПЛА, авиации и артиллерии начисто исчезает фактор "зеленки". Прятаться негде, потому что одни пеньки торчат.А вот на северных участках этот фактор "зеленки" позволяет нам вести наступательные операции там, где их раньше не было.- И, все-таки, как мы проходим эти внешние укрепления Славянска и Краматорска, представляющие собой противотанковые рвы, да дне которых установили колючую проволоку в виде спирали Бруно. Мы их вручную снимаем?- Вручную. Любая наземная техника сейчас становится легкой добычей. На танки и БТР дроны слетаются как пчелы на мед. Даже НТРК подвергаются серьезным ударам. Поэтому все рассказы Украины, что они сейчас подгонят экскаваторы и все перекопают – ерунда. Новые линии обороны противник строит медленно, поскольку этот экскаватор вблизи ЛБС тут же сожгут.- Вернемся к северным участкам ЛБС.- Сейчас даже не Красный Лиман становится головной болью ВСУ. Это их уже давнишняя головная боль. Для них сейчас гораздо острее наш выход к Боровой, который серьезно рассекает крупный плацдарм противника на восточном берегу Оскола.- Там ситуация неясна. Кто-то пишет, что ВСУ там пошли в крупное наступление. Кто-то пишет, что мы их группировку можем взять в окружение ударом на Рубцы.- А это и есть специфика разряженной линии фронта. Наши штурмовики прорвались в Боровую. Об этом было заявлено на заседании Генштаба. Но говорить о том, что населенный пункт под нашим контролем, рановато. Хотя тенденция тут понятна. Когда я говорил об украинских воинах – дистрофиках, я именно этот участок восточного берега Оскола имел в виду.Купянск – это еще один участок, где Украина сжигает свои резервы. Она расходует там большое количество живой силы, которую можно было бы более экономно распределить в обороны. Завиральные идеи киевского режима о том, чтобы снова зайти на территорию ЛНР, обернулись крахом. Те, кто в эту мясорубку попадал, живыми не возвращались.- С другой стороны, своим удержанием Боровой и Купянска противник мешает группировке "Запад" начать нормальное наступление на Красный Лиман.- Конечно, "Запад" был приостановлен. Но нужно понимать, что стратегическая слабость ВСУ расположена еще севернее.Дело в том, что их Купянская группировка завязана на Харьков и снабжается через Чугуев. И группировка "Север", которая взяла Волчанск, помогает "Западу". Она выходит в тыл Белому Колодезю, тем самым сразу отрезая серьезный кусок границы, а потом будет двигаться на юг, чтобы выйти к Печенегам и Чугуеву. Это даст возможность воздействовать на всю логистику врага вдоль Оскола.Понятно, что нам еще предстоит зачистить несколько населенных пунктов вдоль реки Волчья. Понятно, что это будет небыстро. Но общий наш оперативный замысел на растягивание линии соприкосновения разумен. Я бы сюда еще добавил нашу активность в районе Казачьей Лопани.- В принципе, у нас все готово для боев за населенный пункт. Мы к нему с трех сторон подходим. Если возьмем Казачью Лопань, то сможем идти на Золочев и Дергачи.- Да. Речь идет об охвате Харькова. И все это ставит перед киевским режимом очередной выбор самого угрожаемого направления. Причем это направление меняется в зависимости от очередного успеха наших войск. В частности, недавно был нанесен первый артиллерийский удар по объекту в Сумах. Да и наши оптоволоконники выносят их электростанции. Я был в этом замечательном городе. Это русская крепость, которую возвели на холме на берегу реки.- Так ВСУ с этого холма по нам будут дронами пулять.- До этого еще далеко. Я имею в виду, что Сумы – это областной центр. Если киевский режим его потеряет, для него это будет даже более болезненный удар, чем потеря Славянска и Краматорска. Мы тогда сможем открыть сразу несколько оперативных направлений, которые врагу уже будет нечем закрывать.- Давайте также обсудим продолжающееся наступление группировки "Восток" во главе с генералом Иванаевым в Запорожской области.- "Дальневосточники" сейчас поджимают серую зону, которая образовалась после наступления ВСУ в районе Покровского. Наши войска взяли Добропасово. Развитие прорыва в сторону реки Верхняя Терса также продолжается. Когда мы на нее выйдем, проблемы для снабжения Орехова будут расти по экспоненте.Город сейчас питается по двум дорогам. Обе они пока еще простреливаются только дальнобойными дронами. Но когда мы преодолеем линию обороны ВСУ за Верхней Терсой, даже простейший fpv-дрон сможет на их логистику воздействовать.- Кстати, а как мы здесь закрепляемся, учитывая, что вокруг одна степь?- На открытой местности "Востоку" сложно наступать. Поэтому генерал Иванаев берет населенные пункты в огневую осаду (артиллерия, минометы, дроны и фронтовая авиация).- Их же еще к спутникам "Рассвета" подключили.- "Рассвет" это опровергает, но в их официальном заявлении между строк читается другое: "Не надо бежать впереди паровоза. Когда это будет развернутая система в виде аналога "Старлинка", а не тестирование на двух спутниках, тогда и расскажете. Не палите нас раньше времени, чтобы не подставить под санкции".- Насколько активность ВСУ, связанная с "Хорнетами", может помешать планам "Востока"? Или это не имеет значение, потому что противник сделал ставку на уничтожение гражданских фур и бензовозов?- "Хорнет" — это дорогой и продвинутый американский дрон. Он работает на электрическом моторе. В отличие от бензинового мотора, у него не такой большой ресурс по дальности хода. Но у него действительно есть система искусственного интеллекта. Она простенькая и недостаточно селективная, поэтому путает военные цели с автобусами. Хотя военные преступления киевского режима это никак не оправдывает. И "Мадьяр", который эти приказы подписывает, и Федоров, который хочет заработать на этих закупках, будут за это отвечать. "Хорнеты" запускаются из района Орехова, что позволяет им бить по логистике через сухопутный коридор в Крым.- Что с этим делать, помимо создания мобильных групп ПВО с зенитными пулеметами и дронами-перехватчиками?- МОГ – это большая организационная процедура. Более того, мы фактически имеем дело с пиратством на суше. Поэтому тут нужны создавать конвои.Конвой – это специальная боевая единица. Тут нужны транспортники, чтобы использовать их как платформу для вооружений. Когда у тебя десяток платформ с дронами-перехватчиками, крупнокалиберными пулеметами и РЭБом, это сделает для противника атаку на конвой максимально затратной по ресурсам.Можно сколько угодно говорить, что у Украины дроны никогда не закончатся, но такое только в компьютерных играх бывает. У нее все равно есть ограничители. Просто киевский режим рассчитывает такими хаотичными ударами вызвать атмосферу страха, когда большинство людей не захотят ездить по трассе "Новороссия", потому что это опасно.Повторюсь, надо сделать стоимость любых побед ВСУ максимально дорогой с точки зрения материальных потерь. И если противник станет терять сотни "Хорнетов" в день, никакой Запад не сможет им обеспечить бесперебойный приток таких сложных систем.- Площадки для запуска "Хорнетов" тяжело вычислить?- Это трудно сделать. У них простая система запуска. Их можно с фур запускать. Эти группы ведь изначально планировались как мобильные. Украина сразу организовала много огневых точек, откуда они запускаются, чтобы запутать нашу ПВО и ударные средства. Поймать их в большинстве случаев нереально.Мы делаем то же самое. Мы максимально разносим стартовые площадки "Гераней", которые неприхотливы к стартовому механизму. Только потом они сбиваются в стаи и летят по целям на украинской территории.- Они уже до Ровно спокойно достают.- Да. Сейчас это уже не проблема. Дроны совершенствуются и остаются главным фактором поражения живой силы и техники. Украина вырвалась на два месяца вперед в этой войне БПЛА за счет широчайших поставок из Европы комплектующих и готовых изделий. Но я думаю, что в ближайшее время она эту фору потеряет. Россия тоже разворачивает собственное производство дронов и ракет. Такие задачи нам проще масштабировать. А киевский режим каждый раз вынужден ходить с протянутой рукой по Европе и клянчить: "Дайте нам еще 100 тысяч дронов. Нам бы день простоять да ночь продержаться".- Возможно ли, что в ситуации с "Хорнетом" сработает принцип "Не было бы счастья, да несчастье помогло", когда мы на грузовиках научимся прикрывать танки и в части антидроновой ПВО, и в части усиления защиты самой брони?- Роль бронетехники сейчас однозначно будет пересматриваться. Не могу сказать, что будет избрано в качестве противодействия "Хорнетам", но все же видели разбивающий камуфляж, когда грузовики красят в черно-белый цвет. Поможет/не поможет – неважно. Тут важен сам поиск. До сих пор мы сталкивались с проблемой, когда оборона дронами укрепляется гораздо сильнее, чем прирастает нападение. Этот момент надо перевернуть. И, может быть, какие-то моменты, связанные с ростом применения наших морских дронов и дронов с ИИ позволит это сделать в большем масштабе.- Давайте подытожим. Правильно ли я понимаю, что если так все пойдет и дальше, то через пару месяцев мы сможем сказать, что у Украины нет против нас козырей?- У Украины уже нет козырей. У киевского режима на руках остались одни шестерки. Правда, одна из этих шестерок все же козырная – это дроны. А кроме дронов у них ничего нет. И, несмотря на это, наша армия все равно двигает фронт на запад.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, константиновка, славянск, украина, алексей анпилогов, вооруженные силы украины, генштаб, сво, дроны, пво, крым, краматорск, логистика