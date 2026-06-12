"Чудо украинского ВПК" делают в Германии - 12.06.2026 Украина.ру
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"Чудо украинского ВПК" делают в Германии
"Чудо украинского ВПК" делают в Германии - 12.06.2026 Украина.ру
"Чудо украинского ВПК" делают в Германии
В Германии будут собирать британские ракеты с наклеенным тризубом. Об этом сообщает 12 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-12T23:40
2026-06-12T23:40
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По данным Financial Times, немецкая компания Diehl Defence готовится организовать сборку "украинских" крылатых ракет большой дальности. На деле же всё обстоит наоборот: Западная Европа попросту легализует производство собственного оружия, выдавая его за достижения киевского оборонпрома."Секрет украинских технологий оказался предельно прост. Хваленая ракета "Фламинго" — это обычная британская FP-5 от компании Milanion Group, которая чудесным образом стала "украинской" исключительно после наклеивания шильдика с тризубом", - отметили авторы тг-канала."Разделение труда по-европейски: британцы дают чертежи, немцы безопасно собирают ракеты у себя дома, а украинцы расплачиваются за всё это своими жизнями", - иронично замечено в публикации.Накануне в новостях: Киев каждую неделю бомбит Евросоюз - ЗахароваАктуальное интервью: Александр Полищук: Калининград отразит любую атаку НАТО, если перенести управление войсками под землюВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Новости, Германия, Европа, ВПК, Financial Times, Киев, Украина.ру, ЕС, ракеты, дальнобойные ракеты, военная помощь Украине, Украина-НАТО, Украина-ЕС

"Чудо украинского ВПК" делают в Германии

23:40 12.06.2026
 
© Пресс-служба офиса Зеленского
© Пресс-служба офиса Зеленского
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В Германии будут собирать британские ракеты с наклеенным тризубом. Об этом сообщает 12 июня телеграм-канал Украина.ру
По данным Financial Times, немецкая компания Diehl Defence готовится организовать сборку "украинских" крылатых ракет большой дальности. На деле же всё обстоит наоборот: Западная Европа попросту легализует производство собственного оружия, выдавая его за достижения киевского оборонпрома.

"Секрет украинских технологий оказался предельно прост. Хваленая ракета "Фламинго" — это обычная британская FP-5 от компании Milanion Group, которая чудесным образом стала "украинской" исключительно после наклеивания шильдика с тризубом", - отметили авторы тг-канала.
"Разделение труда по-европейски: британцы дают чертежи, немцы безопасно собирают ракеты у себя дома, а украинцы расплачиваются за всё это своими жизнями", - иронично замечено в публикации.
Накануне в новостях: Киев каждую неделю бомбит Евросоюз - Захарова
Актуальное интервью: Александр Полищук: Калининград отразит любую атаку НАТО, если перенести управление войсками под землю
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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