Киев каждую неделю бомбит Евросоюз - Захарова - 11.06.2026 Украина.ру
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Киев каждую неделю бомбит Евросоюз - Захарова
Киев каждую неделю бомбит Евросоюз - Захарова - 11.06.2026 Украина.ру
Киев каждую неделю бомбит Евросоюз - Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем телеграм-канале заявила, что за три месяца подтверждено 11 случаев, когда "Киев бомбит Евросоюз"
2026-06-11T14:34
2026-06-11T14:37
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"Если называть вещи своими именами, то каждую неделю Киев бомбит Евросоюз... Если и вводить термин "политическое членовредительство", то лучше иллюстрации не найти", - написала Захарова.Она перечислила инциденты, произошедшие в Литве, Эстонии, Латвии, Финляндии, Греции и Румынии.Несмотря на это, отметила представитель МИД, страны ЕС продолжают выделять Киеву значительные средства на закупку вооружений.Подробнее - в материале "Новая реальность": Литва признала, что украинские дроны будут залетать снова на сайте Украина.ру.
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новости, киев, литва, россия, мария захарова, ес, нато, украина.ру
Новости, Киев, Литва, Россия, Мария Захарова, ЕС, НАТО, Украина.ру

Киев каждую неделю бомбит Евросоюз - Захарова

14:34 11.06.2026 (обновлено: 14:37 11.06.2026)
 
© РИА Новости . Кирилл Зыков / Перейти в фотобанкПресс-конференция главы МИД РФ С. Лаврова
Пресс-конференция главы МИД РФ С. Лаврова - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости . Кирилл Зыков
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем телеграм-канале заявила, что за три месяца подтверждено 11 случаев, когда "Киев бомбит Евросоюз"
"Если называть вещи своими именами, то каждую неделю Киев бомбит Евросоюз... Если и вводить термин "политическое членовредительство", то лучше иллюстрации не найти", - написала Захарова.
Она перечислила инциденты, произошедшие в Литве, Эстонии, Латвии, Финляндии, Греции и Румынии.
Несмотря на это, отметила представитель МИД, страны ЕС продолжают выделять Киеву значительные средства на закупку вооружений.
"Впервые в истории НАТО - истребитель Альянса сбивает дрон ракетой над территорией союзника. И каждый раз - одно и то же: "Надо дать Киеву больше денег", - возмутилась Захарова.
Подробнее - в материале "Новая реальность": Литва признала, что украинские дроны будут залетать снова на сайте Украина.ру.
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