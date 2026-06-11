https://ukraina.ru/20260611/kiev-kazhduyu-nedelyu-bombit-evrosoyuz---zakharova-1080110383.html
Киев каждую неделю бомбит Евросоюз - Захарова
Киев каждую неделю бомбит Евросоюз - Захарова - 11.06.2026 Украина.ру
Киев каждую неделю бомбит Евросоюз - Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем телеграм-канале заявила, что за три месяца подтверждено 11 случаев, когда "Киев бомбит Евросоюз"
2026-06-11T14:34
2026-06-11T14:34
2026-06-11T14:37
новости
киев
литва
россия
мария захарова
ес
нато
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/0e/1060246731_222:0:2959:1540_1920x0_80_0_0_d4af5c56d20986d64eee2a16ca740d0f.jpg
"Если называть вещи своими именами, то каждую неделю Киев бомбит Евросоюз... Если и вводить термин "политическое членовредительство", то лучше иллюстрации не найти", - написала Захарова.Она перечислила инциденты, произошедшие в Литве, Эстонии, Латвии, Финляндии, Греции и Румынии.Несмотря на это, отметила представитель МИД, страны ЕС продолжают выделять Киеву значительные средства на закупку вооружений.Подробнее - в материале "Новая реальность": Литва признала, что украинские дроны будут залетать снова на сайте Украина.ру.
киев
литва
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/0e/1060246731_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9d12a00754848f6515f83a47cad0750e.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, киев, литва, россия, мария захарова, ес, нато, украина.ру
Новости, Киев, Литва, Россия, Мария Захарова, ЕС, НАТО, Украина.ру
Киев каждую неделю бомбит Евросоюз - Захарова
14:34 11.06.2026 (обновлено: 14:37 11.06.2026)
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем телеграм-канале заявила, что за три месяца подтверждено 11 случаев, когда "Киев бомбит Евросоюз"
"Если называть вещи своими именами, то каждую неделю Киев бомбит Евросоюз... Если и вводить термин "политическое членовредительство", то лучше иллюстрации не найти", - написала Захарова.
Она перечислила инциденты, произошедшие в Литве, Эстонии, Латвии, Финляндии, Греции и Румынии.
Несмотря на это, отметила представитель МИД, страны ЕС продолжают выделять Киеву значительные средства на закупку вооружений.
"Впервые в истории НАТО - истребитель Альянса сбивает дрон ракетой над территорией союзника. И каждый раз - одно и то же: "Надо дать Киеву больше денег", - возмутилась Захарова.