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Киев каждую неделю бомбит Евросоюз - Захарова

Киев каждую неделю бомбит Евросоюз - Захарова - 11.06.2026 Украина.ру

Киев каждую неделю бомбит Евросоюз - Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем телеграм-канале заявила, что за три месяца подтверждено 11 случаев, когда "Киев бомбит Евросоюз"

2026-06-11T14:34

2026-06-11T14:34

2026-06-11T14:37

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"Если называть вещи своими именами, то каждую неделю Киев бомбит Евросоюз... Если и вводить термин "политическое членовредительство", то лучше иллюстрации не найти", - написала Захарова.Она перечислила инциденты, произошедшие в Литве, Эстонии, Латвии, Финляндии, Греции и Румынии.Несмотря на это, отметила представитель МИД, страны ЕС продолжают выделять Киеву значительные средства на закупку вооружений.Подробнее - в материале "Новая реальность": Литва признала, что украинские дроны будут залетать снова на сайте Украина.ру.

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новости, киев, литва, россия, мария захарова, ес, нато, украина.ру