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США "потихонечку сливаются": эксперт о выводе американских войск из Литвы и Польши

США "потихонечку сливаются": эксперт о выводе американских войск из Литвы и Польши - 11.06.2026 Украина.ру

США "потихонечку сливаются": эксперт о выводе американских войск из Литвы и Польши

США постепенно выводят войска из Прибалтики: недавно покинули Литву и вывели ротационную бригаду из Польши. Если кто и будет нападать на Россию, то только Европа, которая для Америки не только рынок сбыта, но и конкурент. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт, кандидат географических наук, доцент Юрий Зверев

2026-06-11T05:00

2026-06-11T05:00

2026-06-11T05:00

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Журналист спросил, возможен ли гипотетический сценарий, при котором НАТО настолько быстро "вырубает" инфраструктуру Калининграда и захватывает регион, что у России уже не будет смысла нажимать на "красную кнопку"."Я такого вообще не представляю", — заявил Зверев, при этом обратив внимание на интересный момент: постепенный вывод войск США из региона. "Они недавно вывели войска из Литвы. Неизвестно, когда их вернут и вернут ли. Они вывели одну ротационную бригаду из Польши. Трамп сказал, что 5 тысяч военнослужащих им на замену пришлют, но непонятно, пришлют или не пришлют", — рассказал эксперт.Зверев добавил, что сейчас на Балтике проходят масштабные военно-морские учения BALTOPS 26. По его словам, в их составе в основном немецкие, датские и польские корабли, а из серьёзных американских — только флагман 6-го флота и один эсминец."В общем, если кто-то и будет нападать, то нападать будет Европа. А Европа для США — это не только рынок сбыта, но и конкурент", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала "Юрий Зверев: Если НАТО попытается захватить Калининград, начнется война, в которой не будет победителей" на сайте Украина.ру.Затягивая войну на Украине, на Западе надеются завершить перевооружение собственных армий и подготовку к серьёзным боевым действиям к 2030 году. Подробнее об этом и многом другом — в материале Дениса Рудометова "Леонид Решетников: Если война на Украине затянется еще на два года, конфликт с Западом станет неизбежным" на сайте Украина.ру.

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