"Спасать их никто не будет": Анпилогов о брошенных частях ВСУ и ситуации в Константиновке - 11.06.2026 Украина.ру
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"Спасать их никто не будет": Анпилогов о брошенных частях ВСУ и ситуации в Константиновке
"Спасать их никто не будет": Анпилогов о брошенных частях ВСУ и ситуации в Константиновке - 11.06.2026 Украина.ру
"Спасать их никто не будет": Анпилогов о брошенных частях ВСУ и ситуации в Константиновке
ВС РФ выходят на северо-запад Константиновки, где квартал высотной застройки станет базой для операторов БПЛА. Это позволит взять под огневой контроль все дороги, ведущие из Дружковки. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
2026-06-11T05:15
2026-06-11T05:15
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В ходе обсуждения ситуации в Константиновке журналист обратил внимание, что рисунок операции в Константиновке отличается от Красноармейска: российские войска не стали устраивать широкий охват от Ильиновки и Новодмитровки к Алексеево-Дружковке, а просто двигаются по застройке.Анпилогов рассказал, что ближе к Часов Яру наблюдается "неприятный украинский выступ" возле Стенок и Подольского: пересеченная местность, плотно занятая противником. Из-за этого киевский режим оказывал давление на северный фас наступления, уточнил собеседник Украина.ру."Но сейчас эта ситуация переворачивается против украинских войск. Мы выходим на северо-запад Константиновки, где расположен квартал высотной застройки. Он станет базой для наших операторов БПЛА, что позволит нам оказывать воздействие на этот лесистый участок", — пояснил он.По словам эксперта, украинские дроноводы уже вывели элитные подразделения в Алексеево-Дружковку и в Дружковку. "Части, оставшиеся в Константиновке, сейчас играют роль арьергардных заградотрядов, которые должны максимально задержать наше наступление. Спасать их никто не будет", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Алексей Анпилогов: Через пару месяцев всем станет понятно, что ВСУ потеряли свое превосходство в дронах" на сайте Украина.ру.Про ситуацию в Харьковской области и в приграничье — в материале "Геннадий Алехин: Россия сумела начать наступление на Сумы и Харьков за счет ручного управления войсками" на сайте Украина.ру.
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"Спасать их никто не будет": Анпилогов о брошенных частях ВСУ и ситуации в Константиновке

05:15 11.06.2026
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Силы теробороны ВСУТероборона ВСУ
Тероборона ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Силы теробороны ВСУ
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ВС РФ выходят на северо-запад Константиновки, где квартал высотной застройки станет базой для операторов БПЛА. Это позволит взять под огневой контроль все дороги, ведущие из Дружковки. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
В ходе обсуждения ситуации в Константиновке журналист обратил внимание, что рисунок операции в Константиновке отличается от Красноармейска: российские войска не стали устраивать широкий охват от Ильиновки и Новодмитровки к Алексеево-Дружковке, а просто двигаются по застройке.
Анпилогов рассказал, что ближе к Часов Яру наблюдается "неприятный украинский выступ" возле Стенок и Подольского: пересеченная местность, плотно занятая противником. Из-за этого киевский режим оказывал давление на северный фас наступления, уточнил собеседник Украина.ру.
"Но сейчас эта ситуация переворачивается против украинских войск. Мы выходим на северо-запад Константиновки, где расположен квартал высотной застройки. Он станет базой для наших операторов БПЛА, что позволит нам оказывать воздействие на этот лесистый участок", — пояснил он.
По словам эксперта, украинские дроноводы уже вывели элитные подразделения в Алексеево-Дружковку и в Дружковку.
"Части, оставшиеся в Константиновке, сейчас играют роль арьергардных заградотрядов, которые должны максимально задержать наше наступление. Спасать их никто не будет", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Алексей Анпилогов: Через пару месяцев всем станет понятно, что ВСУ потеряли свое превосходство в дронах" на сайте Украина.ру.
Про ситуацию в Харьковской области и в приграничье — в материале "Геннадий Алехин: Россия сумела начать наступление на Сумы и Харьков за счет ручного управления войсками" на сайте Украина.ру.
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