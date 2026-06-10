https://ukraina.ru/20260610/1080025838.html

Геннадий Алехин: Россия сумела начать наступление на Сумы и Харьков за счет ручного управления войсками

Геннадий Алехин: Россия сумела начать наступление на Сумы и Харьков за счет ручного управления войсками - 10.06.2026 Украина.ру

Геннадий Алехин: Россия сумела начать наступление на Сумы и Харьков за счет ручного управления войсками

Боевые действия уже идут на трех участках северо-востока Харьковской области. За саму Казачью Лопань уже ведется сражение. Украинцы это сами признают. И я не сомневаюсь, что наша группировка "Север" еще предпримет нестандартные тактические ходы, с которыми враг ничего не сможет сделать

2026-06-10T07:00

2026-06-10T07:00

2026-06-10T07:00

интервью

харьков

харьковская область

сумы

геннадий алехин

вооруженные силы украины

минобороны

сво

дроны

пво

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал живущий в Белгороде военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин, который специализируется на обстановке в Харьковской областиРанее армия России открыла еще один участок наступления в Харьковской области. После освобождения населенных пунктов Шевченко и Граны подразделения группировки "Север" приступили к штурму Казачьей Лопани – важного логистического узла ВСУ. Взятие этого под контроль района расширяет полосу безопасности вдоль российской границы и создаёт условия для дальнейшего продвижения вглубь обороны противника.- Геннадий Тимофеевич, история с походом на Казачью Лопань фактически началась с апреля 2026 года, когда "северяне" взяли село Ветеринарное. Расскажите, пожалуйста, о подготовительной работе, которую наши войска вели два месяца для открытия этого нового участка наступления.- Я бы тут не стал привязываться к датам. Обстановка на северо-востоке Харьковской области за последние полтора года недостаточно освещалась в СМИ. Только с конца 2025 года она стала попадать во фронтовые сводки. Это не означает, что там все стояло на месте.Все это время ВСУ со стороны Казачьей Лопани обстреливали Белгородское приграничье с помощью дронов, ракет, ствольной артиллерии и РСЗО. Там же лесная зона, которая перемежается с балками, ставками, оврагами и полями. За счет этого противник задействовал различные диверсионные группы, одновременно укрепляя оборону. Он понимал, что рано или поздно наши войска будут что-то делать с Казачьей Лопанью.Напомню, что Казачья Лопань находится на главной железной дороге "Москва-Белгород-Харьков-Крым" и рядом с бывшей федеральной трассой "Москва-Крым". Поэтому ВСУ создавали там линию обороны в треугольнике "Золочев-Уды-Слатино". Повторюсь, каких-то решительных действий с обеих сторон не было, но они все равно должны были наступить. Вот они и наступили.Бои также идут в районе Стрелечья. Этот населенный пункт находится за КПП Гоптовка-Нехотеевка на восточном берегу Травянского водохранилища. Это прямая дорога на Липцы. Пока там действуют наши штурмовые группы. Но я уверен, что на это важнейшем участке фронта мы предпримем нестандартные тактические шаги.Конечно же, мы проводили подготовку в пунктах временной дислокации в Белгородской области. Обучались штурмовые группы и расчеты БПЛА. А, учитывая постоянные обстрелы, акцентировалось внимание на взаимодействии средств ПВО и мобильных огневых групп, которые были созданы два-три года назад: "БАРС" и "Орлан". "БАРС" — это Минобороны. "Орлан" - это Росгвардия.Как вы знаете, Харьковское направление – это настоящий полигон для испытаний всех типов БПЛА. Более того, противник первым стал применять здесь наземные роботизированные платформы. Внедрил по полной программе. Вся логистика ВСУ на лесных и грунтовых дорогах держится за счет них. Тем более, Казачья Лопань, Липцы и Волчанск – это разветвленная сеть автомобильных дорог. Нам важно было установить над ними огневой контроль.Короче говоря, эта комплексная работа проводилась нами заранее. На языке военных это называется "огневая подготовка атаки". Конечно, это не классическая схема общевойскового боя, когда после артподготовки сразу же идет наступление. Сейчас совсем другая война и другая тактика. Тут не нужно привязываться к временным показателям. Фактически эта огневая подготовка идет каждый день. Но это делается для того, чтобы повыбивать логистику врага и его огневые точки.Это и танки, стреляющие с закрытых позиций. Это и самоходная артиллерия. Это и пункты управления БПЛА. Кстати, именно в "Казачке" до недавнего времени находилась самая крупная площадка для запуска дронов, предназначенных для ударов в глубину российской территории на Воронеж, Тулу и Орел. По моим сведениям, эти пункты ВСУ отодвигают в сторону Дергачей и Слатино.Повторюсь, боевые действия уже идут на трех участках северо-востока Харьковской области. За саму Казачью Лопань уже ведется сражение. Украинцы это сами признают. И я не сомневаюсь, что наша группировка "Север" еще предпримет нестандартные тактические ходы.- А с Удами как будем решать вопрос, учитывая, что там не так много хороших дорог?- Сейчас это не так важно. Главное, чтобы мы именно Казачью Лопань взяли. Это открывает нам прямой путь на Харьков. От нее до Харькова всего 38 километров. И я не сомневаюсь, что одновременно с этим пойдет движение в сторону Липцев, которые еще ближе к Харькову, чем "Казачка". По срокам сказать не могу, но мы однозначно задействуем эти два участка: Липцевский и Казачьелопанский.Мы не можем продвинуться к Дергачам, оставляя Липцы у себя в тылу. По всем правилам военной науки это невозможно. Тем более, Липцы находятся в низине, а вокруг дамбы две крупные высоты и дорога на Слатино, по которой за 10-15 минут можно доехать. Противник ее пытается укрепить.Это все, опять же, связано с логистикой.- Выходит, некоторые оптимистические прогнозы наших коллег, что взятие "Казачки" открывает для нас возможность повторить Очеретинский прорыв в Донбассе, когда мы по железной дороге дошагали до Красноармейска, могут стать реальностью?- Могут. Я этого не исключаю. Это одна из основных задач подразделений группировки "Север".- И, опять же, от Казачьей Лопани можно на Золочев идти.- Да что там идти? От нее до Золочева рукой подать. Там дорога хорошая. За 20 минут доехать можно. Повторюсь, речь идет о единой дороге "Золочев-Слатино-Большие Проходы-Липцы". Идет дистанционная война за контроль над этими логистическими маршрутами. Тут многое будет зависеть от наших разведчиков и операторов БПЛА, чтобы накрывать там замаскированные позиции противника. Тем более, удары по Белгородской области и Белгороду наносятся каждый день.- Обсуждается ли сейчас наступление на Великую Писаревку, чтобы окончательно перерезать сообщение между Харьковом и Сумами?- Мы эту дорогу на сто процентов не контролируем, но важные участки уже взяли под огневой контроль. Более того, основные колонны противника в пять-шесть автомобилей (они небольшие), которые перемещаются в ночное время, уже делают крюк по дороге через Полтаву ("Полтава-Ахтырка-Сумы"). Там еще относительно спокойно. А вот по дороге через Богодухов наши артиллеристы и дроноводы там работают вовсю. Трасса "Сумы-Харьков" действительно стала для ВСУ дорогой смерти. Хотя еще вчера они по ней пытались перебрасывать все свои резервы.- А чем мы ее взяли под огневой контроль? Сложные системы вроде "КВН" и "Гераней"? Или простые фпвшки тоже достают?- Туда все достает. Фпвшки, "Герани", "Молния-2", а также реактивная артиллерия. Там же важна доразведка и оперативная информация. Как только выявлены две-три машины, туда сразу же лупит РСЗО.- Пакета "Града" хватает, чтобы накрыть две-три машины, которые двигаются на скорости?- Вполне. Даже полпакета хватит. Если прицельно ударить.- Также Харьковская область остается единственным направлением, где мы успешно применяем тяжелые огнеметные системы. Речь идет о старых добрых "Солнцепеках" с дальностью стрельбы до 15 километров? Или в ход идут более новые образцы вроде "Тосочки" и "Дракона", которые бьют дальше?- Насчет "Дракона" не скажу. А "Солнцепеки" применяют по полной программе. ФАБы и КАБы тоже активно используем. Я когда на дачу езжу в сторону Курска, самолеты так гудят, что мама не горюй. Оттуда летят бомбить.- И, учитывая, что по нынешним меркам, "Солнцепеки" бьют не так далеко, мы их каким-то особым образом научились прикрывать от дронов?- Да. За счет маскировки и частой смены позиций. Он же не стоит на месте. Он в течение дня два-три раза меняет позиции. В чистое поле никто их не выгоняет. Так у нас раньше только с "Панцирями" делали. Пару раз прилетело, потом ставить перестали.- Они ломают пункты управления БПЛА и полевые укрепления?- Они все ломают. В основном бьют по командным пунктам. Скажем, замаскированный командный пункт полка. Пункты управления БПЛА тоже уничтожают. Скопления людей и техники тоже поражают. Но это, опять же, только в результате доразведки. Ну как бьют? Выжигают.Все делается в зависимости от ситуации. Тут даже не надо привязываться к уставам. Конечно, их надо менять. С даже свой термин придумал – "ручное управление войсками". Решение открыть огонь может принимать командир дивизиона. Уже нет согласований, когда разрешение нужно было спрашивать у командующего группировкой. Это процесс занимал 40 минут. За это время ВСУ успевали выпустить два-три пакета и скрыться. Сейчас этого нет. В худшем случае 10-12 минут. В среднем- от 4 до 5 минут. Решение принимает командир дивизиона или командир полка, если речь идет об артиллеристах.Повторюсь, время на согласование ударов уже сжато. Это не так, как на первый-второй год войны, когда мне артиллеристы жаловались: "Да что это такое? По 30-40 минут согласовываем, можно ли выстрелить по украинскому опорнику".- Как оцениваете проблему дронов из семейства "Хорнет"? Это больше Крыма касается? Или по дорогам возле Белгорода они тоже бьют?- "Хорнеты" бьют. Не знаю, в каких количествах, но ВСУ применяют их с мая.- Можно ли сказать, что белгородская ПВО уже поднаторела в отражении различных беспилотных угроз, поэтому эта проблема стоит не так остро, как в случае с Крымом?- Можно и так сказать. Более того, белгородская ПВО активно справляется с баллистикой противника. Не хочу хвастаться, что мы все сбиваем, но "Хаймарсы" в последнее время бить перестали, потому что наши их активно уничтожали. Очень эффективно по ним работали.- На всю страну можно перенести белгородский опыт в этом вопросе?- Пока рано об этом говорить. Везде свой опыт. В Курске – своя. В Брянске – своя. В Белгороде – своя. Конечно, рано или поздно это все систематизируют. Наше руководство понимает, что нельзя давать противнику наносить удары в глубину российских территорий. Но пока они бьют. Везде прилетает.- Как сами бойцы группировки "Север" понимают свои задачи? Просто стянуть на себя часть украинских сил из Донбасса? Или они готовы делать результат, нанося удары в районе Сум и Харькова?- Настрой у ребят хороший. На политику внимание не обращают, никакого упадничества нет. Я говорил и с командирами взводов, и с простыми контрактниками. "Дадут приказ – начнем рассказ". Готовы выполнить любые задачи. Повторюсь, мы будем действовать одновременно. Удары будут как северо-восточнее Харькова в сторону самого Харькова, так и в Сумской области в сторону Сум. Это нужно, чтобы ввести противника в заблуждение. Пусть ВСУ узнают, какой этот участок будет основным, а какой – вспомогательным.

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Кирилл Курбатов

интервью, харьков, харьковская область, сумы, геннадий алехин, вооруженные силы украины, минобороны, сво, дроны, пво, рсзо, логистика, полтава