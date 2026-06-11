Киевский режим идет на хитрость: как ТЦК заманивают украинцев в "одноразовые дроноводы" - 11.06.2026 Украина.ру
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Киевский режим идет на хитрость: как ТЦК заманивают украинцев в "одноразовые дроноводы"
Киевский режим идет на хитрость: как ТЦК заманивают украинцев в "одноразовые дроноводы" - 11.06.2026 Украина.ру
Киевский режим идет на хитрость: как ТЦК заманивают украинцев в "одноразовые дроноводы"
Украинские военкомы заманивают людей в армию обещаниями службы операторами БПЛА в безопасном тылу, но на деле дроноводы ВСУ становятся "одноразовой затычкой" на передовой. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
2026-06-11T04:45
2026-06-11T04:45
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Продолжая тему ситуации на фронте, эксперт раскрыл схему, по которой ТЦК заманивают на службу в ВСУ. "Киевский режим сейчас идет на хитрость. ТЦК заманивают мужиков в армию, говоря, что они будут операторами БПЛА в безопасном тылу", — заявил Анпилогов.По словам собеседника Украина.ру, украинцы попадают на фронт, где командование ВСУ выдает им десяток простейших дронов и говорит: "Вы пилоты. Только вы будете держать вот эту точку за 10-15 километров от основных порядков". "Новобранцы думают: "Ну мы сейчас десять дронов быстро запустим и пойдем назад". Ничего подобного. Им "Бабой-Ягой" еще десять дронов закидывают и говорят: "Работайте, работайте", — пояснил эксперт."Если у нас войска беспилотных систем обеспечивают наступление, то дроноводы ВСУ превратились в одноразовую затычку в очередной дырке на фронте", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Алексей Анпилогов: Через пару месяцев всем станет понятно, что ВСУ потеряли свое превосходство в дронах" на сайте Украина.ру.Про ситуацию в Харьковской области и в приграничье — в материале "Геннадий Алехин: Россия сумела начать наступление на Сумы и Харьков за счет ручного управления войсками" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, алексей анпилогов, тцк, дроны, бпла, беспилотники, главные новости, главное, сво, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, новости сво, спецоперация, война, война на украине, новости украины, новости украина ру
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Киевский режим идет на хитрость: как ТЦК заманивают украинцев в "одноразовые дроноводы"

04:45 11.06.2026
 
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Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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Украинские военкомы заманивают людей в армию обещаниями службы операторами БПЛА в безопасном тылу, но на деле дроноводы ВСУ становятся "одноразовой затычкой" на передовой. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
Продолжая тему ситуации на фронте, эксперт раскрыл схему, по которой ТЦК заманивают на службу в ВСУ. "Киевский режим сейчас идет на хитрость. ТЦК заманивают мужиков в армию, говоря, что они будут операторами БПЛА в безопасном тылу", — заявил Анпилогов.
По словам собеседника Украина.ру, украинцы попадают на фронт, где командование ВСУ выдает им десяток простейших дронов и говорит: "Вы пилоты. Только вы будете держать вот эту точку за 10-15 километров от основных порядков".
"Новобранцы думают: "Ну мы сейчас десять дронов быстро запустим и пойдем назад". Ничего подобного. Им "Бабой-Ягой" еще десять дронов закидывают и говорят: "Работайте, работайте", — пояснил эксперт.
"Если у нас войска беспилотных систем обеспечивают наступление, то дроноводы ВСУ превратились в одноразовую затычку в очередной дырке на фронте", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Алексей Анпилогов: Через пару месяцев всем станет понятно, что ВСУ потеряли свое превосходство в дронах" на сайте Украина.ру.
Про ситуацию в Харьковской области и в приграничье — в материале "Геннадий Алехин: Россия сумела начать наступление на Сумы и Харьков за счет ручного управления войсками" на сайте Украина.ру.
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