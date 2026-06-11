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Киевский режим идет на хитрость: как ТЦК заманивают украинцев в "одноразовые дроноводы"

Киевский режим идет на хитрость: как ТЦК заманивают украинцев в "одноразовые дроноводы" - 11.06.2026 Украина.ру

Киевский режим идет на хитрость: как ТЦК заманивают украинцев в "одноразовые дроноводы"

Украинские военкомы заманивают людей в армию обещаниями службы операторами БПЛА в безопасном тылу, но на деле дроноводы ВСУ становятся "одноразовой затычкой" на передовой. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов

2026-06-11T04:45

2026-06-11T04:45

2026-06-11T04:45

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Продолжая тему ситуации на фронте, эксперт раскрыл схему, по которой ТЦК заманивают на службу в ВСУ. "Киевский режим сейчас идет на хитрость. ТЦК заманивают мужиков в армию, говоря, что они будут операторами БПЛА в безопасном тылу", — заявил Анпилогов.По словам собеседника Украина.ру, украинцы попадают на фронт, где командование ВСУ выдает им десяток простейших дронов и говорит: "Вы пилоты. Только вы будете держать вот эту точку за 10-15 километров от основных порядков". "Новобранцы думают: "Ну мы сейчас десять дронов быстро запустим и пойдем назад". Ничего подобного. Им "Бабой-Ягой" еще десять дронов закидывают и говорят: "Работайте, работайте", — пояснил эксперт."Если у нас войска беспилотных систем обеспечивают наступление, то дроноводы ВСУ превратились в одноразовую затычку в очередной дырке на фронте", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Алексей Анпилогов: Через пару месяцев всем станет понятно, что ВСУ потеряли свое превосходство в дронах" на сайте Украина.ру.Про ситуацию в Харьковской области и в приграничье — в материале "Геннадий Алехин: Россия сумела начать наступление на Сумы и Харьков за счет ручного управления войсками" на сайте Украина.ру.

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