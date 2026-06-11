https://ukraina.ru/20260611/kantsler-frg-rassmeshil-oppozitsiyu-rasskazami-ob-ukraine--1080108415.html

Канцлер ФРГ рассмешил оппозицию рассказами об Украине

Канцлер ФРГ рассмешил оппозицию рассказами об Украине - 11.06.2026 Украина.ру

Канцлер ФРГ рассмешил оппозицию рассказами об Украине

Украина когда-нибудь вступит в ЕС и её важно поддерживать сейчас, завил в парламенте Германии федеральный канцлер Фридрих Мерц. Бундестаг отреагировал на его речь смехом, сооьщает 11 июня немецкая газета Die Welt

2026-06-11T13:32

2026-06-11T13:32

2026-06-11T14:22

новости

германия

украина

фридрих мерц

леонид пасечник

россия

ес

вооруженные силы украины

бундестаг

военная помощь украине

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/1c/1063463838_0:0:1042:587_1920x0_80_0_0_40caa6da0e431cd6494538008057e5da.jpg

Украина должна быть в Евросоюзе "в долгосрочной перспективе", уверен Мерц.По его мнению, постсоветская республика добилась значительных успехов в реформах, поэтому он предложил для неё "ассоциированное членство". Оно позволило бы представителям киевского режима регулярно участвовать в саммитах Евросоюза."Украинский комиссар, даже без портфеля и права голоса, был бы лицом Киева в Брюсселе", — сказал Мерц.Он также предложил, чтобы украинские парламентарии могли участвовать в заседаниях Европарламента без права голоса. "Канцлер подчеркнул, что полноправное членство строго зависит от выполнения критериев вступления. ЕС будет поддерживать Украину в ее борьбе против России столько, сколько потребуется", - сказано в публикации.Немецкое издание отметило, что речь канцлера вызвала смех в зале заседаний парламентариев и оппозиции было откровенно смешно слушать главу правительства своей страны."Когда канцлер Мерц говорит об Украине в Бундестаге, слышен смех. Глава правительства обращается к парламентской фракции "Альтернатива для Германии" и критикует её членов", - сказано в публикации с видеозаписью спича Мерца."Украина защищает не только свою свободу, но и нашу свободу, — заявил Мерц парламентариям. — Она защищает свободу и безопасность по всей Европе".Депутаты от оппозиционной партии со своей фракцией в парламенте ранее критиковали главу правительства за непоследовательные действия, его противоречия между словами и делами, а также двойные стандарты. И на этот раз Мерц, критикуя АдГ за поездку на Петербургский международный экономический форум попытался представить это как увеселительную прогулку."Тот факт, что вы здесь смеетесь, — красноречивый знак, — сказал Мерц, обращаясь к парламентской группе "Альтернативы для Германии". — Вы смеетесь над судьбой миллионов людей в этой стране, а затем едете на приемы с шампанским в Москву. Хорошей вам поездки туда".Издание отметило, что в этой же речи Мерц говорил не только о поддержке Украины в конфликте с Россией, но также критиковал Иран, с которым воюют США. Ни одного негативного тезиса в адрес Вашингтона у канцлера ФРГ не нашлось. Речь канцлера прозвучала после нескольких громких акций ВСУ с ударами по гражданским объектам в российских регионах, сопровождавшихся гибелью учащихся и культурных ценностей. Так, в ночь на 22 мая украинская армия нанесла удар беспилотниками самолетного типа по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. В общежитии в тот момент находились 86 учащихся и один сотрудник. Погиб 21 человек и около 60 пострадали. Глава ЛНР Леонид Пасечник назвал произошедшее самым крупным и бесчеловечным актом в истории республики, при котором погибло так много детей. В воскресенье более 50 иностранных журналистов из 19 стран прибыли на место трагедии. Японским представителям СМИ Токио запретил участвовать в поездке, BBC отказалась официально, а CNN, по словам очевидцев, "в отпуске". Пресса ФРГ также не проявила большого внимания к трагедии в Старобельске.После этого вооружённая правительством ФРГ украинская армия осуществила ещё несколько целенаправленных атак на гражданских лиц и сугубо мирные объекты. Накануне выступления канцлера ФРГ в парламенте ВСУ нанесли целенаправленный удар по знаменитой Панораме в Севастополе, которую в 1942 году бомбила авиация гитлеровской Германии."Прежде всего, речь идет о целенаправленных ударах украинских БПЛА по историческому зданию Панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 гг.". Всё здание панорамы обороны Севастополя площадью 30 тысяч квадратных метров выгорело вчера после атаки ВСУ на город морской славы. Удар был прицельный - камеры записали, как дрон наводился на здание. Франц Рубо писал эту панораму в пригороде Мюнхена, для холста не только был специально выстроен павильон, но к нему даже проложили отдельную железнодорожную ветку, так как полотно 115 на 14 метров весило больше четырех тонн. Между смотровой площадкой и холстом Рубо выстроил почти тысячу квадратных метров войны - реальной земли севастопольских бастионов, подлинных ядер, осколков, кусков амуниции, полуразрушенных блиндажей", - напомнила Елена Кирюшкина в публикации Уничтожить память о военных победах России. Зачем Киев начал летнее наступление на историческом фронте.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре "Коалиция смерти": Россия назвала главных заказчиков дронового террора. Хроника событий на утро 11 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

германия

украина

россия

фрг

мир без границ

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, германия, украина, фридрих мерц, леонид пасечник, россия, ес, вооруженные силы украины, бундестаг, военная помощь украине, фрг, украина-ес, пропаганда, русофобия, мир без границ