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Уничтожить память о военных победах России. Зачем Киев начал летнее наступление на историческом фронте

Уничтожить память о военных победах России. Зачем Киев начал летнее наступление на историческом фронте - 11.06.2026 Украина.ру

Уничтожить память о военных победах России. Зачем Киев начал летнее наступление на историческом фронте

На Украине вновь взялись за уничтожение памяти о героях Великой Отечественной войны и демонтаж любых памятных знаков, напоминающих о том, что 8 миллионов украинцев отдали свои жизни в борьбе с фашизмом.

2026-06-11T07:03

2026-06-11T07:03

2026-06-11T07:03

эксклюзив

киев

россия

севастополь

владимир зеленский

эммануэль макрон

андрей ватутин

вооруженные силы украины

киевсовет

красная армия

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Казалось бы, для нового этапа десоветизации и декоммунизации уже не осталось ни одного мемориала - и в Киеве, и во Львове, и в Харькове, и в Одессе борцы с советским прошлым давно ликвидировали все стелы, затушили Вечный огонь и содрали памятные надписи с монументов, где ранее стояли Ватутин и Ковпак, Жуков и Кожедуб. И вот 10 июня коммунальщики столицы убрали золотую звезду Героя Советского Союза со стелы "Киев - город-герой" на въезде в город. "На Обуховской трассе на въезде в столицу со стелы "Киев - город герой" была демонтирована советская наградная звезда. Советский символ пополнит коллекцию государственного музея авиации имени О.К.Антонова", - успокаивают отдельных возмущенных граждан украинские медиа. Впрочем, негодующих по поводу плевков на могилы отцов и дедов, защищавших Украину от гитлеровцев, становится все меньше. Напомним, что решение о насильственном лишении Киева звания города-героя было принято 18 декабря 2025 года на пленарном заседании Киевсовета. Но к исполнению варварского замысла приступили только сейчас. Чуть ранее, в рамках этого решения столичных депутатов, в Музее войны в Киеве убрали надпись "Их имена бессмертны, их подвиг - вечен", из-за того, что она сделана на русском языке. Руководила процессом демонтажа львовский депутат ВР Наталья Пипа. В соцсетях она опубликовала свою фотографию на фоне содранных букв и написала: "Подонки не имеют подвигов! Наконец-то эта мерзкая надпись снята". Поднялась волна хейта, однако скандал быстро остыл: украинцы за десять лет привыкли к подобным провокациям и издевательствам."Парадом неизлечимо больных" назвал стирание памяти о героической обороне Киева бывший нардеп ВР и юрист Владимир Олейник. А украинский историк и искусствовед Алла Олемич объяснила очередной "звездопад" так:"Эта страна не их. Они живут на чужой земле, на которой стоят памятники другому народу, жившему там до них". Блогер "Горсвет" вообще считает, что нынешний нацистско-бандеровский Киев не имеет права называться городом-героем. "Когда сегодняшняя мразь уберётся (а это обязательно случится), то тогда все вернем на свои места", - уверяет он.Впрочем, пострадал от десоветизаторов не только Киев. До конца текущего лета на территории Полтавской области в рамках "декоммунизации" и "дерусификации" планируют ликвидировать более 150 памятников, не соответствующих нормам нынешнего законодательства. Об этом пафосно заявила директора департамента культуры Полтавской области Ирина Удовиченко. "В настоящее время в области остается еще 157 объектов, нуждающихся в демонтаже или изъятии из публичного пространства. Руководителям районных военных администраций и председателям территориальных общин поручено до 10 июля сформировать и представить в департамент полный перечень объектов, где до сих пор визуально присутствует запрещенная советская символика. Но главное - до 30 августа необходимо провести окончательный демонтаж советских и российских символов, звёзд, гвардейских лент, надписей и советских наград на памятниках Второй мировой войны", - предупредила ретивая чиновница. На объектах, которые не подлежат полному демонтажу, все надписи переведут на украинский язык и уберут советскую геральдику. Также вместо дат "1941-1945" установят "1939-1945", а термин "Великая Отечественная война" заменят на "Вторую мировую войну". Аналогичные процессы идут и в Харькове. Местные националисты и радикальные депутаты горсовета в очередной раз начали кампанию по "стиранию" даты освобождения Харькова от немецко-фашистских оккупантов - 23 августа. Они требуют переименовать метро и улицу "23 Августа", получившие свои названия в честь освобождения города войсками Красной армии от гитлеровцев в 1943 году. Несмотря на то, что речь идет не о советских лидерах или партийных деятелях, а о Дне освобождения города от фашистов, который никаким боком к декоммунизации не относится, местные патриоты настаивают на том, что любая дата, связанная с советским Харьковом, должна быть уничтожена. Поэтому станцию метро "23 августа" они предлагают обозвать "Павлово поле", а улицу "23 Августа" наречь в честь Симона Петлюры.Обращает на себя внимание тот факт, что раньше разыскивали памятники и требовали их сноса общественные активисты из грантовых помоек типа "Деколонизация. Украина". Но сейчас знамя борьбы с освободителями Украины от фашизма перешло в руки местных властей и депутатов. Перестали доверять общественникам? Или решили, что снос памятников героям ВОВ и демонтаж георгиевских лент вопрос государственной важности? Скорей всего - второе. Ведь срывание золотой звезды героя в Киеве или переименование станций харьковского метро вписывается в парадигму уничтожения украинскими властями любых символов победы, связанных с СССР или с Россией.Прежде всего, речь идет о целенаправленных ударах украинских БПЛА по историческому зданию Панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 гг.". Всё здание панорамы обороны Севастополя площадью 30 тысяч квадратных метров выгорело вчера после атаки ВСУ на город морской славы. Удар был прицельный - камеры записали, как дрон наводился на здание. Франц Рубо писал эту панораму в пригороде Мюнхена, для холста не только был специально выстроен павильон, но к нему даже проложили отдельную железнодорожную ветку, так как полотно 115 на 14 метров весило больше четырех тонн. Между смотровой площадкой и холстом Рубо выстроил почти тысячу квадратных метров войны - реальной земли севастопольских бастионов, подлинных ядер, осколков, кусков амуниции, полуразрушенных блиндажей.Вся эта уникальная реконструкция уже один раз горела: 25 июня 1942 года немецкая бомба подожгла здание. Солдаты, матросы и пожарные резали пылающий холст на куски, чтобы вытащить его из огня. Спасли 86 фрагментов - их эвакуировали на "Ташкенте" под непрерывной бомбежкой. Из-за копоти, пламени и морской воды оригинал невозможно было просто сшить и вернуть на стены, поэтому 12 лет баталисты академика Яковлева воссоздавала холст по архивам и фото. Так что Панорама была двойным памятником - подвигу защитников XIX века и подвигу спасателей Великой Отечественной. Теперь она была уничтожена ударом украинского дрона, управляемого с помощью Palantir через американский "Старлинк". К слову, "Севастопольская Панорама" была показательно сожжена почти сразу после визита Зеленского в Лондон, где он встречался с европейскими ястребами - Макроном, Мерцем, Стармером. Не они ли надоумили главу украинского нацистского режима устроить эту эскалацию? Не секрет, что Зеленский повез в Британию план летнего наступления ВСУ, но кто бы мог подумать, что наступление это случится на культурно-историческом фронте? И первым уничтожено будет произведение, на котором запечатлено поражение британской и французской армий?"Имя Севастополь отдается историческим эхом не только в сердцах немцев. Это имя написано кровью в учебниках истории Англии и Франции. Несмотря на военное поражение России, никто в Англии не рассматривал военную компанию в Крыму 1854-1855 года, как победоносную. Только в одной атаке под Балаклавой погибло более 130 британских аристократов, а мем "Атака легкой кавалерии" стал символом безумной жертвы элитной кавалерии, отправленной под русские пушки. Таким же далеким от торжествующего победного символа стал мем "Тонкая красная линия". Никто в Британии или Франции не понимал, почему были принесены такие жертвы: десятки тысяч убитых и умерших от ран и болезней англичан и французов, а по итогу уступки со стороны Российской империи оказались непонятными для европейского обывателя. Севастополь и весь Крым, как и Черноморское побережье Кавказа остались российскими, а город Севастополь – символом отваги и непобежденного русского солдата", - напоминает историк Лариса Шеслер. В этом разрезе кураторы украинской власти вполне могли подбить Зеленского разрушить памятник славы русского солдата, который защищал Севастополь от англичан и французов. После тотальной зачистки можно будет создать новые памятники и новую историю, в которой европейцы, воевавшие с Россией, выходят победителями. Именно так, кстати, они действовали в ситуации с украинским голодомором-геноцидом: просто дождались, когда умерли все очевидцы голода 1932-33 годов и начали рассказывать об "уничтожении большевиками украинской нации" и о 10 миллионах погибших от нехватки еды украинских крестьян, хотя это число едва приближалось к 2 миллионам. Но уже некому опровергать эти фантазии. Возможно, еще несколько прицельных ударов украинских БПЛА по исторически значимым объектам в РФ, и российскую историю тоже можно будет переделывать в пользу европейских "переможцев"? Почему нет? Рассказывают же сегодня украинцы на голубом глазу, что Петр Первый потерпел поражение под Полтавой благодаря украинскому патриоту гетману Мазепе. Так почему ж Макрону, к примеру, не рассказать, что с Наполеоном и Бородино тоже все было не так однозначно, как написано в учебниках истории и изображено на художественных полотнах? Для этого достаточно разнести ведущие библиотеки и картинные галереи в России, а некоторые политики уже и говорят, что Зеленский скоро будет целится по Третьяковской галерее и Эрмитажу.Уверена, что в условиях нынешней прокси войны пора обсуждать не только защиту военных объектов, но и исторического наследия. Ведь разрушение значимых памятников (и это показала Украина) создаёт условия для будущего пересмотра исторических скреп, особенно если исчезают материальные свидетельства событий, которые десятилетиями служили опорой коллективной памяти для русских и украинцев. Так что события вокруг уничтоженной "Панорамы и Севастополя" и демонтированной звезды Героя в Киеве - это вещи одного порядка, и их игнорирование крайне опасно. Россия когда-то смеялась над памятниками Бандеры, а в итоге получила Антироссию под боком и кровопролитную войну. Так что, если оставить без последствий сожжение "Панорамы…", то вскорости можно будет увидеть войска "коалиции решительных", высаживающихся на черноморском побережье.

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эксклюзив, киев, россия, севастополь, владимир зеленский, эммануэль макрон, андрей ватутин, вооруженные силы украины, киевсовет, красная армия, внутри и снаружи