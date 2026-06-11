https://ukraina.ru/20260611/koalitsiya-smerti-rossiya-nazvala-glavnykh-zakazchikov-dronovogo-terrora-khronika-sobytiy-na-utro-11-iyunya-1080090245.html

"Коалиция смерти": Россия назвала главных заказчиков дронового террора. Хроника событий на утро 11 июня

"Коалиция смерти": Россия назвала главных заказчиков дронового террора. Хроника событий на утро 11 июня - 11.06.2026 Украина.ру

"Коалиция смерти": Россия назвала главных заказчиков дронового террора. Хроника событий на утро 11 июня

"Коалиция смерти": Европа спонсирует налеты 600 дронов на Россию, но Западу объяснили — капитуляции не будет. Ночь гнева на Ближнем Востоке: США нанесли удары по Ирану, Тегеран закрыл Ормузский пролив и атаковал базы США в Бахрейне и Иордании

2026-06-11T09:10

2026-06-11T09:10

2026-06-11T09:10

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Тактика ВСУ и европейские спонсоры террораМассированная атака украинских беспилотников на Россию в ночь на 10 июня, в ходе которой было уничтожено рекордное количество БПЛА (326 только за ночь, а с утра предыдущих суток — не менее 618), имела четкую тактическую цель — ослабить российскую ПВО, чтобы затем нанести ракетные удары. Об этом сообщают авторы Телеграм-канала "Архангел спецназа".По данным канала, ВСУ также применили как минимум две крылатые ракеты "Фламинго" для удара по Чебоксарам — столице Чувашии, расположенной более чем в тысяче километров от границы с Украиной. В результате атаки, по данным главы региона Олега Николаева, пострадали три мирных жителя.Одновременно с этим главный символ Севастополя — панорама "Оборона Севастополя 1854–1855 годов" — был практически уничтожен ударом БПЛА. Историческое здание полностью выгорело, повреждены фрагменты бесценного полотна Франца Рубо. Кто же стоит за этими атаками? На Форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности глава российской делегации Юлия Жданова назвала главных спонсоров ударов по мирным россиянам — европейскую "коалицию дронов".Она также сослалась на данные западных источников, согласно которым общий объем зарубежных поставок беспилотников Украине превысил 1,5 миллиона единиц. Жданова упомянула и военную инфраструктуру: на полигоне "Селия" в странах Балтии планируется проведение совместных учений Латвии и Нидерландов с участием украинских специалистов по управлению дронами.По ее словам, украинская сторона использует БПЛА для целенаправленных ударов по гражданским целям: 2 июня беспилотник атаковал пассажирский поезд на станции Джанкой, а 8 июня — локомотив поезда Москва — Симферополь.Запад, спонсируя эти атаки, должен понимать: Россия не капитулирует. Об этом в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен."Всегда есть какие-то восторги: "О, Россия горит, она проиграет". Но всегда нужно помнить, что Россия может себе позволить выдержать ущерб, не прибегая к эскалации с НАТО. <…> Сейчас все становится серьезнее. Думаю, будет эскалация и никакой капитуляции", — предупредил он.По словам профессора, Запад перешел все красные линии, пытаясь спровоцировать Москву, но при этом не имеет никакой возможности противостоять ей.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявляла, что решение стран Евросоюза о дальнейшем финансировании режима Владимира Зеленского подтверждает: Европе не нужен мир на Украине. Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Киеву лишь затягивают конфликт, а глава МИД Сергей Лавров подчеркивал: любые такие грузы станут законной целью для России.Атака на Чебоксары, уничтожение панорамы Севастополя и налет 600 дронов на 20 регионов — это не "военные хитрости", а террор против гражданского населения и культурного наследия.Европейская "коалиция дронов", снабжающая Киев оружием, должна понимать: расплатой за эти преступления станет не капитуляция России, а жесткая эскалация, к которой Запад не готов."Разбомбим к чертовой матери": что происходит на Ближнем ВостокеЭскалация на Ближнем Востоке достигла нового уровня. В ночь на четверг Соединенные Штаты по приказу президента Дональда Трампа нанесли массированные удары по Ирану, на что Тегеран ответил атаками на американские объекты в регионе и закрыл Ормузский пролив для судоходства. Глава Пентагона Пит Хегсет накануне вечером предупредил: "Центральное командование будет занято сегодня вечером, потому что президент Трамп сказал, что мы нанесем сильный удар по Ирану. И мы это сделаем". Атака началась в 00:15 мск. Американские военные нанесли удары по военным объектам на юге исламской республики — в провинции Хормозган, а также по батареям ПВО, наземным станциям управления и радиолокационным станциям наблюдения вблизи Ормузского пролива. Взрывы прогремели в Бендер-Аббасе, Минабе, Мохре, Сирике, а также на западе Тегерана (там работала ПВО). Сообщалось об обстреле островов Кешм и Хенгам.Сам Трамп в эфире Fox News пообещал "разбомбить Иран к чертовой матери" в ночь на пятницу, если Тегеран не согласится на сделку. Однако, по данным телеканала, вскоре он заявил, что прекратит бомбардировки якобы по "просьбе иранской стороны".Тегеран не остался в долгу. Иранское агентство Tasnim со ссылкой на военный источник передало: в случае атаки США Иран нанесет удары по американским объектам на Ближнем Востоке. По данным иранских СМИ, Корпус стражей исламской революции (КСИР) атаковал с помощью беспилотников силы Пятого флота ВМС США в Бахрейне. Всего, по заявлению КСИР, под удар попали 18 целей на американских базах в регионе. Кроме того, Press TV сообщило об ударе 12 баллистическими ракетами по истребителям США, ключевым объектам и центру управления на авиабазе в Иордании.Центральное командование США (CENTCOM), в свою очередь, утверждает, что ни один военный корабль США не был атакован, и суда по-прежнему беспрепятственно проходят через Ормузский пролив в обе стороны. Одновременно CENTCOM объявил о завершении своих атак по целям в Иране.Центральный штаб военного командования ВС Ирана "Хатам аль-Анбия" объявил о закрытии Ормузского пролива для движения любых типов судов, включая нефтяные танкеры и торговые суда."В связи с продолжением злодейства со стороны США и ввиду начала нападений их сил на некоторые южные регионы провинции Хормозган, с настоящего момента в связи с нестабильной обстановкой в регионе Ормузский пролив объявляется закрытым", — говорится в заявлении, которое цитирует иранское гостелевидение.В Тегеране предупредили, что любое судно, которое попытается пройти через пролив, будет атаковано. КСИР уже отчитался об ударе по двум судам, пытавшимся пересечь Ормуз. Приближение любого судна к проливу будет расцениваться как "сотрудничество с врагом".Примечательно, что параллельно с боевыми действиями продолжается переговорный процесс — страны пытаются согласовать рамочный меморандум о взаимопонимании. Трамп утверждает, что стороны близки к заключению мирного соглашения, которое Тегерану осталось "только подписать". Однако ночные бомбардировки и закрытие стратегического пролива ставят под вопрос любой дипломатический прогресс.Трамп ранее обвинил Тегеран в затягивании переговоров, а министр обороны Хегсет допустил, что бомбардировки могут продолжиться и в ночь на пятницу. Иран, в свою очередь, заявил, что его вооруженные силы находятся в состоянии полной боевой готовности, и любая новая агрессия встретит "немедленный и жесткий ответ".Фронтовая сводкаРоссийские средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь отразили очередную массированную атаку беспилотной авиации Вооруженных сил Украины. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, в период с 20:00 мск 10 июня до 07:00 мск 11 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 330 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.География отраженных атак охватила центральные, приграничные и южные регионы страны, Московский регион, территорию Крыма, а также акватории Черного и Азовского морей.Дроны сбиты над Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Смоленской, Калужской, Тульской, Тверской и Владимирской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, Республикой Крым, а также над акваториями Черного и Азовского морей.Тем временем военкор Евгений Лисицын опубликовал фронтовую сводку, проинформировав о ходе дел на нескольких из направлений СВО. На Константиновском направлении активные бои идут севернее Долгой Балки и у Молочарки. Российские подразделения закрепляются на северных окраинах Константиновки и продолжают зачистку города от противника.На Добропольском направлении, по данным источников, российские войска прорвали оборону Вооруженных сил Украины у Новоподгородного с выходом к Колоне-Межевой и Райполю. Василевка и Мирное практически полностью зачищены. Тяжелые бои продолжаются за Шевченко. На восточном фланге боестолкновения вышли к южным окраинам Торского.На Харьковском направлении продолжаются бои у Лосевки, Охримовки и Казачьей Лопани. Отмечается продвижение российских войск южнее Волчанских Хуторов. Северная часть Охримовки перешла под контроль ВС РФ.На Запорожском направлении российские войска выбили противника из Степногорска и усилили давление на трассу Орехов — Запорожье. Позиционные бои продолжаются на рубеже Новоселовка — Долинка — Любицкое.На Купянском направлении российские подразделения продвигаются в самом Купянске и Купянске-Узловом. Отмечаются тактические успехи на плацдарме у населенных пунктов Хатнее и Амбарное.

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Кристина Черкасова

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