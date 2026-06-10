Зверев о нападении на Калининград: "Если на Западе хотят ядерную войну, то могут попытаться" - 10.06.2026 Украина.ру
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Зверев о нападении на Калининград: "Если на Западе хотят ядерную войну, то могут попытаться"
Зверев о нападении на Калининград: "Если на Западе хотят ядерную войну, то могут попытаться" - 10.06.2026 Украина.ру
Зверев о нападении на Калининград: "Если на Западе хотят ядерную войну, то могут попытаться"
Если НАТО попытается захватить Калининград, это приведёт к ядерной войне, в которой не будет победителей. На Западе прекрасно осознают последствия, но продолжают опасные игры. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт Юрий Зверев
2026-06-10T18:26
2026-06-10T18:37
новости
калининград
россия
запад
сергей зверев
нато
украина.ру
нападение
война
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Ранее НАТО провёл учения на Балтике, отрабатывая отражение смоделированной "атаки" России на Литву. По оценке Пентагона, 12 тыс. дронов Helsing HX-2 с ИИ якобы способны за 10 дней уничтожить треть российской армии, что даст альянсу время для переброски подкреплений.Отвечая на вопрос об отработке сценария нападения НАТО на Калининград, эксперт оценил возможные последствия."А какую конкретно задачу они могут решить, заполучив или заблокировав Калининградскую область? Если они хотят получить ядерную войну с Россией, то они могут попытаться это сделать", — заявил Зверев.Он напомнил, что в последних заявлениях президента России Владимира Путина и заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова, а также в ядерной доктрине России чётко сказано, что попытка захвата Калининграда приведёт к применению ядерного оружия. "Тут победителей не будет. Ни они не выиграют, ни мы", — добавил эксперт.Зверев упомянул книгу американской журналистки Энни Джейкобсен "Ядерная война. Сценарии", где поминутно расписана хронология гибели человечества за 72 минуты. "Думаете, на Западе это не знают? Конечно, знают. Все эти игры в блокаду или во вторжение в Калининградскую область закончатся для них очень печально", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала "Юрий Зверев: Если НАТО попытается захватить Калининград, начнется война, в которой не будет победителей" на сайте Украина.ру.Также на эту тему "Ростислав Ищенко: Когда Украина разобьется об Россию, ее примеру могут последовать Польша и Германия" на сайте Украина.ру.
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Зверев о нападении на Калининград: "Если на Западе хотят ядерную войну, то могут попытаться"

18:26 10.06.2026 (обновлено: 18:37 10.06.2026)
 
© Фото : Polish Ministry of National Defence
- РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© Фото : Polish Ministry of National Defence
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Если НАТО попытается захватить Калининград, это приведёт к ядерной войне, в которой не будет победителей. На Западе прекрасно осознают последствия, но продолжают опасные игры. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт Юрий Зверев
Ранее НАТО провёл учения на Балтике, отрабатывая отражение смоделированной "атаки" России на Литву. По оценке Пентагона, 12 тыс. дронов Helsing HX-2 с ИИ якобы способны за 10 дней уничтожить треть российской армии, что даст альянсу время для переброски подкреплений.
Отвечая на вопрос об отработке сценария нападения НАТО на Калининград, эксперт оценил возможные последствия.
"А какую конкретно задачу они могут решить, заполучив или заблокировав Калининградскую область? Если они хотят получить ядерную войну с Россией, то они могут попытаться это сделать", — заявил Зверев.
Он напомнил, что в последних заявлениях президента России Владимира Путина и заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова, а также в ядерной доктрине России чётко сказано, что попытка захвата Калининграда приведёт к применению ядерного оружия. "Тут победителей не будет. Ни они не выиграют, ни мы", — добавил эксперт.
Зверев упомянул книгу американской журналистки Энни Джейкобсен "Ядерная война. Сценарии", где поминутно расписана хронология гибели человечества за 72 минуты.
"Думаете, на Западе это не знают? Конечно, знают. Все эти игры в блокаду или во вторжение в Калининградскую область закончатся для них очень печально", — констатировал собеседник издания.
Полный текст материала "Юрий Зверев: Если НАТО попытается захватить Калининград, начнется война, в которой не будет победителей" на сайте Украина.ру.
Также на эту тему "Ростислав Ищенко: Когда Украина разобьется об Россию, ее примеру могут последовать Польша и Германия" на сайте Украина.ру.
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