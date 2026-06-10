https://ukraina.ru/20260610/eto-byl-konets-oni-vse-pomerzli--zverev-obyasnil-pochemu-evropa-ne-smozhet-voevat-s-rossiey-1080068043.html

"Это был конец. Они все померзли": Зверев объяснил, почему Европа не сможет воевать с Россией

"Это был конец. Они все померзли": Зверев объяснил, почему Европа не сможет воевать с Россией - 10.06.2026 Украина.ру

"Это был конец. Они все померзли": Зверев объяснил, почему Европа не сможет воевать с Россией

На учениях НАТО в Норвегии нидерландские военные были без теплого обмундирования — и в итоге все они замёрзли и заболели. Я очень сомневаюсь, что европейцы готовы воевать с Россией. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт, кандидат географических наук, доцент Юрий Зверев

2026-06-10T16:27

2026-06-10T16:27

2026-06-10T17:05

новости

россия

норвегия

европа

нато

украина.ру

война

нидерланды

военные

учения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/1c/1060615940_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_6d11085f7f93d922d42a3681daad23cb.jpg

Журналист спросил эксперта, является ли ВСУ в нынешнем виде пределом военного противостояния, которое Запад может противопоставить России."Если чужими руками, то да. Готовы ли они воевать сами? Я в этом сильно сомневаюсь", — заявил Зверев.Развивая тему неготовности Европы к войне, эксперт привёл показательный пример с учениями НАТО в Норвегии."В 2018 году у них были учения в Норвегии, в ходе которых имитировались боевые действия в Прибалтике. Проводили их в ноябре-декабре. Норвежская зима в целом теплая, потому что там Гольфстрим", — рассказал Зверев.По словам эксперта, нидерландских военнослужащих послали на учения без тёплого обмундирования. Минобороны Нидерландов объяснило это тем, что на осенних учениях в Литве оно мол не потребовалось, так что решили, что и в Норвегии оно не понадобится."Это был конец. Они там все померзли, заболели и были вынуждены теплое обмундирование на месте закупать за свой счет. И как они при серьезных холодах воевать собираются?" — констатировал собеседник издания.Полный текст материала "Юрий Зверев: Если НАТО попытается захватить Калининград, начнется война, в которой не будет победителей" на сайте Украина.ру.После хамского письма российскому президенту Зеленский отправился в Лондон на переговоры с европейскими лидерами. О том, зачем там вновь были озвучены неприемлемые для России условия мира — в материале Дениса Рудометова "Дмитрий Данилов: Европа хочет законсервировать поле боя на Украине и навязать России игру в переговоры" на сайте Украина.ру.

россия

норвегия

европа

нидерланды

мир без границ

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, норвегия, европа, нато, украина.ру, война, нидерланды, военные, учения, военные учения, главные новости, главное, будет ли война с нато, сво, сводка сво, мир без границ, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво