"Это был конец. Они все померзли": Зверев объяснил, почему Европа не сможет воевать с Россией - 10.06.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260610/eto-byl-konets-oni-vse-pomerzli--zverev-obyasnil-pochemu-evropa-ne-smozhet-voevat-s-rossiey-1080068043.html
"Это был конец. Они все померзли": Зверев объяснил, почему Европа не сможет воевать с Россией
"Это был конец. Они все померзли": Зверев объяснил, почему Европа не сможет воевать с Россией - 10.06.2026 Украина.ру
"Это был конец. Они все померзли": Зверев объяснил, почему Европа не сможет воевать с Россией
На учениях НАТО в Норвегии нидерландские военные были без теплого обмундирования — и в итоге все они замёрзли и заболели. Я очень сомневаюсь, что европейцы готовы воевать с Россией. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт, кандидат географических наук, доцент Юрий Зверев
2026-06-10T16:27
2026-06-10T17:05
новости
россия
норвегия
европа
нато
украина.ру
война
нидерланды
военные
учения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/1c/1060615940_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_6d11085f7f93d922d42a3681daad23cb.jpg
Журналист спросил эксперта, является ли ВСУ в нынешнем виде пределом военного противостояния, которое Запад может противопоставить России."Если чужими руками, то да. Готовы ли они воевать сами? Я в этом сильно сомневаюсь", — заявил Зверев.Развивая тему неготовности Европы к войне, эксперт привёл показательный пример с учениями НАТО в Норвегии."В 2018 году у них были учения в Норвегии, в ходе которых имитировались боевые действия в Прибалтике. Проводили их в ноябре-декабре. Норвежская зима в целом теплая, потому что там Гольфстрим", — рассказал Зверев.По словам эксперта, нидерландских военнослужащих послали на учения без тёплого обмундирования. Минобороны Нидерландов объяснило это тем, что на осенних учениях в Литве оно мол не потребовалось, так что решили, что и в Норвегии оно не понадобится."Это был конец. Они там все померзли, заболели и были вынуждены теплое обмундирование на месте закупать за свой счет. И как они при серьезных холодах воевать собираются?" — констатировал собеседник издания.Полный текст материала "Юрий Зверев: Если НАТО попытается захватить Калининград, начнется война, в которой не будет победителей" на сайте Украина.ру.После хамского письма российскому президенту Зеленский отправился в Лондон на переговоры с европейскими лидерами. О том, зачем там вновь были озвучены неприемлемые для России условия мира — в материале Дениса Рудометова "Дмитрий Данилов: Европа хочет законсервировать поле боя на Украине и навязать России игру в переговоры" на сайте Украина.ру.
россия
норвегия
европа
нидерланды
мир без границ
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/1c/1060615940_107:0:800:520_1920x0_80_0_0_411dc004e770fd27b5aca4f92ef298eb.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, норвегия, европа, нато, украина.ру, война, нидерланды, военные, учения, военные учения, главные новости, главное, будет ли война с нато, сво, сводка сво, мир без границ, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво
Новости, Россия, Норвегия, Европа, НАТО, Украина.ру, война, Нидерланды, военные, Учения, военные учения, Главные новости, главное, будет ли война с НАТО, СВО, сводка СВО, Мир без границ, новости СВО Россия, прогнозы СВО, новости СВО сейчас, дзен новости СВО

"Это был конец. Они все померзли": Зверев объяснил, почему Европа не сможет воевать с Россией

16:27 10.06.2026 (обновлено: 17:05 10.06.2026)
 
© Фото : topcor.ru
- РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© Фото : topcor.ru
Читать в
ДзенTelegram
На учениях НАТО в Норвегии нидерландские военные были без теплого обмундирования — и в итоге все они замёрзли и заболели. Я очень сомневаюсь, что европейцы готовы воевать с Россией. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт, кандидат географических наук, доцент Юрий Зверев
Журналист спросил эксперта, является ли ВСУ в нынешнем виде пределом военного противостояния, которое Запад может противопоставить России.
"Если чужими руками, то да. Готовы ли они воевать сами? Я в этом сильно сомневаюсь", — заявил Зверев.
Развивая тему неготовности Европы к войне, эксперт привёл показательный пример с учениями НАТО в Норвегии.
"В 2018 году у них были учения в Норвегии, в ходе которых имитировались боевые действия в Прибалтике. Проводили их в ноябре-декабре. Норвежская зима в целом теплая, потому что там Гольфстрим", — рассказал Зверев.
По словам эксперта, нидерландских военнослужащих послали на учения без тёплого обмундирования. Минобороны Нидерландов объяснило это тем, что на осенних учениях в Литве оно мол не потребовалось, так что решили, что и в Норвегии оно не понадобится.
"Это был конец. Они там все померзли, заболели и были вынуждены теплое обмундирование на месте закупать за свой счет. И как они при серьезных холодах воевать собираются?" — констатировал собеседник издания.
Полный текст материала "Юрий Зверев: Если НАТО попытается захватить Калининград, начнется война, в которой не будет победителей" на сайте Украина.ру.
После хамского письма российскому президенту Зеленский отправился в Лондон на переговоры с европейскими лидерами. О том, зачем там вновь были озвучены неприемлемые для России условия мира — в материале Дениса Рудометова "Дмитрий Данилов: Европа хочет законсервировать поле боя на Украине и навязать России игру в переговоры" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияНорвегияЕвропаНАТОУкраина.рувойнаНидерландывоенныеУчениявоенные ученияГлавные новостиглавноебудет ли война с НАТОСВОсводка СВОМир без границновости СВО Россияпрогнозы СВОновости СВО сейчасдзен новости СВО
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
16:40Поврежденные фрагменты полотна "Оборона Севастополя" вынесены из руин. Новости СВО
16:39Итоги 10.06.26: БПЛА атаковали музей в Севастополе, а на Украине начали сопротивляться лопатами
16:34Союзники скоро посыплются! Как Киев раскачивает Россию и зачем ВСУ роют окопы под Одессой - Ищенко
16:31Атака нацистов на символ Севастополя. Кокшаров о том, как ВСУ пытаются уничтожить русскую культуру
16:27"Это был конец. Они все померзли": Зверев объяснил, почему Европа не сможет воевать с Россией
16:25"Не гнушаются терактами": Путин — о методах противников России
16:23Ещё не Терминаторы, но всё же… Куда движется индустрия боевых андроидов?
16:08Ситуация на Харьковском направлении вынуждает ВСУ перебрасывать резервы
16:00Зачем "панской" Польше и Советской России потребовалась Украина? Цели сторон в советско-польской войне
15:56Топливная блокада и обстрелы: чем живёт Крым сегодня
15:51В России выявили экстремистское сообщество подростков, СВО сравнили с ПМВ. Главное к этому часу
15:45"Сопротивления ВСУ практически нет": Алехин о разгроме украинских частей в Купянске-Узловом
15:30"ВСУ снимают резервы с Купянска": полковник Алехин о панике противника под Волчанском
15:27ВСУ рассказали о превосходстве российских дронщиков
15:06Новый виток украинско-польских скандалов
15:00Леонид Решетников: Если война на Украине затянется еще на два года, конфликт с Западом станет неизбежным
14:55"Война без бомб": посол назвала цель санкций США против руководства Кубы
14:54Фатальная Украина: две премьеры от Дмитрия Табачника
14:50Зачем ВСУ атаковали "Оборону Севастополя" и чем ответим
14:44ЕС устроил украинской металлургии трудные времена
Лента новостейМолния