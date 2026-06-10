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"Это был конец. Они все померзли": Зверев объяснил, почему Европа не сможет воевать с Россией
"Это был конец. Они все померзли": Зверев объяснил, почему Европа не сможет воевать с Россией - 10.06.2026 Украина.ру
"Это был конец. Они все померзли": Зверев объяснил, почему Европа не сможет воевать с Россией
На учениях НАТО в Норвегии нидерландские военные были без теплого обмундирования — и в итоге все они замёрзли и заболели. Я очень сомневаюсь, что европейцы готовы воевать с Россией. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт, кандидат географических наук, доцент Юрий Зверев
2026-06-10T16:27
2026-06-10T16:27
2026-06-10T17:05
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Журналист спросил эксперта, является ли ВСУ в нынешнем виде пределом военного противостояния, которое Запад может противопоставить России."Если чужими руками, то да. Готовы ли они воевать сами? Я в этом сильно сомневаюсь", — заявил Зверев.Развивая тему неготовности Европы к войне, эксперт привёл показательный пример с учениями НАТО в Норвегии."В 2018 году у них были учения в Норвегии, в ходе которых имитировались боевые действия в Прибалтике. Проводили их в ноябре-декабре. Норвежская зима в целом теплая, потому что там Гольфстрим", — рассказал Зверев.По словам эксперта, нидерландских военнослужащих послали на учения без тёплого обмундирования. Минобороны Нидерландов объяснило это тем, что на осенних учениях в Литве оно мол не потребовалось, так что решили, что и в Норвегии оно не понадобится."Это был конец. Они там все померзли, заболели и были вынуждены теплое обмундирование на месте закупать за свой счет. И как они при серьезных холодах воевать собираются?" — констатировал собеседник издания.Полный текст материала "Юрий Зверев: Если НАТО попытается захватить Калининград, начнется война, в которой не будет победителей" на сайте Украина.ру.После хамского письма российскому президенту Зеленский отправился в Лондон на переговоры с европейскими лидерами. О том, зачем там вновь были озвучены неприемлемые для России условия мира — в материале Дениса Рудометова "Дмитрий Данилов: Европа хочет законсервировать поле боя на Украине и навязать России игру в переговоры" на сайте Украина.ру.
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Новости, Россия, Норвегия, Европа, НАТО, Украина.ру, война, Нидерланды, военные, Учения, военные учения, Главные новости, главное, будет ли война с НАТО, СВО, сводка СВО, Мир без границ, новости СВО Россия, прогнозы СВО, новости СВО сейчас, дзен новости СВО
"Это был конец. Они все померзли": Зверев объяснил, почему Европа не сможет воевать с Россией
16:27 10.06.2026 (обновлено: 17:05 10.06.2026)
На учениях НАТО в Норвегии нидерландские военные были без теплого обмундирования — и в итоге все они замёрзли и заболели. Я очень сомневаюсь, что европейцы готовы воевать с Россией. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт, кандидат географических наук, доцент Юрий Зверев
Журналист спросил эксперта, является ли ВСУ в нынешнем виде пределом военного противостояния, которое Запад может противопоставить России.
"Если чужими руками, то да. Готовы ли они воевать сами? Я в этом сильно сомневаюсь", — заявил Зверев.
Развивая тему неготовности Европы к войне, эксперт привёл показательный пример с учениями НАТО в Норвегии.
"В 2018 году у них были учения в Норвегии, в ходе которых имитировались боевые действия в Прибалтике. Проводили их в ноябре-декабре. Норвежская зима в целом теплая, потому что там Гольфстрим", — рассказал Зверев.
По словам эксперта, нидерландских военнослужащих послали на учения без тёплого обмундирования. Минобороны Нидерландов объяснило это тем, что на осенних учениях в Литве оно мол не потребовалось, так что решили, что и в Норвегии оно не понадобится.
"Это был конец. Они там все померзли, заболели и были вынуждены теплое обмундирование на месте закупать за свой счет. И как они при серьезных холодах воевать собираются?" — констатировал собеседник издания.
После хамского письма российскому президенту Зеленский отправился в Лондон на переговоры с европейскими лидерами. О том, зачем там вновь были озвучены неприемлемые для России условия мира — в материале Дениса Рудометова "Дмитрий Данилов: Европа хочет законсервировать поле боя на Украине и навязать России игру в переговоры" на сайте Украина.ру.