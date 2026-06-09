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Военкоры удостоены "ТЭФИ-2026" посмертно
Военкоры удостоены "ТЭФИ-2026" посмертно - 09.06.2026 Украина.ру
Военкоры удостоены "ТЭФИ-2026" посмертно
Престижной российской премии посмертно удостоены военкор Первого канала Анна Прокофьева и военный корреспондент "Известий" Александр Федорчак. Об этом сообщает 9 июня Украина.ру
2026-06-09T12:45
2026-06-09T12:45
2026-06-09T12:45
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Военный корреспондент российского Первого канала Анна Прокофьева погибла в марте 2025 года в Белгородской области. Автомобиль с журналистами подорвался на мине. Тогда пострадал оператор Дмитрий Волков - врачи смогли спасти его жизнь.Церемония награждения "ТЭФИ-2026" состоялась в Москве. Прокофьева удостоена премии в номинации "Информационный сюжет" за работу "Курская область. Работа операторов дронов".Награду получили мать журналистки Ольга Прокофьева и ее сестра Анастасия.Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст на премии ТЭФИ объявил минуту молчания в память о погибшем военном корреспонденте "Известий" Александре Федорчаке.Посмертно удостоен награды в номинации "Репортер" за специальный репортаж "Курское освобождение. Направление — вечность" военный корреспондент "Известий" Александр Федорчак. Он погиб 24 марта 2025 года при артобстреле в Кременском районе Луганской Народной Республики. Тогда погибли также оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. Гендиректор Первого канала Константин Эрнст на церемонии премии объявил минуту молчания в память о погибшем военкоре.Ранее в новостях: Дмитрий Киселёв стал лауреатом премии "ТЭФИ-2026"Больше новостей дня представлено в обзоре "Неуклюжая провокация": почему Зеленский вдруг захотел переговоров? Хроника событий на утро 9 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, белгородская область, украина, москва, владимир зеленский, украина.ру, журналисты, убийства журналистов, премия, телевидение, кто
Новости, Белгородская область, Украина, Москва, Владимир Зеленский, Украина.ру, журналисты, убийства журналистов, премия, телевидение, КТО
Военкоры удостоены "ТЭФИ-2026" посмертно
Престижной российской премии посмертно удостоены военкор Первого канала Анна Прокофьева и военный корреспондент "Известий" Александр Федорчак. Об этом сообщает 9 июня Украина.ру
Военный корреспондент российского Первого канала Анна Прокофьева погибла в марте 2025 года в Белгородской области. Автомобиль с журналистами подорвался на мине. Тогда пострадал оператор Дмитрий Волков - врачи смогли спасти его жизнь.
Церемония награждения "ТЭФИ-2026" состоялась в Москве. Прокофьева удостоена премии в номинации "Информационный сюжет" за работу "Курская область. Работа операторов дронов".
Награду получили мать журналистки Ольга Прокофьева и ее сестра Анастасия.
Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст на премии ТЭФИ объявил минуту молчания в память о погибшем военном корреспонденте "Известий" Александре Федорчаке.
Посмертно удостоен награды в номинации "Репортер" за специальный репортаж "Курское освобождение. Направление — вечность" военный корреспондент "Известий" Александр Федорчак. Он погиб 24 марта 2025 года при артобстреле в Кременском районе Луганской Народной Республики. Тогда погибли также оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели.
Гендиректор Первого канала Константин Эрнст на церемонии премии объявил минуту молчания в память о погибшем военкоре.
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