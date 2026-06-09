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"Неуклюжая провокация": почему Зеленский вдруг захотел переговоров? Хроника событий на утро 9 июня

"Неуклюжая провокация": почему Зеленский вдруг захотел переговоров? Хроника событий на утро 9 июня - 09.06.2026 Украина.ру

"Неуклюжая провокация": почему Зеленский вдруг захотел переговоров? Хроника событий на утро 9 июня

Владимир Зеленский пытается закамуфлировать срыв переговоров фальшивым письмом, считают в России. Между тем США на Совбезе ООН призывают мир прекратить помогать России, забыв про себя и НАТО. В то же время слова президента Финляндии Александра Стубба о мире с Россией становятся кошмаром для сторонников эскалации

2026-06-09T09:00

2026-06-09T09:00

2026-06-09T09:00

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"Спектакль на публику"Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал открытое письмо Владимира Зеленского президенту России Владимиру Путину "неумелой провокацией", а не мирной инициативой. Соответствующее заявление дипломат сделал на заседании Совета Безопасности ООН."Не можем не прокомментировать так называемое открытое письмо, которое является отнюдь не мирной инициативой, а неуклюжей провокацией, призванной закамуфлировать предпринимаемые Киевом отчаянные попытки сорвать любые переговоры по поиску путей урегулирования конфликта", — сказал Небензя.По словам постпреда, Россия стремится к долгосрочному разрешению кризиса, а не к "имитации переговоров и спектаклям на публику". Он подчеркнул, что пока глава киевского режима не осознает ошибочность своего курса, Москва будет достигать целей военными средствами.Небензя также назвал действия Зеленского "недобросовестными маневрами, откровенно шитыми белыми нитками", которые не приближают мир, а лишь подтверждают "недоговороспособность окопавшейся в Киеве неонацистской шайки".Постпред напомнил, что Зеленский сам себе запретил вести переговоры и превратил Украину в "расходный материал в крестовом походе русофобствующего Запада".Напомним, что 5 июня глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что Киев намерен направить послание Зеленского российскому лидеру через дипломатические каналы, рассчитывая на "конструктивный ответ". Само письмо было открыто опубликовано.В нем Владимир Зеленский заявляет о готовности к полной остановке боевых действий на период диалога, а также предлагает провести обмен удерживаемыми лицами по принципу "всех на всех".Зеленский подчеркнул необходимость международного участия в процессе: за столом переговоров, по его мнению, должны присутствовать представители США и Европы как гаранты будущих соглашений.При этом Зеленский добавил, что Украина "продолжит обороняться, если военные действия не будут прекращены". В качестве возможных площадок для очного раунда перечислены Швейцария, Турция, а также ряд стран арабского мира.Президент России, комментируя обращение на ПМЭФ, указал на хамский тон главы киевского режима и пояснил, что контакты на высшем уровне допустимы только после достижения договоренностей, выработать которые должны профильные специалисты. Сейчас же, по его словам, во встрече смысла нет. Путин также призвал Зеленского не бояться и идти на выборы, подчеркнув, что удержание власти вне рамок конституции называется узурпацией."Прекратите помогать России"Между тем представитель США на заседании Совета Безопасности ООН Дэн Негреа заявил, что вторжение России на Украину стало "стратегическим провалом", призвал стороны немедленно договориться о прекращении огня, а все страны — прекратить поддержку российских военных усилий. Примечательно, что к самим США — главному спонсору Киева — аналогичных призывов не прозвучало.Он также процитировал госсекретаря США Марко Рубио, назвавшего действия Москвы "стратегической катастрофой"."Ее нефтеперерабатывающие заводы горят, и Россия сейчас теряет 5000 человек ежемесячно. Москва не может достичь своих целей на поле боя. Эскалация этого не изменит и лишь рискует усугубить катастрофу. Эта война должна закончиться сейчас. Хватит уже", — заявил американский дипломат.Негреа призвал обе стороны "немедленно договориться о всеобъемлющем прекращении огня", которое привело бы к переговорному завершению войны.Наблюдатели обращают внимание: призывов к самим США, которые являются главным донором украинской армии (только в мае передав Киеву очередной пакет военной помощи), в выступлении американского дипломата не прозвучало. Не призвали американцы остановиться и страны НАТО, регулярно поставляющие оружие ВСУ."Надо ладить с соседом"Президент Финляндии Александр Стубб, похоже, начал осознавать суровую реальность: с Россией, хочешь ты этого или нет, придется налаживать отношения. Его заявления о том, что Москва не представляет угрозы для стран Прибалтики, стали настоящей катастрофой для сторонников антироссийской эскалации. Об этом пишет немецкая газета Junge Welt.Финский лидер также заявил, что не верит в заинтересованность России проверять на прочность статью о коллективной обороне НАТО путем нападения на страны альянса. Это заявление, по мнению издания, рушит ключевой нарратив западных "ястребов".Озвучивание таких идей, по словам автора статьи, подрывает все антироссийские тезисы, на которых строилась политика Вашингтона и Брюсселя."Для тех, кто делает ставку на эскалацию и требует в качестве предварительного условия для переговоров предоставить Украине полную свободу выбора военных альянсов — то есть проигнорировать как раз те опасения России в сфере безопасности, которые были сформулированы еще до начала открытого конфликта, — высказывания Стубба — худшая катастрофа из возможных", — подчеркивает Junge Welt.Издание отмечает, что фигура финского президента становится особенно актуальной на фоне начавшихся изменений в украинском конфликте. Лидера, который попытается представить ЕС на переговорах с максималистскими требованиями, просто выставят на посмешище, считают авторы.Напомним, ранее в Кремле неоднократно заявляли о готовности к переговорам со всеми, включая представителей Евросоюза. Как пояснял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Москва не была инициатором сворачивания до нуля отношений с Европой — инициатива исходила именно из Брюсселя и отдельных столиц Старого Света.Фронтовая сводка Российские средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь отразили очередную массированную атаку беспилотной авиации Вооруженных сил Украины. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 140 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.География отраженных атак охватила центральные, приграничные и южные регионы страны, территорию Крыма, а также акватории Азовского и Черного морей.Дроны сбиты над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской и Тульской областями, Московским регионом, Республикой Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.Тем временем военкор Евгений Лисицын опубликовал фронтовую сводку, проинформировав о ходе дел на нескольких из направлений СВО. На Константиновском направлении российские подразделения освободили населенный пункт Молочарка. ВС РФ вышли ближе к трассе на Дружковку, что серьезно осложнило снабжение гарнизона Вооруженных сил Украины. В городе Константиновка российские войска продвигаются от Нахаловки к Новосёловке, постепенно расширяя зону контроля.На Краснолиманском направлении российские войска продвигаются в районе станции Брусин в сторону Щурово. В Красном Лимане бои идут в центре города, у железнодорожной станции и на северо-восточной окраине. Также отмечено продвижение в районе Боровской Андреевки.На Купянском направлении российские подразделения продвигаются в частном секторе на восточном берегу Купянска. Возобновились бои у Двуречной, отмечается движение российских войск к Кутьковке и Петро-Ивановке.На Добропольском направлении идут встречные бои у населенного пункта Гришино. После зачистки Павловки российские подразделения продвигаются к Приюту.На Северском направлении российские войска наносят удары по логистическим цепочкам противника в районе Николаевки и трассы Изюм — Славянск. Бои продолжаются в Рай-Александровке.

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Кристина Черкасова

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