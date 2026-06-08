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Дмитрий Киселёв стал лауреатом премии "ТЭФИ-2026"

Дмитрий Киселёв стал лауреатом премии "ТЭФИ-2026" - 08.06.2026 Украина.ру

Дмитрий Киселёв стал лауреатом премии "ТЭФИ-2026"

Генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв стал лауреатом премии "ТЭФИ-2026". Об этом сообщает 8 июня телеграм-канал Украина.ру

2026-06-08T19:49

2026-06-08T19:49

2026-06-08T19:49

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Журналист награждён в номинации "Ведущий информационно-аналитической итоговой программы".На вручении награды Киселёв произнёс речь "в защиту телевидения против интернета" и заявил, что сегодня "интернет вошел в пищевую цепочку телевидения".Больше новостей дня представлено в обзоре Польша требует извинений Киева, Иран и Израиль прекратили огонь, Пашинян теряет лидерство. Итоги 8 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, дмитрий киселев, украина.ру, журналист, журналистика, телевидение, телеведущий, интернет, сми, российские сми