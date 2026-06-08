Дмитрий Киселёв стал лауреатом премии "ТЭФИ-2026"
© РИА Новости . Александр Натрускин / Перейти в фотобанкПресс-конференция, посвященная старту акции "Георгиевская ленточка"
Генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв стал лауреатом премии "ТЭФИ-2026". Об этом сообщает 8 июня телеграм-канал Украина.ру
Журналист награждён в номинации "Ведущий информационно-аналитической итоговой программы".
На вручении награды Киселёв произнёс речь "в защиту телевидения против интернета" и заявил, что сегодня "интернет вошел в пищевую цепочку телевидения".
Больше новостей дня представлено в обзоре Польша требует извинений Киева, Иран и Израиль прекратили огонь, Пашинян теряет лидерство. Итоги 8 июня
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