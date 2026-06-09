Новая ракета FP-7.X на базе старого С-300: Кнутов раскрыл, почему она не спасет украинскую ПВО - 09.06.2026 Украина.ру
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Новая ракета FP-7.X на базе старого С-300: Кнутов раскрыл, почему она не спасет украинскую ПВО
Новая ракета FP-7.X на базе старого С-300: Кнутов раскрыл, почему она не спасет украинскую ПВО - 09.06.2026 Украина.ру
Новая ракета FP-7.X на базе старого С-300: Кнутов раскрыл, почему она не спасет украинскую ПВО
Украина приняла решение создавать свой комплекс ПРО, а ракета-перехватчик будет запускаться с установок С-300 и Patriot. Однако за основу взят устаревший советский двигатель, а от сверхманевренности Киев отказался. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
2026-06-09T04:45
2026-06-09T04:45
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Ранее украинская компания Fire Point осуществила полностью управляемый маневренный полёт ракеты FP-7.X. Ожидается, что эта ракета станет основой будущего противобаллистического перехватчика FREYJA и дешёвым аналогом системы Patriot. Также сообщается, что система будет интегрирована с другими элементами украинской ПВО по стандарту НАТО Link-16.Журналист поинтересовался, способна ли Украина довести до конца создание своей противоракетной системы на основе ракеты FP-7.X. Отвечая на вопрос, эксперт раскрыл технические детали этого проекта. "Украина приняла решение создавать свой комплекс ПРО. Ракета-перехватчик будет запускаться с пусковой установки комплекса С-300 первой модификации и комплекса Patriot", — заявил Кнутов.По словам эксперта, Киев пошёл по упрощённой схеме: Украина отказалась устанавливать сложную систему двигателей на ракеты проекта FREYJA, поскольку ракета стоимостью 4 миллиона долларов оказалась бы слишком дорогой для украинской экономики. В результате Украина выбрала упрощённую схему, которая не обеспечивает сверхманевренных характеристик.Эксперт также раскрыл, что за основу взят старый советский образец. "Есть данные, что Украина могла взять за основу двигатель ракеты 5В55Р к комплексу С-300. Но на сегодняшний день такие ракеты серьезно устарели, и комплекс С-400 может стрелять по ним, как по мишеням", — сообщил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью "Юрий Кнутов: России пора перейти на Украине к тактике Ирана и создать пожарные команды для борьбы с БПЛА" на сайте Украина.ру.О нюансах эвакуации подбитой техники в условиях угрозы с воздуха, а также о ремонте, трофеях и подготовке танковых экипажей — в материале Игоря Гомольского "Старший лейтенант Павел Зубов: "Эвакуация техники – это сложное мероприятие, но действовать надо быстро" на сайте Украина.ру.
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Новая ракета FP-7.X на базе старого С-300: Кнутов раскрыл, почему она не спасет украинскую ПВО

04:45 09.06.2026
 
© Фото : Fire Point
- РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© Фото : Fire Point
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Украина приняла решение создавать свой комплекс ПРО, а ракета-перехватчик будет запускаться с установок С-300 и Patriot. Однако за основу взят устаревший советский двигатель, а от сверхманевренности Киев отказался. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
Ранее украинская компания Fire Point осуществила полностью управляемый маневренный полёт ракеты FP-7.X. Ожидается, что эта ракета станет основой будущего противобаллистического перехватчика FREYJA и дешёвым аналогом системы Patriot. Также сообщается, что система будет интегрирована с другими элементами украинской ПВО по стандарту НАТО Link-16.
Журналист поинтересовался, способна ли Украина довести до конца создание своей противоракетной системы на основе ракеты FP-7.X. Отвечая на вопрос, эксперт раскрыл технические детали этого проекта.
"Украина приняла решение создавать свой комплекс ПРО. Ракета-перехватчик будет запускаться с пусковой установки комплекса С-300 первой модификации и комплекса Patriot", — заявил Кнутов.
По словам эксперта, Киев пошёл по упрощённой схеме: Украина отказалась устанавливать сложную систему двигателей на ракеты проекта FREYJA, поскольку ракета стоимостью 4 миллиона долларов оказалась бы слишком дорогой для украинской экономики. В результате Украина выбрала упрощённую схему, которая не обеспечивает сверхманевренных характеристик.
Эксперт также раскрыл, что за основу взят старый советский образец. "Есть данные, что Украина могла взять за основу двигатель ракеты 5В55Р к комплексу С-300. Но на сегодняшний день такие ракеты серьезно устарели, и комплекс С-400 может стрелять по ним, как по мишеням", — сообщил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью "Юрий Кнутов: России пора перейти на Украине к тактике Ирана и создать пожарные команды для борьбы с БПЛА" на сайте Украина.ру.
О нюансах эвакуации подбитой техники в условиях угрозы с воздуха, а также о ремонте, трофеях и подготовке танковых экипажей — в материале Игоря Гомольского "Старший лейтенант Павел Зубов: "Эвакуация техники – это сложное мероприятие, но действовать надо быстро" на сайте Украина.ру.
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