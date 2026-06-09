https://ukraina.ru/20260609/novaya-raketa-fp-7x-na-baze-starogo-s-300-knutov-raskryl-pochemu-ona-ne-spaset-ukrainskuyu-pvo-1079961948.html

Новая ракета FP-7.X на базе старого С-300: Кнутов раскрыл, почему она не спасет украинскую ПВО

Новая ракета FP-7.X на базе старого С-300: Кнутов раскрыл, почему она не спасет украинскую ПВО - 09.06.2026 Украина.ру

Новая ракета FP-7.X на базе старого С-300: Кнутов раскрыл, почему она не спасет украинскую ПВО

Украина приняла решение создавать свой комплекс ПРО, а ракета-перехватчик будет запускаться с установок С-300 и Patriot. Однако за основу взят устаревший советский двигатель, а от сверхманевренности Киев отказался. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов

2026-06-09T04:45

2026-06-09T04:45

2026-06-09T04:45

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Ранее украинская компания Fire Point осуществила полностью управляемый маневренный полёт ракеты FP-7.X. Ожидается, что эта ракета станет основой будущего противобаллистического перехватчика FREYJA и дешёвым аналогом системы Patriot. Также сообщается, что система будет интегрирована с другими элементами украинской ПВО по стандарту НАТО Link-16.Журналист поинтересовался, способна ли Украина довести до конца создание своей противоракетной системы на основе ракеты FP-7.X. Отвечая на вопрос, эксперт раскрыл технические детали этого проекта. "Украина приняла решение создавать свой комплекс ПРО. Ракета-перехватчик будет запускаться с пусковой установки комплекса С-300 первой модификации и комплекса Patriot", — заявил Кнутов.По словам эксперта, Киев пошёл по упрощённой схеме: Украина отказалась устанавливать сложную систему двигателей на ракеты проекта FREYJA, поскольку ракета стоимостью 4 миллиона долларов оказалась бы слишком дорогой для украинской экономики. В результате Украина выбрала упрощённую схему, которая не обеспечивает сверхманевренных характеристик.Эксперт также раскрыл, что за основу взят старый советский образец. "Есть данные, что Украина могла взять за основу двигатель ракеты 5В55Р к комплексу С-300. Но на сегодняшний день такие ракеты серьезно устарели, и комплекс С-400 может стрелять по ним, как по мишеням", — сообщил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью "Юрий Кнутов: России пора перейти на Украине к тактике Ирана и создать пожарные команды для борьбы с БПЛА" на сайте Украина.ру.О нюансах эвакуации подбитой техники в условиях угрозы с воздуха, а также о ремонте, трофеях и подготовке танковых экипажей — в материале Игоря Гомольского "Старший лейтенант Павел Зубов: "Эвакуация техники – это сложное мероприятие, но действовать надо быстро" на сайте Украина.ру.

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