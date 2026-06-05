https://ukraina.ru/20260605/yuriy-knutov-rossii-pora-pereyti-na-ukraine-k-taktike-irana-i-sozdat-pozharnye-komandy-dlya-borby-s-1079830479.html

Юрий Кнутов: России пора перейти на Украине к тактике Ирана и создать пожарные команды для борьбы с БПЛА

Юрий Кнутов: России пора перейти на Украине к тактике Ирана и создать пожарные команды для борьбы с БПЛА - 05.06.2026 Украина.ру

Юрий Кнутов: России пора перейти на Украине к тактике Ирана и создать пожарные команды для борьбы с БПЛА

Давайте посмотрим на пример Ирана. Иран сразу начал войну на уничтожение. Никакой войны на истощение с его стороны не было. Были выведены из строя 15 баз, 5 серьезных объектов. Таким образом он показал новый способ ведения боевых действий, когда главные удары наносятся баллистическими ракетами, а не дронами.

2026-06-05T06:30

2026-06-05T06:30

2026-06-05T06:30

интервью

украина

иран

сша

юрий кнутов

украина.ру

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов.Украинская компания Fire Point осуществила полностью управляемый маневренный полет ракеты FP-7.X. Ожидается, что ракета станет основой будущего противобаллистического перехватчика FREYJA и дешевым аналогом системы Patriot. Система будет интегрирована с другими элементами ПВО по стандарту НАТО Link-16.- Юрий Альбертович, способна ли Украина довести до конца создание такой системы?- Компанию Lockheed Martin, производителя ракет для системы Patriot, на годы вперед обеспечили заказами монархии Залива, так что на долю Украины ракет почти не осталось. Именно поэтому Украина приняла решение создавать свой комплекс ПРО.Ракета-перехватчик будет запускаться с пусковой установки комплекса С-300 первой модификации и комплекса Patriot. Вероятно будет использоваться многофункциональная РЛС. Информации мало, но ранее мне попадались данные о том, что на ракете будет установлена головка самонаведения испанской компании.Чтобы ракета могла поразить цель, она должна обладать сверхманевренностью. Это качество обеспечивается продвинутой системой рулей или специальными двигателями. У ракеты Patriot около сотни таких двигателей, кроме того, она выдерживает колоссальные перегрузки, поэтому ее стоимость превышает 4 миллиона долларов.Устанавливать такую же систему двигателей на ракеты проекта FREYJA украинская сторона отказалась. Возможно, Lockheed Martin не стала делиться своими технологиями. Да и ракета стоимостью 4 миллиона долларов была бы слишком дорогой для украинской экономики. Поэтому Украина пошла по упрощенной схеме, которая не обеспечивает сверхманевренных характеристик, которые требуются для перехвата баллистических целей, тем более гиперзвуковых.И самое главное — это двигатель, который должен разгонять ракету-перехватчик до очень больших скоростей. Есть данные, что Украина могла взять за основу двигатель ракеты 5В55Р к комплексу С-300. Но на сегодняшний день такие ракеты серьезно устарели, и комплекс С-400 может стрелять по ним, как по мишеням.- То есть вся украинская баллистика, которой руководство компании Fire Point собирается наносить удары по Москве уже этим летом, имеет в своей основе старую советскую ракету для комплекса С-300?- Да, это ракеты FP-7 и FP-9. Топливо будут делать датчане, электронная начинка французская и британская. Вообще, компания Fire Point заключает контракты с ведущими европейскими разработчиками ракетного вооружения и дает им техзадания. Кто-то совершенствует двигатель от С-300, кто-то электронику, кто-то совершенствует аэродинамику корпуса. Таким образом Fire Point собирает готовое изделие как конструктор и покупает авторские права, становясь якобы разработчиком. И такие беспилотники и ракеты из европейских становятся украинскими.Все это преподносится как достижение инженеров и конструкторов с Украины.- Как долго Россия может с высокой интенсивностью наносить системные удары возмездия, о которых наше руководство объявило ранее?- Давайте посмотрим на пример Ирана. Иран сразу начал войну на уничтожение. Никакой войны на истощение с его стороны не было. Были выведены из строя 15 баз, 5 серьезных объектов. Таким образом он показал новый способ ведения боевых действий, когда главные удары наносятся баллистическими ракетами, а не дронами. Это дорого, но у Ирана есть подземное производство, которое позволяет пополнять запасы ракет. Есть хранилища, которые выполнены в зигзагообразной форме, так что даже в случае взрыва, ударная волна гасится. Американцы пытались завалить входы в эти убежища, но на сегодняшний день Иран восстановил более 50 таких входов из 60 убежищ.То есть на сегодняшний день Иран полностью восстановил свой ракетный потенциал. Если Иран в состоянии эти вопросы решить, то мы тем более сможем организовать производство ракет на должном уровне.Причем это количество ракет должно обеспечивать хотя бы два массированных удара в месяц. Потому что, на мой взгляд, мы также должны перейти к стратегии разрушения, а не истощения противника. То есть основная задача — это разрушение предприятий, трансформаторных подстанций и самих электростанций. Уничтожить мост сложно, но удары по ключевым мостам нужно наносить регулярно, чтобы выводить из строя дорожное полотно. В этом случае осложнится логистика.Противник тем временем работает по газовозам и танкерам, не задумываясь о последствиях, пока мы спокойно смотрим, как в Одессе и других портах загружаются суда. Здесь мы должны вести себя асимметрично.Мы не должны вести себя зеркально в отношении ударов по мирным жителям, но массированные удары по предприятиям, железнодорожной и энергетической инфраструктуре осложнят жизнь киевскому режиму.- Украина нарастила удары по сухопутным трассам, которые ведут в Крым. Как украинские дроны выбирают цели для поражения?- Сейчас там действует дрон "Марсианин-2" ("Хорнет"). Он подвешивается к воздушному шару, который несет его на высоте 6-8 километров до определённого квадрата. Дальше дрон сам начинает искать цель без оператора. Там используется система ИИ, схожая с той, которая применяется на вертолете НАСА Ingenuity, применяемом при исследовании Марс.Упрощенный вариант программы используется и в этом дроне. Там в память заложены образы танка, грузовика, солдат в форме. Дрон, когда ведет свободную охоту, ищет военную цель для того, чтобы ее атаковать. Как я предполагаю, система распознавания у машинного зрения очень примитивная в силу того, что его выпускают серийно, и стоить он должен дешево.Предполагаю, что когда заканчивается заряд батареи, он атакует все, что видит – людей, легковушки, автобусы. Уже не до распознавания целей. Либо упадет на землю, либо что-то поразит. Думаю, в его программу заложено поразить все крупные цели, которые движутся по дороге. Таким образом были атакованы автобус в Енакиево, электричка в Крыму.- Как бороться со всем этим?- Молодым офицером я служил в отдельном радиотехническом батальоне, который подчинялся непосредственно командующему группой войск ПВО. Считаю, что необходимы резервные батальоны, роты которого будут состоять из мобильных огневых групп. Пикап в такой группе вооружён серьезно. Это пулемет, ПЗРК "Верба", РЭБ, который защищает машину от возможного удара дрона, дробовики, автоматы. Это приборы ночного и дневного видения. Может даже и прожектор быть. Когда возникает дроновая угроза, группа выезжает в этот район и обеспечивает безопасность движения и борьбу с дронами, которые могут там появиться. Таким образом создаётся пожарная команда.В целом же бороться необходимо системно. В советское время для борьбы с воздушными шарами были доработаны зенитно-ракетные комплексы С-75. Там был введен режим стрельбы по автоматическим дрейфующим аэростатам. Комплекс С-200 имел возможность поражать цели на высоте 40 километров, пилотов МиГ-25 обучали поражать воздушные шары. Был даже разработан специальный самолёт для поражения таких шаров, но после распада СССР он не был принят на вооружение.Почему тогда стояла такая проблема? В 60-80-е годы американцы использовали эти дрейфующие аэростаты, их запускали в Германии. Они летели над всей территорией Советского Союза и сбрасывали шпионскую аппаратуру радиотехнической разведки в районе Японии. Ее американцы подбирал и расшифровывали информацию, собирая таким образом разведывательные данные, несмотря на то, что уже были спутники.Сейчас противник готовит метеозонды для того, чтобы запускать беспилотники на север. В Ямало-Ненецком округе уже объявлялась тревога. Такой зонд летит на высоте 20-30 километров и несет один беспилотник, который затем отстегивается и атакует какой-то объект. Поэтому нужно будет бороться с такими метеозондами.Как это делают американцы? Они не так давно сообщили о том, что лазерным оружием больше не занимаются, так как оно неэффективно. Прошло три дня после этого сообщения, и все американские СМИ написали о том, что на территории США обнаружены два метеозонда, которые были сбиты наземными лазерами. То есть они попытались наврать. У них лазеры несут боевое дежурство и выполняют боевые задачи. Лазеры эффективны для поражения беспилотников. У США есть лазеры Orion и Hermes. Orion ослепляет беспилотники, а Hermes прожигает корпус. Они пока достаточно громоздкие и ставятся на эсминцы.Девять эсминцев ВМФ США оборудованы лазерами, два из них усилили авианосную ударную группу на Ближнем Востоке.Кроме того, надо заниматься электромагнитными пушками, которые уже есть у американцев и китайцев. Это позволит решить проблему дронов на большой период времени. Тылы на средней и большой дальности можно защитить с помощью оружия на новых физических принципах, таких как лазеры и электромагнитные пушки. Тем более лазеры уже активно внедряются разными странами и себя оправдывают.О ситуации в зоне СВО - Полковник Геннадий Алехин: Россия готовится выдавить ВСУ из Боровой, чтобы зажать Купянск с левого фланга

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Денис Рудометов

интервью, украина, иран, сша, юрий кнутов, украина.ру, нато, наса, с-300, с-400 «триумф»