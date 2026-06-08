https://ukraina.ru/20260608/vms-ssha-puskayut-na-dno-sudno-s-indusami-sud-otklonil-zhalobu-euroclear-novosti-k-etomu-chasu--1079980370.html

ВМС США пускают на дно судно с индусами, суд отклонил жалобу Euroclear. Новости к этому часу

ВМС США пускают на дно судно с индусами, суд отклонил жалобу Euroclear. Новости к этому часу - 08.06.2026 Украина.ру

ВМС США пускают на дно судно с индусами, суд отклонил жалобу Euroclear. Новости к этому часу

Банк России продолжает добиваться возврата активов, украденных Евросоюзом и хранящихся в бельгийском депозитарии Euroclear. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 8 июня написал Телеграм-канал Украина.ру

2026-06-08T18:30

2026-06-08T18:30

2026-06-08T18:30

новости

иран

сша

россия

дональд трамп

владимир путин

рафаэль гросси

euroclear

ес

cnn

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/08/1071299100_0:99:800:549_1920x0_80_0_0_b10d30041299a70e6e6ab5da549c9c31.jpg

У побережья Омана сегодня США атаковали судно под флагом Палау, находившееся под санкциями из-за связей с Ираном, сообщает CNN. 24 индийских моряка просят о помощи."У нас пожар на борту, и судно тонет. Атака ВМС США, ракета попала в наш машинный отсек. Пожалуйста, помогите", - сообщили моряки.И о других новостях:🟦 Трамп поддержал кандидатуру патриарха Иерусалимского Феофила III в качестве посредника в переговорах по урегулированию украинского конфликта, сообщил израильский портал Ynet. По информации издания, в рамках этой инициативы патриарх должен будет встретиться с президентом России Владимиром Путиным в июне;🟦 Учения Добровольческих сил охраны края (KASP) проходят в регионе Литвы близ Сувалкского коридора и Калининградской области РФ, сообщила пресс-служба литовского Минобороны;🟦 МАГАТЭ никогда не утверждало, что Иран разрабатывает ядерное оружие, заявил глава организации Рафаэль Гросси на пресс-конференции в Вене:"Мы никогда не говорили, что они это делают. Мы об этом не говорили, когда у нас был доступ к их объектам. И сейчас тоже не можем об этом говорить", - сказал гендиректор организации.🟦 Суд отклонил жалобу Euroclear по иску о взыскании 18,2 трлн рублей в пользу Банка России. Решение по масштабному иску российского регулятора на 18,2 трлн рублей оставлено без изменений. Соответствующая информация уже опубликована в официальной картотеке арбитражных дел;🟦 Израиль прекратит удары по Ирану по просьбе США, но продолжит атаковать Ливан в ближайшие дни. Об этом заявляет израильское ТВ со ссылкой на источники;🟦 Вылеты из всех аэропортов в Иране отменили до "дальнейшего уведомления", сообщает агентство Tasnim со ссылкой на Организацию гражданской авиации страны. Это связано с закрытием воздушного пространства на западе республики;🟦 Число умерших от Эболы в ДРК выросло до 88. Количество подтверждённых случаев заражения достигло 544, сообщили Африканские центры по контролю и профилактике заболеваний.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Польша требует извинений Киева, Иран и Израиль прекратили огонь, Пашинян теряет лидерство. Итоги 8 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру

иран

сша

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, иран, сша, россия, дональд трамп, владимир путин, рафаэль гросси, euroclear, ес, cnn, атомная энергетика, замороженные активы, антироссийские санкции, переговоры по украине 2026, новости переговоров, украина, православные