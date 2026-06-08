ВМС США пускают на дно судно с индусами, суд отклонил жалобу Euroclear. Новости к этому часу
Банк России продолжает добиваться возврата активов, украденных Евросоюзом и хранящихся в бельгийском депозитарии Euroclear. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 8 июня написал Телеграм-канал Украина.ру
У побережья Омана сегодня США атаковали судно под флагом Палау, находившееся под санкциями из-за связей с Ираном, сообщает CNN. 24 индийских моряка просят о помощи.
"У нас пожар на борту, и судно тонет. Атака ВМС США, ракета попала в наш машинный отсек. Пожалуйста, помогите", - сообщили моряки.
И о других новостях:
🟦 Трамп поддержал кандидатуру патриарха Иерусалимского Феофила III в качестве посредника в переговорах по урегулированию украинского конфликта, сообщил израильский портал Ynet. По информации издания, в рамках этой инициативы патриарх должен будет встретиться с президентом России Владимиром Путиным в июне;
🟦 Учения Добровольческих сил охраны края (KASP) проходят в регионе Литвы близ Сувалкского коридора и Калининградской области РФ, сообщила пресс-служба литовского Минобороны;
🟦 МАГАТЭ никогда не утверждало, что Иран разрабатывает ядерное оружие, заявил глава организации Рафаэль Гросси на пресс-конференции в Вене:
🟦 Трамп поддержал кандидатуру патриарха Иерусалимского Феофила III в качестве посредника в переговорах по урегулированию украинского конфликта, сообщил израильский портал Ynet. По информации издания, в рамках этой инициативы патриарх должен будет встретиться с президентом России Владимиром Путиным в июне;
🟦 Учения Добровольческих сил охраны края (KASP) проходят в регионе Литвы близ Сувалкского коридора и Калининградской области РФ, сообщила пресс-служба литовского Минобороны;
🟦 МАГАТЭ никогда не утверждало, что Иран разрабатывает ядерное оружие, заявил глава организации Рафаэль Гросси на пресс-конференции в Вене:
"Мы никогда не говорили, что они это делают. Мы об этом не говорили, когда у нас был доступ к их объектам. И сейчас тоже не можем об этом говорить", - сказал гендиректор организации.
🟦 Суд отклонил жалобу Euroclear по иску о взыскании 18,2 трлн рублей в пользу Банка России. Решение по масштабному иску российского регулятора на 18,2 трлн рублей оставлено без изменений. Соответствующая информация уже опубликована в официальной картотеке арбитражных дел;
🟦 Израиль прекратит удары по Ирану по просьбе США, но продолжит атаковать Ливан в ближайшие дни. Об этом заявляет израильское ТВ со ссылкой на источники;
🟦 Вылеты из всех аэропортов в Иране отменили до "дальнейшего уведомления", сообщает агентство Tasnim со ссылкой на Организацию гражданской авиации страны. Это связано с закрытием воздушного пространства на западе республики;
🟦 Число умерших от Эболы в ДРК выросло до 88. Количество подтверждённых случаев заражения достигло 544, сообщили Африканские центры по контролю и профилактике заболеваний.
🟦 Израиль прекратит удары по Ирану по просьбе США, но продолжит атаковать Ливан в ближайшие дни. Об этом заявляет израильское ТВ со ссылкой на источники;
🟦 Вылеты из всех аэропортов в Иране отменили до "дальнейшего уведомления", сообщает агентство Tasnim со ссылкой на Организацию гражданской авиации страны. Это связано с закрытием воздушного пространства на западе республики;
🟦 Число умерших от Эболы в ДРК выросло до 88. Количество подтверждённых случаев заражения достигло 544, сообщили Африканские центры по контролю и профилактике заболеваний.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Польша требует извинений Киева, Иран и Израиль прекратили огонь, Пашинян теряет лидерство. Итоги 8 июня
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