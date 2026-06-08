https://ukraina.ru/20260608/polsha-trebuet-izvineniy-kieva-iran-i-izrail-prekratili-ogon-pashinyan-teryaet-liderstvo-itogi-8-1079978898.html
Польша требует извинений Киева, Иран и Израиль прекратили огонь, Пашинян теряет лидерство. Итоги 8 июня
Польша требует извинений Киева, Иран и Израиль прекратили огонь, Пашинян теряет лидерство. Итоги 8 июня - 08.06.2026 Украина.ру
Польша требует извинений Киева, Иран и Израиль прекратили огонь, Пашинян теряет лидерство. Итоги 8 июня
Премьер Польши Дональд Туск публично потребовал от президентов Украины и Польши прямого разговора из-за скандала вокруг героизации бандеровцев. Иран объявил о прекращении операции против Израиля, но предупредил: в случае продолжения агрессии ответ будет сокрушительным
2026-06-08T18:00
2026-06-08T18:00
2026-06-08T18:00
эксклюзив
польша
иран
израиль
кароль навроцкий
владимир зеленский
цик
вооруженные силы украины
никол пашинян
ес
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Премьер-министр Польши Дональд Туск публично обратился к президентам двух стран с требованием прекратить эскалацию и начать диалог.Он подчеркнул, что продолжение сотрудничества — в интересах обоих государств и народов. Призыв прозвучал на фоне острейшего кризиса, вызванного решением Зеленского присвоить подразделению ВСУ имя "героев УПА"*.Президент Польши Кароль Навроцкий ранее предложил лишить украинского лидера ордена Белого Орла — заседание капитулы состоялось сегодня, 8 июня.Он также подчеркнул, что действия Киева демонстрируют неготовность Украины к вступлению в Евросоюз.Сегодня же завершился визит главы офиса Зеленского Кирилла Буданова* в Варшаву. Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш после встречи с ним высказался предельно жестко:Иран прекратил удары по ИзраилюЦентральный штаб командования ВС Ирана "Хатам аль-Анбия" объявил о прекращении операции против Израиля. Вскоре 12-й канал сообщил: Израиль согласился прекратить удары по Ирану по просьбе США, но продолжит боевые действия на юге Ливана.Накануне иранский Корпус стражей исламской революции нанес удар баллистическими ракетами по авиабазе Рамат Давид. Ночью и утром стороны обменивались ударами по военным целям и нефтехимическим предприятиям. Президент США Дональд Трамп созвонился с Биньямином Нетаньяху и представителями "Хезболлы" и объявил, что стороны прекратят огонь.Итоги выборов в Армении: Пашинян не дотянул до 50%ЦИК Армении обработал 100 процентов бюллетеней. Правящая партия "Гражданский договор" набрала 49,81% — 727 160 голосов. Этого недостаточно для единоличного формирования правительства. Второе место занял блок "Сильная Армения" Самвела Карапетяна — 23,29%, третье — альянс "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна — 9,94%. "Процветающая Армения" с 3,99% в парламент не прошла.Пашинян объявил о победе еще при 10 процентах обработанных бюллетеней. Экс-президент Кочарян назвал это давлением на ЦИК и узурпацией власти."До подведения итогов выборов ваши заявления — это всего лишь шаги по давлению на ЦИК и узурпации власти", — заявил Кочарян.Лидер "Сильной Армении" Карапетян и вовсе охарактеризовал действия властей как спецоперацию:"Идут задержания, аресты прямо сейчас по нашим всем сторонникам. Около 100 человек арестовали. Но ничего страшного", — сказал он, добавив, что Пашинян не получит той победы, которой хотел.Теперь премьеру придется договариваться с оппозицией о коалиции — либо страну ждет затяжной политический кризис.О других событиях – в материале Победа Пашиняна, но без конституционного большинства. Чем завершились выборы в Армении*признан террористом и экстремистом **Запрещенные в России экстремистские и террористические организации.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксклюзив, польша, иран, израиль, кароль навроцкий, владимир зеленский, цик, вооруженные силы украины, никол пашинян, ес
Эксклюзив, Польша, Иран, Израиль, Кароль Навроцкий, Владимир Зеленский, ЦИК, Вооруженные силы Украины, Никол Пашинян, ЕС
Польша требует извинений Киева, Иран и Израиль прекратили огонь, Пашинян теряет лидерство. Итоги 8 июня
Премьер Польши Дональд Туск публично потребовал от президентов Украины и Польши прямого разговора из-за скандала вокруг героизации бандеровцев. Иран объявил о прекращении операции против Израиля, но предупредил: в случае продолжения агрессии ответ будет сокрушительным
Премьер-министр Польши Дональд Туск публично обратился к президентам двух стран с требованием прекратить эскалацию и начать диалог.
"Я публично обращаюсь к президентам Каролю Навроцкому и Владимиру Зеленскому с призывом к прямому и откровенному разговору", — написал Туск в соцсети Х.
Он подчеркнул, что продолжение сотрудничества — в интересах обоих государств и народов. Призыв прозвучал на фоне острейшего кризиса, вызванного решением Зеленского присвоить подразделению ВСУ имя "героев УПА"*.
Президент Польши Кароль Навроцкий ранее предложил лишить украинского лидера ордена Белого Орла — заседание капитулы состоялось сегодня, 8 июня.
"Я очень серьезно отнесся к предложению депутата Плачка отобрать у Зеленского орден Белого орла. Я предложил, чтобы одним из пунктов повестки стал отзыв у Зеленского ордена Белого орла", — заявил Навроцкий.
Он также подчеркнул, что действия Киева демонстрируют неготовность Украины к вступлению в Евросоюз.
Сегодня же завершился визит главы офиса Зеленского Кирилла Буданова* в Варшаву. Министр обороны
Польши Владислав Косиняк-Камыш после встречи с ним высказался предельно жестко:
"Сегодня во время встречи с Кириллом Будановым* я четко изложил ожидания Польши относительно решения назвать одну из воинских частей в честь УПА**. Память о жертвах на Волыни не подлежит обсуждению. Есть границы, которые нельзя пересекать", — написал он.
Иран прекратил удары по Израилю
Центральный штаб командования ВС Ирана "Хатам аль-Анбия" объявил о прекращении операции против Израиля.
"Объявляется прекращение операции вооруженных сил, однако подчеркивается, что в случае продолжения агрессии, в том числе на юге Ливана, будут предприняты более сокрушительные и мощные меры", — говорится в заявлении.
Вскоре 12-й канал сообщил: Израиль согласился прекратить удары по Ирану по просьбе США, но продолжит боевые действия на юге Ливана.
Накануне иранский Корпус стражей исламской революции нанес удар баллистическими ракетами по авиабазе Рамат Давид.
Ночью и утром стороны обменивались ударами по военным целям и нефтехимическим предприятиям. Президент США Дональд Трамп созвонился с Биньямином Нетаньяху и представителями "Хезболлы" и объявил, что стороны прекратят огонь.
Итоги выборов в Армении: Пашинян не дотянул до 50%
ЦИК Армении обработал 100 процентов бюллетеней. Правящая партия "Гражданский договор" набрала 49,81% — 727 160 голосов. Этого недостаточно для единоличного формирования правительства. Второе место занял блок "Сильная Армения" Самвела Карапетяна — 23,29%, третье — альянс "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна — 9,94%. "Процветающая Армения" с 3,99% в парламент не прошла.
Пашинян объявил о победе еще при 10 процентах обработанных бюллетеней. Экс-президент Кочарян назвал это давлением на ЦИК и узурпацией власти.
"До подведения итогов выборов ваши заявления — это всего лишь шаги по давлению на ЦИК и узурпации власти", — заявил Кочарян.
Лидер "Сильной Армении" Карапетян и вовсе охарактеризовал действия властей как спецоперацию:
"Идут задержания, аресты прямо сейчас по нашим всем сторонникам. Около 100 человек арестовали. Но ничего страшного", — сказал он, добавив, что Пашинян не получит той победы, которой хотел.
Теперь премьеру придется договариваться с оппозицией о коалиции — либо страну ждет затяжной политический кризис.
*признан террористом и экстремистом
**Запрещенные в России экстремистские и террористические организации.