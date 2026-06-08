https://ukraina.ru/20260608/polsha-trebuet-izvineniy-kieva-iran-i-izrail-prekratili-ogon-pashinyan-teryaet-liderstvo-itogi-8-1079978898.html

Польша требует извинений Киева, Иран и Израиль прекратили огонь, Пашинян теряет лидерство. Итоги 8 июня

Польша требует извинений Киева, Иран и Израиль прекратили огонь, Пашинян теряет лидерство. Итоги 8 июня - 08.06.2026 Украина.ру

Польша требует извинений Киева, Иран и Израиль прекратили огонь, Пашинян теряет лидерство. Итоги 8 июня

Премьер Польши Дональд Туск публично потребовал от президентов Украины и Польши прямого разговора из-за скандала вокруг героизации бандеровцев. Иран объявил о прекращении операции против Израиля, но предупредил: в случае продолжения агрессии ответ будет сокрушительным

2026-06-08T18:00

2026-06-08T18:00

2026-06-08T18:00

эксклюзив

польша

иран

израиль

кароль навроцкий

владимир зеленский

цик

вооруженные силы украины

никол пашинян

ес

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Премьер-министр Польши Дональд Туск публично обратился к президентам двух стран с требованием прекратить эскалацию и начать диалог.Он подчеркнул, что продолжение сотрудничества — в интересах обоих государств и народов. Призыв прозвучал на фоне острейшего кризиса, вызванного решением Зеленского присвоить подразделению ВСУ имя "героев УПА"*.Президент Польши Кароль Навроцкий ранее предложил лишить украинского лидера ордена Белого Орла — заседание капитулы состоялось сегодня, 8 июня.Он также подчеркнул, что действия Киева демонстрируют неготовность Украины к вступлению в Евросоюз.Сегодня же завершился визит главы офиса Зеленского Кирилла Буданова* в Варшаву. Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш после встречи с ним высказался предельно жестко:Иран прекратил удары по ИзраилюЦентральный штаб командования ВС Ирана "Хатам аль-Анбия" объявил о прекращении операции против Израиля. Вскоре 12-й канал сообщил: Израиль согласился прекратить удары по Ирану по просьбе США, но продолжит боевые действия на юге Ливана.Накануне иранский Корпус стражей исламской революции нанес удар баллистическими ракетами по авиабазе Рамат Давид. Ночью и утром стороны обменивались ударами по военным целям и нефтехимическим предприятиям. Президент США Дональд Трамп созвонился с Биньямином Нетаньяху и представителями "Хезболлы" и объявил, что стороны прекратят огонь.Итоги выборов в Армении: Пашинян не дотянул до 50%ЦИК Армении обработал 100 процентов бюллетеней. Правящая партия "Гражданский договор" набрала 49,81% — 727 160 голосов. Этого недостаточно для единоличного формирования правительства. Второе место занял блок "Сильная Армения" Самвела Карапетяна — 23,29%, третье — альянс "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна — 9,94%. "Процветающая Армения" с 3,99% в парламент не прошла.Пашинян объявил о победе еще при 10 процентах обработанных бюллетеней. Экс-президент Кочарян назвал это давлением на ЦИК и узурпацией власти."До подведения итогов выборов ваши заявления — это всего лишь шаги по давлению на ЦИК и узурпации власти", — заявил Кочарян.Лидер "Сильной Армении" Карапетян и вовсе охарактеризовал действия властей как спецоперацию:"Идут задержания, аресты прямо сейчас по нашим всем сторонникам. Около 100 человек арестовали. Но ничего страшного", — сказал он, добавив, что Пашинян не получит той победы, которой хотел.Теперь премьеру придется договариваться с оппозицией о коалиции — либо страну ждет затяжной политический кризис.О других событиях – в материале Победа Пашиняна, но без конституционного большинства. Чем завершились выборы в Армении*признан террористом и экстремистом **Запрещенные в России экстремистские и террористические организации.

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Мария Илащук

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Мария Илащук

эксклюзив, польша, иран, израиль, кароль навроцкий, владимир зеленский, цик, вооруженные силы украины, никол пашинян, ес