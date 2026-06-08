Технологический обман? Fire Point выдает европейское оружие за украинское — мнение Кнутова - 08.06.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260608/tekhnologicheskiy-obman-fire-point-vydaet-evropeyskoe-oruzhie-za-ukrainskoe--mnenie-knutova-1079963264.html
Технологический обман? Fire Point выдает европейское оружие за украинское — мнение Кнутова
Технологический обман? Fire Point выдает европейское оружие за украинское — мнение Кнутова - 08.06.2026 Украина.ру
Технологический обман? Fire Point выдает европейское оружие за украинское — мнение Кнутова
Украинская компания Fire Point не разрабатывает ракеты самостоятельно, а собирает их из европейских компонентов. Киев покупает авторские права и выдаёт европейское изделие за своё достижение. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
2026-06-08T14:21
2026-06-08T14:37
новости
киев
украина
россия
юрий кнутов
украина.ру
с-300
война
война на украине
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/08/1079950889_0:0:768:432_1920x0_80_0_0_b4be0a090bcaf8a72558b52817de0fd4.jpg
Ранее украинская компания Fire Point осуществила полностью управляемый маневренный полёт ракеты FP-7.X. Ожидается, что эта ракета станет основой будущего противобаллистического перехватчика FREYJA и дешёвым аналогом системы Patriot. Также сообщается, что система будет интегрирована с другими элементами украинской ПВО по стандарту НАТО Link-16.В беседе с журналистом обсуждалась истинная природа украинских ракетных разработок. Эксперт объяснил, что на самом деле представляет собой технологическая "независимость" Киева. Кнутов заявил, что топливо для украинских ракет будут делать датчане, а электронную начинку — французы и британцы. По его словам, компания Fire Point заключает контракты с ведущими европейскими разработчиками ракетного вооружения и даёт им технические задания.По словам эксперта, каждый европейский подрядчик совершенствует свою часть: кто-то двигатель от С-300, кто-то электронику, кто-то аэродинамику корпуса. "Таким образом Fire Point собирает готовое изделие как конструктор и покупает авторские права, становясь якобы разработчиком", — пояснил Кнутов."И такие беспилотники и ракеты из европейских становятся украинскими. Все это преподносится как [якобы] достижение инженеров и конструкторов с Украины", — констатировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью "Юрий Кнутов: России пора перейти на Украине к тактике Ирана и создать пожарные команды для борьбы с БПЛА" на сайте Украина.ру.О нюансах эвакуации подбитой техники в условиях угрозы с воздуха, а также о ремонте, трофеях и подготовке танковых экипажей — в материале Игоря Гомольского "Старший лейтенант Павел Зубов: "Эвакуация техники – это сложное мероприятие, но действовать надо быстро" на сайте Украина.ру.
киев
украина
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/08/1079950889_186:0:762:432_1920x0_80_0_0_c46e7ec45ce29ca1d02c7a5a665e07cf.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, киев, украина, россия, юрий кнутов, украина.ру, с-300, война, война на украине, технологии, зрк patriot, вооружения, сво, сводка сво, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, новости сво, спецоперация, ии (искусственный интеллект)
Новости, Киев, Украина, Россия, Юрий Кнутов, Украина.ру, С-300, война, война на Украине, технологии, ЗРК Patriot, вооружения, СВО, сводка СВО, новости СВО Россия, прогнозы СВО, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, новости СВО, Спецоперация, ИИ (искусственный интеллект)

Технологический обман? Fire Point выдает европейское оружие за украинское — мнение Кнутова

14:21 08.06.2026 (обновлено: 14:37 08.06.2026)
 
© Фото : Fire Point
- РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© Фото : Fire Point
Читать в
ДзенTelegram
Украинская компания Fire Point не разрабатывает ракеты самостоятельно, а собирает их из европейских компонентов. Киев покупает авторские права и выдаёт европейское изделие за своё достижение. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
Ранее украинская компания Fire Point осуществила полностью управляемый маневренный полёт ракеты FP-7.X. Ожидается, что эта ракета станет основой будущего противобаллистического перехватчика FREYJA и дешёвым аналогом системы Patriot. Также сообщается, что система будет интегрирована с другими элементами украинской ПВО по стандарту НАТО Link-16.
В беседе с журналистом обсуждалась истинная природа украинских ракетных разработок. Эксперт объяснил, что на самом деле представляет собой технологическая "независимость" Киева.
Кнутов заявил, что топливо для украинских ракет будут делать датчане, а электронную начинку — французы и британцы. По его словам, компания Fire Point заключает контракты с ведущими европейскими разработчиками ракетного вооружения и даёт им технические задания.
По словам эксперта, каждый европейский подрядчик совершенствует свою часть: кто-то двигатель от С-300, кто-то электронику, кто-то аэродинамику корпуса. "Таким образом Fire Point собирает готовое изделие как конструктор и покупает авторские права, становясь якобы разработчиком", — пояснил Кнутов.
"И такие беспилотники и ракеты из европейских становятся украинскими. Все это преподносится как [якобы] достижение инженеров и конструкторов с Украины", — констатировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью "Юрий Кнутов: России пора перейти на Украине к тактике Ирана и создать пожарные команды для борьбы с БПЛА" на сайте Украина.ру.
О нюансах эвакуации подбитой техники в условиях угрозы с воздуха, а также о ремонте, трофеях и подготовке танковых экипажей — в материале Игоря Гомольского "Старший лейтенант Павел Зубов: "Эвакуация техники – это сложное мероприятие, но действовать надо быстро" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиКиевУкраинаРоссияЮрий КнутовУкраина.руС-300войнавойна на УкраинетехнологииЗРК PatriotвооруженияСВОсводка СВОновости СВО Россияпрогнозы СВОновости СВО сейчасдзен новости СВОновости СВОСпецоперацияИИ (искусственный интеллект)
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
15:19В Одессе сотрудники ТЦК похитили протодиакона УПЦ
15:10Британский атомный флот полностью вышел из строя
15:01В МИД РФ рассказали о тревожных заявлениях Госдепа и переговорах с Украиной. Новости к 15.00
14:59От стратегии истощения — к концепции разрушения: Кнутов призвал Россию перенять тактику Ирана
14:55Военкор Коц рассказал о важности освобождения поселка Химик
14:54Пятибратов о том, сорвёт ли Украина курортный сезон в России
14:52Выяснились подробности взрыва на почтовом терминале Киева
14:36Киев получил седьмой транш ЕС на 2,8 млрд евро
14:26Минэнерго готовит меры для недопущения топливного кризиса в Крыму. Важные заявления Кремля
14:21Технологический обман? Fire Point выдает европейское оружие за украинское — мнение Кнутова
14:16Запорожская область сталкивается с длительным отсутствием электроснабжения - губернатор
14:12"Память о жертвах Волыни не подлежит обсуждению": Буданов* уехал из Польши с пустыми руками – СМИ
14:11Карапетян назвал "позорными" прошедшие в Армении выборы
14:05Армия России наступает на Рубцовском направлении, взрывы на Волыни. Новости СВО
13:59Захарова объяснила, что показали выборы в Армении. Важные заявления МИД РФ
13:36Движение через Чонгарский пролив возобновлено, ЕС накачивает Зеленского деньгами. Новости к этому часу
13:33Украина подверглась массированному удару - военкор
13:20Копенгаген официально втягивается в конфликт, размещая военные мощности Украины
13:14Готовятся к худшему: зачем Китай начал Специальную морскую правоохранительную операцию
13:12Глава МИД Украины возложил на Россию ответственность за падение БПЛА в Молдавии
Лента новостейМолния