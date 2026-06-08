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Технологический обман? Fire Point выдает европейское оружие за украинское — мнение Кнутова
Технологический обман? Fire Point выдает европейское оружие за украинское — мнение Кнутова - 08.06.2026 Украина.ру
Технологический обман? Fire Point выдает европейское оружие за украинское — мнение Кнутова
Украинская компания Fire Point не разрабатывает ракеты самостоятельно, а собирает их из европейских компонентов. Киев покупает авторские права и выдаёт европейское изделие за своё достижение. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
2026-06-08T14:21
2026-06-08T14:21
2026-06-08T14:37
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Ранее украинская компания Fire Point осуществила полностью управляемый маневренный полёт ракеты FP-7.X. Ожидается, что эта ракета станет основой будущего противобаллистического перехватчика FREYJA и дешёвым аналогом системы Patriot. Также сообщается, что система будет интегрирована с другими элементами украинской ПВО по стандарту НАТО Link-16.В беседе с журналистом обсуждалась истинная природа украинских ракетных разработок. Эксперт объяснил, что на самом деле представляет собой технологическая "независимость" Киева. Кнутов заявил, что топливо для украинских ракет будут делать датчане, а электронную начинку — французы и британцы. По его словам, компания Fire Point заключает контракты с ведущими европейскими разработчиками ракетного вооружения и даёт им технические задания.По словам эксперта, каждый европейский подрядчик совершенствует свою часть: кто-то двигатель от С-300, кто-то электронику, кто-то аэродинамику корпуса. "Таким образом Fire Point собирает готовое изделие как конструктор и покупает авторские права, становясь якобы разработчиком", — пояснил Кнутов."И такие беспилотники и ракеты из европейских становятся украинскими. Все это преподносится как [якобы] достижение инженеров и конструкторов с Украины", — констатировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью "Юрий Кнутов: России пора перейти на Украине к тактике Ирана и создать пожарные команды для борьбы с БПЛА" на сайте Украина.ру.О нюансах эвакуации подбитой техники в условиях угрозы с воздуха, а также о ремонте, трофеях и подготовке танковых экипажей — в материале Игоря Гомольского "Старший лейтенант Павел Зубов: "Эвакуация техники – это сложное мероприятие, но действовать надо быстро" на сайте Украина.ру.
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Технологический обман? Fire Point выдает европейское оружие за украинское — мнение Кнутова
14:21 08.06.2026 (обновлено: 14:37 08.06.2026)
Украинская компания Fire Point не разрабатывает ракеты самостоятельно, а собирает их из европейских компонентов. Киев покупает авторские права и выдаёт европейское изделие за своё достижение. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
Ранее украинская компания Fire Point осуществила полностью управляемый маневренный полёт ракеты FP-7.X. Ожидается, что эта ракета станет основой будущего противобаллистического перехватчика FREYJA и дешёвым аналогом системы Patriot. Также сообщается, что система будет интегрирована с другими элементами украинской ПВО по стандарту НАТО Link-16.
В беседе с журналистом обсуждалась истинная природа украинских ракетных разработок. Эксперт объяснил, что на самом деле представляет собой технологическая "независимость" Киева.
Кнутов заявил, что топливо для украинских ракет будут делать датчане, а электронную начинку — французы и британцы. По его словам, компания Fire Point заключает контракты с ведущими европейскими разработчиками ракетного вооружения и даёт им технические задания.
По словам эксперта, каждый европейский подрядчик совершенствует свою часть: кто-то двигатель от С-300, кто-то электронику, кто-то аэродинамику корпуса. "Таким образом Fire Point собирает готовое изделие как конструктор и покупает авторские права, становясь якобы разработчиком", — пояснил Кнутов.
"И такие беспилотники и ракеты из европейских становятся украинскими. Все это преподносится как [якобы] достижение инженеров и конструкторов с Украины", — констатировал собеседник Украина.ру.
О нюансах эвакуации подбитой техники в условиях угрозы с воздуха, а также о ремонте, трофеях и подготовке танковых экипажей — в материале Игоря Гомольского "Старший лейтенант Павел Зубов: "Эвакуация техники – это сложное мероприятие, но действовать надо быстро" на сайте Украина.ру.