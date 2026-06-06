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"Страницы хамства": помощник Путина Ушаков охарактеризовал письмо Зеленского
"Страницы хамства": помощник Путина Ушаков охарактеризовал письмо Зеленского - 06.06.2026 Украина.ру
"Страницы хамства": помощник Путина Ушаков охарактеризовал письмо Зеленского
Помощник президента России Юрий Ушаков дал характеристику открытому письму Владимира Зеленского. Выступая на полях ПМЭФ, он заявил, что послание состоит из "нескольких страниц хамства" и лишь в самом конце содержит предложение, на которое Москва уже давно ответила
2026-06-06T09:40
2026-06-06T09:40
2026-06-06T09:40
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"Там несколько страниц хамства, просто хамства. И в конце предложение, которое всем давно было хорошо известно, на которое российская сторона давала ответ", — сказал Ушаков, его слова приводит РИА Новости. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Кремль серьезно отреагировал на письмо. Утром 5 июня Владимир Путин кратко ознакомился с содержанием послания во время Петербургского международного экономического форума. Напомним, накануне Зеленский опубликовал открытое письмо, в котором призвал Путина назначить дату личной встречи. В качестве площадок он предложил Швейцарию, Турцию и арабские страны. Об этом – в материале Почему письмо Зеленского Путину — не шаг к миру, а попытка обмануть Запад Подробнее о других заявлениях Зеленского - в статье "Пиар, ложь и шантаж. Зеленский сделал ряд резонансных заявлений
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новости, россия, кремль, швейцария, владимир путин, константин ушаков, владимир зеленский
Новости, Россия, Кремль, Швейцария, Владимир Путин, Константин Ушаков, Владимир Зеленский
"Страницы хамства": помощник Путина Ушаков охарактеризовал письмо Зеленского
Помощник президента России Юрий Ушаков дал характеристику открытому письму Владимира Зеленского. Выступая на полях ПМЭФ, он заявил, что послание состоит из "нескольких страниц хамства" и лишь в самом конце содержит предложение, на которое Москва уже давно ответила