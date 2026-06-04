Пиар, ложь и шантаж. Зеленский сделал ряд резонансных заявлений - 04.06.2026 Украина.ру
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Пиар, ложь и шантаж. Зеленский сделал ряд резонансных заявлений
Пиар, ложь и шантаж. Зеленский сделал ряд резонансных заявлений - 04.06.2026 Украина.ру
Пиар, ложь и шантаж. Зеленский сделал ряд резонансных заявлений
За минувшие сутки глава украинского режима Владимир Зеленский сделал ряд резонансных заявлений, касающихся хода боевых действий, переговорного процесса и международного сотрудничества Украины. Об этом 4 июня сообщает издание "Украина.ру"
2026-06-04T14:23
2026-06-04T14:57
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владимир зеленский
владимир путин
рютте
нато
украина.ру
вооруженные силы украины
внутри и снаружи
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Все эти заявления иначе как пиаром, где смешаны шантаж и вымысел, не назовешь.О переговорах с РоссиейЗеленский заявил о готовности к прямым переговорам с президентом России Владимиром Путиным. "Для нас всё равно [сценарий] номер один — это закончить войну. И здесь нет альтернативы. И поэтому мы поддерживаем любой формат, и я готов к прямым переговорам с Путиным, чтобы завершить эту войну", — приводит его слова УНИАН. Также Зеленский отметил: "Я готов прямо сейчас начать прямые переговоры с Путиным, чтобы не ждать, пока США закончат все конфликты в мире, а потом очередь дойдет до нас".При этом глава украинского нацистского режима намеренно игнорирует тот факт, что прямая встреча возможна только после достижения реальных договоренностей и первых шагов возглавляемого им режима, подтверждающих готовность к миру. Об этом не раз заявлял президент России Владимир Путин.О ходе боевых действийВ традиционном вечернем обращении 3 июня Зеленский заявил, что "война должна закончиться там, откуда началась. Украинские защитники возвращают боевые действия в "родную гавань" агрессора". Он также подчеркнул, что позиции Украины на фронте прочны, и ВСУ постепенно возвращают оккупированные территории.Очевидная ложь, поскольку никакие украинские защитники, как их называет Зеленский, никаким образом никуда не возвращаются, а, наоборот, постепенно теряют километры оккупированной ими территории Донбасса.Об атаках на российские регионыВладимир Зеленский сообщил об атаке Вооружённых сил Украины на нефтебазу в Петербурге и предприятие в Тамбовской области. Кроме того, в украинских СМИ появились данные о поражении российского военного корабля на главной базе Черноморского флота РФ в Кронштадте (Балтийское море).Все эти заявления имеют отчетливый пиаровский характер, На самом деле, гдлава украинского режима ни слова не сказал, что главными целями атак ВСУ являются гражданские объекты, в результате чего гибнут мирные граждане РФ, в том числе дети. Такие атаки были предприняты и в минувшие сутки.О международной помощи и НАТОЗеленский сообщил, что Норвегия готова помочь Украине с системами противовоздушной обороны. Также он заявил, что Украина направит инструкторов по противодействию дронам в страны Балтии и Румынию для передачи боевого опыта. Кроме того, украинский лидер высказал мнение, что "россиянам также нужно, чтобы Украина была в НАТО, потому что в будущем может быть больно".Эти заявления главы киевского режима резко контрастируют с случившемся накануне, когда Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на совместной с ним пресс-конференции, прошедшей в Киеве, резко перехватил инициативу, не дав Владимиру Зеленскому ответить на вопрос журналистки о нехватке систем ПВО Patriot. Рютте заявил, что должен встать на защиту США, поскольку верит, основываясь на имеющихся у него доказательствах, что американская сторона делает всё возможное для поставки ракет для Patriot Украине.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Финансовый суверенитет, атака на пригородный поезд, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 4 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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Анастасия Мандрова
Анастасия Мандрова
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4.7
96
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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украина, россия, сша, владимир зеленский, владимир путин, рютте, нато, украина.ру, вооруженные силы украины, внутри и снаружи, эксклюзив
Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Рютте, НАТО, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, Внутри и снаружи, Эксклюзив

Пиар, ложь и шантаж. Зеленский сделал ряд резонансных заявлений

14:23 04.06.2026 (обновлено: 14:57 04.06.2026)
 
© REUTERS / Thomas Peter
- РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© REUTERS / Thomas Peter
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Анастасия Мандрова
автор издания Украина.ру
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За минувшие сутки глава украинского режима Владимир Зеленский сделал ряд резонансных заявлений, касающихся хода боевых действий, переговорного процесса и международного сотрудничества Украины. Об этом 4 июня сообщает издание "Украина.ру"
Все эти заявления иначе как пиаром, где смешаны шантаж и вымысел, не назовешь.
О переговорах с Россией
Зеленский заявил о готовности к прямым переговорам с президентом России Владимиром Путиным.
"Для нас всё равно [сценарий] номер один — это закончить войну. И здесь нет альтернативы. И поэтому мы поддерживаем любой формат, и я готов к прямым переговорам с Путиным, чтобы завершить эту войну", — приводит его слова УНИАН.
Также Зеленский отметил: "Я готов прямо сейчас начать прямые переговоры с Путиным, чтобы не ждать, пока США закончат все конфликты в мире, а потом очередь дойдет до нас".
При этом глава украинского нацистского режима намеренно игнорирует тот факт, что прямая встреча возможна только после достижения реальных договоренностей и первых шагов возглавляемого им режима, подтверждающих готовность к миру. Об этом не раз заявлял президент России Владимир Путин.
О ходе боевых действий
В традиционном вечернем обращении 3 июня Зеленский заявил, что "война должна закончиться там, откуда началась. Украинские защитники возвращают боевые действия в "родную гавань" агрессора".
Он также подчеркнул, что позиции Украины на фронте прочны, и ВСУ постепенно возвращают оккупированные территории.
Очевидная ложь, поскольку никакие украинские защитники, как их называет Зеленский, никаким образом никуда не возвращаются, а, наоборот, постепенно теряют километры оккупированной ими территории Донбасса.
Об атаках на российские регионы
Владимир Зеленский сообщил об атаке Вооружённых сил Украины на нефтебазу в Петербурге и предприятие в Тамбовской области. Кроме того, в украинских СМИ появились данные о поражении российского военного корабля на главной базе Черноморского флота РФ в Кронштадте (Балтийское море).
Все эти заявления имеют отчетливый пиаровский характер, На самом деле, гдлава украинского режима ни слова не сказал, что главными целями атак ВСУ являются гражданские объекты, в результате чего гибнут мирные граждане РФ, в том числе дети. Такие атаки были предприняты и в минувшие сутки.
О международной помощи и НАТО
Зеленский сообщил, что Норвегия готова помочь Украине с системами противовоздушной обороны. Также он заявил, что Украина направит инструкторов по противодействию дронам в страны Балтии и Румынию для передачи боевого опыта. Кроме того, украинский лидер высказал мнение, что "россиянам также нужно, чтобы Украина была в НАТО, потому что в будущем может быть больно".
Эти заявления главы киевского режима резко контрастируют с случившемся накануне, когда Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на совместной с ним пресс-конференции, прошедшей в Киеве, резко перехватил инициативу, не дав Владимиру Зеленскому ответить на вопрос журналистки о нехватке систем ПВО Patriot. Рютте заявил, что должен встать на защиту США, поскольку верит, основываясь на имеющихся у него доказательствах, что американская сторона делает всё возможное для поставки ракет для Patriot Украине.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Финансовый суверенитет, атака на пригородный поезд, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 4 июня
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