Почему письмо Зеленского Путину — не шаг к миру, а попытка обмануть Запад - 05.06.2026 Украина.ру
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Почему письмо Зеленского Путину — не шаг к миру, а попытка обмануть Запад
Почему письмо Зеленского Путину — не шаг к миру, а попытка обмануть Запад - 05.06.2026 Украина.ру
Почему письмо Зеленского Путину — не шаг к миру, а попытка обмануть Запад
4 июня 2026 года, произошло то, что украинская пропаганда уже окрестила во всех заголовках "дипломатическим прорывом". Владимир Зеленский написал открытое письмо президенту России Владимиру Путину. Впервые за пять лет войны. Предложил встречу, прекращение огня, обмен пленными "всех на всех"
2026-06-05T10:49
2026-06-05T10:52
эксклюзив
россия
украина
письмо
дмитрий песков
сво
москва
киев
владимир зеленский
владимир путин
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Вот только есть одна маленькая деталь, которая превращает всю "дипломатию" в дешевый фарс. Президента Украины не существует. Он закончился.Кто подписал это письмо?20 мая 2024 года истек пятилетний срок, на который Зеленского избрали в 2019-м. Украинская Конституция не знает такого понятия, как "продление полномочий на время войны". Там сказано: пять лет — и нужно провести выборы. Их не провели. С тех пор прошло больше двух лет.И вот человек, который по украинским же законам давно уже не президент, пишет письмо, подписывает его как глава государства и предлагает решать вопросы исторического масштаба. Сегодня президент России Владимир Путин подчеркнул — и это важно:Он назвал потенциальное соглашение с Украиной документом исторического значения. А документ такого уровня не может быть подписан человеком, который просто захватил власть и удерживает ее силой.Зеленский сегодня — никто. Его можно называть главой киевского режима, главой захватившей власть группировки, кем угодно, но точно не легитимным правителем, с которым можно вести переговоры.Что в письме?Первое, о чем пишет Зеленский, — даже не о мире. Он с гордостью сообщает, что украинские дроны долетели до Петербурга и ударили в день открытия экономического форума. "Это расстояние не является пределом наших возможностей", — хвастается он. Прямо в письме, которое якобы должно вести к миру. Потом, конечно, Зеленский говорит о встрече где-нибудь в Швейцарии или Турции, прекращение огня на время переговоров, обмен пленными, гарантии от Европы и США. Проблема в том, что каждое такое предложение Зеленский сопровождает таким количеством оскорблений и угроз, что договариваться после этого невозможно.Зачем это всё?Ответ лежит на поверхности – это письмо написано не для Москвы. Оно написано для Брюсселя, Берлина и Вашингтона.Завтра, возможно, Зеленский выйдет на пресс-конференцию или напишет душераздирающий пост у себя в Телеграм-канале, где сделает скорбное лицо и скажет примерно следующее: "Я предложил мир. Я написал письмо. Я готов к переговорам. Это Путин отказывается".Это старый трюк, ему лет десять как минимум. Сначала Минские соглашения, которые Киев саботировал восемь лет, а потом публично признал, что и не собирался выполнять. Потом Стамбул, где вроде бы обо всем договорились, но Зеленский запретил переговоры с Россией отдельным законом. Теперь — открытое письмо. Схема не меняется: изобразить мирную инициативу, получить одобрение Запада и продолжать войну дальше.Потому что настоящая цель Зеленского — не мир. Это понимают уже все, включая авторов издания Bloomberg. Они очень точно на днях написали отрезвляющую вещь: прекращение огня для Зеленского почти так же опасно, как и продолжение боевых действий. Как только затихнут пушки — закончатся чрезвычайные полномочия, истекут диктаторские указы, и придется идти на выборы. А выборы для человека, потерявшего пятую часть страны и половину населения, — это приговор.Война — единственное, что удерживает его у власти. Именно поэтому каждый раз, когда появляется даже теоретическая возможность для реального диалога, Киев всё срывает. Либо оскорблениями, либо провокациями, либо ударами дронов по мирным объектам.Кто нажал на кнопку?Почему письмо появилось именно сейчас, а не год или два назад? Всё просто: Зеленского прижали так, что дышать стало нечем.С востока — российская армия. Сто двадцать баллистических ракет в месяц. Это уже признал сам Зеленский. Комбинированные удары, рой дешевых дронов, которые перегружают ПВО, а следом — "Цирконы" и "Искандеры" по заводам, аэродромам и штабам. Даже CNN признает: украинская ПВО не справляется, всё больше ракет прорывается к целям.Примечательно, что Дмитрий Песков; комментируя письмо главы Киевского режима, сказал: если Зеленский действительно хочет поговорить, он может приехать в Москву в любой момент..Москва от диалога никогда не отказывалась — это говорил и Песков, и Путин, и Рябков. Но разговаривать она готова только с теми, у кого есть реальные полномочия. А не с человеком, который захватил власть, запретил переговоры законом и теперь пытается изобразить из себя голубя мира.Так что же дальше?Мир, безусловно, когда-нибудь наступит. Войны не длятся вечно, и эта не исключение. Но произойдет это не сегодня и уж точно не благодаря этому письму.Потому что письмо Зеленского — не про мир. Оно вообще ни про что, кроме очередной попытки обмануть всех и сразу. Это даже не дипломатия — это пиар. Причем довольно низкого пошиба.Настоящий мир начнется тогда, когда в Киеве появится власть, которую можно будет назвать законной. Когда за стол переговоров сядет человек с мандатом от народа. Когда закончится этот бесконечный балаган с просроченными полномочиями и захватом власти.Конфликты такого масштаба завершаются только одним способом: переговорами между легитимными представителями сторон. Так было всегда, и такова неизменная позиция России. Менять ее никто не собирается.А письмо? К миру оно не имеет ровным счетом никакого отношения. Просто это - очередной пиар от нелегитимного президента.Подробнее о других заявлениях Зеленск4ого - в статье "Пиар, ложь и шантаж. Зеленский сделал ряд резонансных заявлений"
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Мария Илащук
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эксклюзив, россия, украина, письмо, дмитрий песков, сво, москва, киев, владимир зеленский, владимир путин, bloomberg, cnn
Эксклюзив, Россия, Украина, письмо, Дмитрий Песков, СВО, Москва, Киев, Владимир Зеленский, Владимир Путин, bloomberg, CNN

Почему письмо Зеленского Путину — не шаг к миру, а попытка обмануть Запад

10:49 05.06.2026 (обновлено: 10:52 05.06.2026)
 
© РИА Новости . сгенерировано ИИ
- РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости . сгенерировано ИИ
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Мария Илащук
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4 июня 2026 года, произошло то, что украинская пропаганда уже окрестила во всех заголовках "дипломатическим прорывом". Владимир Зеленский написал открытое письмо президенту России Владимиру Путину. Впервые за пять лет войны. Предложил встречу, прекращение огня, обмен пленными "всех на всех"
Вот только есть одна маленькая деталь, которая превращает всю "дипломатию" в дешевый фарс. Президента Украины не существует. Он закончился.

Кто подписал это письмо?

20 мая 2024 года истек пятилетний срок, на который Зеленского избрали в 2019-м. Украинская Конституция не знает такого понятия, как "продление полномочий на время войны". Там сказано: пять лет — и нужно провести выборы. Их не провели. С тех пор прошло больше двух лет.

И вот человек, который по украинским же законам давно уже не президент, пишет письмо, подписывает его как глава государства и предлагает решать вопросы исторического масштаба.

Сегодня президент России Владимир Путин подчеркнул — и это важно:

"Любые документы должны подписываться с легитимными лицами. Это не каприз России".

Он назвал потенциальное соглашение с Украиной документом исторического значения. А документ такого уровня не может быть подписан человеком, который просто захватил власть и удерживает ее силой.

Зеленский сегодня — никто. Его можно называть главой киевского режима, главой захватившей власть группировки, кем угодно, но точно не легитимным правителем, с которым можно вести переговоры.

Что в письме?

Первое, о чем пишет Зеленский, — даже не о мире. Он с гордостью сообщает, что украинские дроны долетели до Петербурга и ударили в день открытия экономического форума.

"Это расстояние не является пределом наших возможностей", — хвастается он. Прямо в письме, которое якобы должно вести к миру.

Потом, конечно, Зеленский говорит о встрече где-нибудь в Швейцарии или Турции, прекращение огня на время переговоров, обмен пленными, гарантии от Европы и США. Проблема в том, что каждое такое предложение Зеленский сопровождает таким количеством оскорблений и угроз, что договариваться после этого невозможно.

Зачем это всё?

Ответ лежит на поверхности – это письмо написано не для Москвы. Оно написано для Брюсселя, Берлина и Вашингтона.

Завтра, возможно, Зеленский выйдет на пресс-конференцию или напишет душераздирающий пост у себя в Телеграм-канале, где сделает скорбное лицо и скажет примерно следующее:

"Я предложил мир. Я написал письмо. Я готов к переговорам. Это Путин отказывается".

Это старый трюк, ему лет десять как минимум. Сначала Минские соглашения, которые Киев саботировал восемь лет, а потом публично признал, что и не собирался выполнять. Потом Стамбул, где вроде бы обо всем договорились, но Зеленский запретил переговоры с Россией отдельным законом. Теперь — открытое письмо. Схема не меняется: изобразить мирную инициативу, получить одобрение Запада и продолжать войну дальше.

Потому что настоящая цель Зеленского — не мир. Это понимают уже все, включая авторов издания Bloomberg. Они очень точно на днях написали отрезвляющую вещь: прекращение огня для Зеленского почти так же опасно, как и продолжение боевых действий. Как только затихнут пушки — закончатся чрезвычайные полномочия, истекут диктаторские указы, и придется идти на выборы. А выборы для человека, потерявшего пятую часть страны и половину населения, — это приговор.

Война — единственное, что удерживает его у власти. Именно поэтому каждый раз, когда появляется даже теоретическая возможность для реального диалога, Киев всё срывает. Либо оскорблениями, либо провокациями, либо ударами дронов по мирным объектам.

Кто нажал на кнопку?

Почему письмо появилось именно сейчас, а не год или два назад? Всё просто: Зеленского прижали так, что дышать стало нечем.

С востока — российская армия. Сто двадцать баллистических ракет в месяц. Это уже признал сам Зеленский. Комбинированные удары, рой дешевых дронов, которые перегружают ПВО, а следом — "Цирконы" и "Искандеры" по заводам, аэродромам и штабам. Даже CNN признает: украинская ПВО не справляется, всё больше ракет прорывается к целям.

Примечательно, что Дмитрий Песков; комментируя письмо главы Киевского режима, сказал: если Зеленский действительно хочет поговорить, он может приехать в Москву в любой момент.
.
Москва от диалога никогда не отказывалась — это говорил и Песков, и Путин, и Рябков. Но разговаривать она готова только с теми, у кого есть реальные полномочия. А не с человеком, который захватил власть, запретил переговоры законом и теперь пытается изобразить из себя голубя мира.

Так что же дальше?

Мир, безусловно, когда-нибудь наступит. Войны не длятся вечно, и эта не исключение. Но произойдет это не сегодня и уж точно не благодаря этому письму.

Потому что письмо Зеленского — не про мир. Оно вообще ни про что, кроме очередной попытки обмануть всех и сразу. Это даже не дипломатия — это пиар. Причем довольно низкого пошиба.

Настоящий мир начнется тогда, когда в Киеве появится власть, которую можно будет назвать законной. Когда за стол переговоров сядет человек с мандатом от народа. Когда закончится этот бесконечный балаган с просроченными полномочиями и захватом власти.

Конфликты такого масштаба завершаются только одним способом: переговорами между легитимными представителями сторон. Так было всегда, и такова неизменная позиция России. Менять ее никто не собирается.

А письмо? К миру оно не имеет ровным счетом никакого отношения. Просто это - очередной пиар от нелегитимного президента.
Подробнее о других заявлениях Зеленск4ого - в статье "Пиар, ложь и шантаж. Зеленский сделал ряд резонансных заявлений"
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