"Ставку надо делать на Сумы и Харьков": эксперт назвал самые перспективные направления СВО - 06.06.2026 Украина.ру
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"Ставку надо делать на Сумы и Харьков": эксперт назвал самые перспективные направления СВО
"Ставку надо делать на Сумы и Харьков": эксперт назвал самые перспективные направления СВО - 06.06.2026 Украина.ру
"Ставку надо делать на Сумы и Харьков": эксперт назвал самые перспективные направления СВО
Взятие Константиновки и Орехова может не являться главным маркером успеха осенью. Куда более перспективными направлениями являются Харьков и Сумы, где у ВС РФ есть тактические преимущества. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель главного редактора журнала "Монокль", военно-политический эксперт Петр Скоробогатый
2026-06-06T05:45
2026-06-06T05:45
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Журналист спросил, будет ли освобождение Константиновки, Красного Лимана и Орехова означать, что в целом все в порядке. Эксперт отметил, что для оценки будет предложен более широкий контекст, чем наступление на направлениях, которые считаются основными."Я не думаю, что Россия предпринимает колоссальные усилия, чтобы взять Орехов и Славянско-Краматорскую агломерацию. Куда более перспективными и для наступления, и для оценок осенью я считаю именно Сумы и Харьков", — пояснил Скоробогатый.Аналитик объяснил, почему эти направления являются удобными для наступления ВС РФ. Там нет таких мощных укреплений, как в Запорожье и Донбассе. Кроме того, логистика там опирается на российские регионы с развитой дорожной сетью. "Плацдарм после провала курской авантюры [ВСУ] у нас уже сформирован. До Сум оттуда вообще рукой подать", — констатировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Петр Скоробогатый: Осенью станет понятно, сможет ли Россия разгромить Украину за счет войны на истощение" на сайте Украина.ру.О ситуации в зоне СВО — в статье Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. ВС РФ наращивают продвижение на земле, в небе усиливается противостояние" на сайте Украина.ру.
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Новости, Россия, Сумы, Главные новости, главное, Славянск, Славянско-Краматорская агломерация, СВО, сводка СВО, новости СВО Россия, прогнозы СВО, новости СВО сейчас, наступление ВС РФ, наступление России, Харьков, ХарьковскийФронт, война, война на Украине, дзен новости СВО, Украина.ру Дзен, Спецоперация

"Ставку надо делать на Сумы и Харьков": эксперт назвал самые перспективные направления СВО

05:45 06.06.2026
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа танкистов группировки "Центр" на Авдеевском направлении
Боевая работа танкистов группировки Центр на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Взятие Константиновки и Орехова может не являться главным маркером успеха осенью. Куда более перспективными направлениями являются Харьков и Сумы, где у ВС РФ есть тактические преимущества. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель главного редактора журнала "Монокль", военно-политический эксперт Петр Скоробогатый
Журналист спросил, будет ли освобождение Константиновки, Красного Лимана и Орехова означать, что в целом все в порядке. Эксперт отметил, что для оценки будет предложен более широкий контекст, чем наступление на направлениях, которые считаются основными.
"Я не думаю, что Россия предпринимает колоссальные усилия, чтобы взять Орехов и Славянско-Краматорскую агломерацию. Куда более перспективными и для наступления, и для оценок осенью я считаю именно Сумы и Харьков", — пояснил Скоробогатый.
Аналитик объяснил, почему эти направления являются удобными для наступления ВС РФ. Там нет таких мощных укреплений, как в Запорожье и Донбассе. Кроме того, логистика там опирается на российские регионы с развитой дорожной сетью.
"Плацдарм после провала курской авантюры [ВСУ] у нас уже сформирован. До Сум оттуда вообще рукой подать", — констатировал собеседник Украина.ру.
Полный текст материала "Петр Скоробогатый: Осенью станет понятно, сможет ли Россия разгромить Украину за счет войны на истощение" на сайте Украина.ру.
О ситуации в зоне СВО — в статье Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. ВС РФ наращивают продвижение на земле, в небе усиливается противостояние" на сайте Украина.ру.
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