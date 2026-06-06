https://ukraina.ru/20260606/stavku-nado-delat-na-sumy-i-kharkov-ekspert-nazval-samye-perspektivnye-napravleniya-svo-1079898313.html
"Ставку надо делать на Сумы и Харьков": эксперт назвал самые перспективные направления СВО
"Ставку надо делать на Сумы и Харьков": эксперт назвал самые перспективные направления СВО - 06.06.2026 Украина.ру
"Ставку надо делать на Сумы и Харьков": эксперт назвал самые перспективные направления СВО
Взятие Константиновки и Орехова может не являться главным маркером успеха осенью. Куда более перспективными направлениями являются Харьков и Сумы, где у ВС РФ есть тактические преимущества. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель главного редактора журнала "Монокль", военно-политический эксперт Петр Скоробогатый
2026-06-06T05:45
2026-06-06T05:45
2026-06-06T05:45
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Журналист спросил, будет ли освобождение Константиновки, Красного Лимана и Орехова означать, что в целом все в порядке. Эксперт отметил, что для оценки будет предложен более широкий контекст, чем наступление на направлениях, которые считаются основными."Я не думаю, что Россия предпринимает колоссальные усилия, чтобы взять Орехов и Славянско-Краматорскую агломерацию. Куда более перспективными и для наступления, и для оценок осенью я считаю именно Сумы и Харьков", — пояснил Скоробогатый.Аналитик объяснил, почему эти направления являются удобными для наступления ВС РФ. Там нет таких мощных укреплений, как в Запорожье и Донбассе. Кроме того, логистика там опирается на российские регионы с развитой дорожной сетью. "Плацдарм после провала курской авантюры [ВСУ] у нас уже сформирован. До Сум оттуда вообще рукой подать", — констатировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Петр Скоробогатый: Осенью станет понятно, сможет ли Россия разгромить Украину за счет войны на истощение" на сайте Украина.ру.О ситуации в зоне СВО — в статье Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. ВС РФ наращивают продвижение на земле, в небе усиливается противостояние" на сайте Украина.ру.
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"Ставку надо делать на Сумы и Харьков": эксперт назвал самые перспективные направления СВО
Взятие Константиновки и Орехова может не являться главным маркером успеха осенью. Куда более перспективными направлениями являются Харьков и Сумы, где у ВС РФ есть тактические преимущества. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель главного редактора журнала "Монокль", военно-политический эксперт Петр Скоробогатый