https://ukraina.ru/20260604/1079783918.html

Петр Скоробогатый: Осенью станет понятно, сможет ли Россия разгромить Украину за счет войны на истощение

Петр Скоробогатый: Осенью станет понятно, сможет ли Россия разгромить Украину за счет войны на истощение - 04.06.2026 Украина.ру

Петр Скоробогатый: Осенью станет понятно, сможет ли Россия разгромить Украину за счет войны на истощение

Нашего ползучего наступления и наращивания ударов по украинским тылам за счет дронов уже недостаточно, чтобы показать, что мы удерживаем инициативу. И в этом году складывается сразу несколько факторов, когда может понадобиться новое слово в демонстрации каких-то успехов. Тут могут потребоваться новые неоднозначные и нестандартные решения

2026-06-04T07:00

2026-06-04T07:00

2026-06-04T07:00

интервью

сво

украина

россия

харьков

вооруженные силы украины

европа

дроны

сумы

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/16/1059121813_67:30:819:453_1920x0_80_0_0_afd64089935ac22cb449bd0becba9d61.jpg

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель главного редактора аналитического журнала "Монокль", военно-политический эксперт Петр Скоробогатый, который следит за ходом вооруженного конфликта на Украине с февраля 2022 годаРанее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на фоне налета дронов на Санкт-Петербург и расстрела пассажирского автобуса в Енакиево заявил следующее: "Российский ответ на удары ВСУ будет носить и уже носит системный характер. СВО проводится именно для того, чтобы этих обстрелов не было".- Петр, как вы все это оцениваете? Российское руководство по-прежнему уверено, что текущий подход к боевым действиям с ударами по цехам для сборки БПЛА в Киеве и ползучим наступлением позволяет нам решить военные задачи украинского конфликта? Или мы просто опасаемся пойти на эскалацию?- Сейчас как-никогда важно очистить наш анализ от информационного шума и ответить на вопрос, действительно ли общая ситуация начинает деградировать.Конечно, ситуация за последние несколько месяцев стала хуже. Дальнобойных атак Украины вглубь страны стало больше. Они затрагивают большее количество целей. Противник осваивает дроны класса "мидл-страйк" и бьет по сухопутному коридору в Крым. Белгородская область от обстрелов очень страдает. Там большая серая зона, которая углубилась в нашу территорию. Если раньше там летали серьезные беспилотники над головами, то теперь там малые дроны точно так же охотятся за логистикой и попадают по гражданским (дома, машины и люди). Там ситуация реально ухудшилась. Тем не менее, российское руководство в целом оценивает весь этот ущерб последних месяцев как довольно незначительный.Но, как мне кажется, главный вопрос не в том, что есть сегодня, а в том, насколько ситуация может ухудшиться завтра. Это уже зависит и от нашей реакции.Конечно, наша реакция на эти все эти проблемы выглядит несколько запоздалой. О том, что киевский режим может пойти на такую эскалацию, говорили все. Никто не скрывал, что Европа наращивает производство беспилотников для Украины. В публичной плоскости мы не видим, что Россия готова к отражению этой угрозы. Хотя, повторюсь, ущерб от этих атак пока не выглядит слишком значительным.Какие цели преследует противник этими атаками? Давайте посмотрим, какие цели они до этого декламировали. От задачи "Выйти к границам 1991 года и повергнуть Россию в пыль" они перешли к задаче добиться заморозки по линии соприкосновения. Это четкая политическая позиция Украины, которую она публично озвучивала. Для нас это равно поражению. Так же, как и для киевского режима уход из Донбасса.Тут же не в территориях дело. СВО для России – это борьба за всю Украину, чтобы не допустить новой войны. А для Зеленского и Запада суть именно в бесконечной войне. Мирной Украины для них сегодня нет ни в экономическом, ни в политическом, ни в демографическом плане. Победить Украина не в состоянии, поэтому она может только воевать. Поэтому нам половинчатые решения не подходят. Но именно к этим решениям они нас подталкивают в этом году с помощью терактов, обстрелов и ударов по логистике, которые сопровождаются большой информационной кампанией.Этот год действительно очень важен для нас с точки зрения оценки потенциала фронта. Можно ли воевать нынешними методами или надо их менять. Причем оценивать этот вопрос будут не только военные, но и гражданские. Это очень важно для страны, которая собирается сохранить мирный формат жизни при войне на периферии.Конечно, люди устали от боевых действий и от похоронок. При этом у них до сих пор не сформирован образ победы. Это серьезная психологическая проблема. Тем не менее, российское общество понимает, что замораживать конфликт тоже нельзя. И именно поэтому армия в этом году для них должна продемонстрировать успехи и способность побеждать. Может быть, образ победы она не нарисует. Но сам факт, что мы продвигаемся вперед, необходим для укрепления морального состояния тыла.Да, многие военные говорят, что в этом году нам бы следовало взять паузу, чтобы собраться в полную силу. Но именно с психологической точки зрения у армии такого шанса нет. Именно потому, что Украина и ее кураторы активно раскачивают тезис о якобы слабости России.Короче говоря, в начале лета мы находимся в центре большой воронки эскалации, которую организовал противник. Время очень хорошо подгадано. Все дипломатические инициативы закончились. США увязли в Иране. Российская армия всю весну традиционно брала паузу на перегруппировку и подтягивание тылов. Эту паузу противник трактовал как остановку наступления и собственную победу. Тем не менее, итоги военной кампании мы сможем подвести только осенью.Владимир Путин говорит, что российская армия наступает по всем направлениям каждый день. Это правда. Систематические удары по украинским тылам мы тоже наносим. Все разговоры про "удары возмездия" — это не более чем риторика. Все это было вписано в текущую кампанию.Да, на основных направлениях решительных успехов у нас пока нет. Но я не думаю, что на этих направлениях есть наше масштабное наступление или попытка чего-то подобного. То есть нельзя сказать, что мы предпринимаем гигантские усилия, которые развеиваются в прах. А вот зимняя кампания Украины показала, что противник предпринимал огромные усилия, но выдохся. Это было и в Купянске, и в Днепропетровской области. Да, в районе Степногорска нас отодвинули, но нельзя сказать, чтобы это была критическая история.Более того, месяц к месяцу мы продолжаем фиксировать территориальные приращения. Они в большей степени связаны с расширением буферной зоны в Харьковской и Сумской областях. Мы пока не знаем, какая цель у этой активности. То ли мы просто растягиваем силы Украины, то ли действительно готовы создать плацдармы вокруг Сум и Великого Бурлука. Это нам не помешало бы. Правда, сами военные задают вопрос, не придется ли нам эти территории обменивать. Тем не менее, для облегчения жизни нашего Приграничья это очень значимый фактор.Очевидно, что украинская армия истощается. Вопрос в том, как преобразовать это в военные успехи и политические дивиденды. Российское руководство декларирует свою уверенность в победе чуть ли не в этом году. Посмотрим. Надо дождаться осени, чтобы подтвердить или опровергнуть эту уверенность.И последнее, что хотел бы отметить.Киевский режим декларирует, что его цель в заморозке конфликта по ЛБС. Но надо понимать, что его устроит и заморозка, и эскалация. В первом случае он получает возможность перегруппироваться и начать новую войну. Во втором случае он продолжит пользоваться поддержкой Запада и существовать в привычном ему режиме. А нам, как и всегда, надо показывать успехи на поле боя. Вопрос в том, нужно ли для этого оставаться на прежних рельсах или менять подход к боевым действиям (мобилизационная экономика, мобилизация). Ресурсы для этого у страны есть. Но нужно подходить к этому с холодной головой.Есть такая теория, что все эти годы нас вели по спирали эскалации. Мы вроде бы сохраняли инициативу, но были ведомыми по части наращивания давления, когда Запад просто получал время на подготовку своего ВПК и мобилизации украинцев, а мы только отвечали. Наверное, это правда. Мы хотели обойтись малыми ресурсами для это войны. И, может быть, в какой-то момент нам придется повышать планку эскалации и насилия. Но, опять же, для этого нужно, чтобы действующая концепция войны на истощение была признана негодной.Конечно, нас на эскалацию провоцируют все вокруг. И эксперты, и простые граждане требуют ударов возмездия. То есть они требуют не столько победы, сколько демонстрации силы государства, выраженной в ярких актах насилия, чтобы это было ярко в информационном плане. Но для России как для ядерной державы такие удары (яркие, но слабые с военной точки зрения) влекут риски расширения радиуса заражения войной, когда эта зона покроет Европу, которую обуял страх войны с Россией и которая частично к ней готовится.Почему частично? Там нет масштабных приготовлений, но там есть элиты, которые делают серьезную ставку на это. И наша задача – не перейти к этому формату, а попробовать локализовать зону насилия. Об этом тоже надо помнить. Несмотря на то, что мы угодили в эту информационную воронку.- Если нам придется переходить к эскалации, то что это может быть? Охота за верхушкой киевского режима или удары по дроновым заводам в Европе? Все-таки сейчас размывается грань относительно того, с кем мы воюем.- Вариантов эскалации очень много. Мы их с самого начала СВО перечисляли. "Хватит воевать в белых перчатках. Давайте бить по инфраструктуре двойного назначения, как это делает НАТО в своих экспедиционных конфликтах".Как бы там ни было, жизнь Киева по-прежнему не выглядит как жизнь прифронтового города. Да и пресловутые мосты через Днепр по-прежнему стоят. И если "Орешник" такой замечательный, что его сбить никак нельзя, его можно настроить на пару мостов, которые он разрушит, даже если будет оснащен болванкой.Таких целей для демонстрационных ударов на Украине много. Но я все же думаю, что если российское руководство всерьез решит повысить уровень эскалации, то в первую очередь речь пойдет о переформатировании политических целей этой войны:Какой будет новая Украина и за счет каких ресурсов? Стоит ли сохранять иммунитет для верхушки киевского режима? Нужно ли сохранять легитимность украинских органов управления, чтобы заключить с ними какое-то мирное соглашение? Будем ли мы останавливаться на достигнутых территориях или поставим задачу разграничения по Днепру?Сейчас это кажется немного фантастическим. Это очень большие территории. Нужно будет принимать отдельные решения по усилению российской армии. Но я неслучайно упомянул про Сумы и Харьков. Это тоже вариант дальнейшего развития военной кампании. Если на основных направлениях мы видим сосредоточивание сил украинской армии, почему бы нам это не обойти и взять под контроль приграничные регионы?Кстати, у нас нет точных данных о численности нашей группировки на территории Белоруссии, но она однозначно находится в боеготовом состоянии и ее нельзя сбрасывать со счетов.Так что у российского руководства тоже есть определенная свобода рук для дальнейшей эскалации. Но тут нужно будет принимать именно политическое решение.- Что именно вы имели в виду, когда говорили о переходе к мобилизационной экономике? И какие возможны варианты физической мобилизации в условиях, когда дроны серьезно поменяли эту войну?- Такие вопросы надо комментировать очень осторожно. Мы не владеем всей информацией экономического и военного характера, а фантазировать можно сколько угодно.Средства для повышения процентов ВВП, которые мы тратим на оборону, у нас однозначно есть. Если мы его повысим, это будет означать, что мы тратим больше ресурсов на боевые действия.Что касается личного состава, то, судя по статистическим данным, мы провели серьезную рекрутинговую кампанию, связанную с привлечением контрактников. Это позволило нам сформировать внушительные силы, которые не вовлечены в военные действия. Речь идет о десятках тысяч человек резерва, который за эти годы хорошо обучили и оснастили.Вопрос в том, как их использовать: для решительных действий на Украине или на случай каких-то эксцессов на западном фронте. У нас там тоже есть, что защищать.Так что я не думаю, что если Россия решит повысить уровень эскалации, то речь пойдет о мобилизационных мероприятиях образца осени 2022 года. Такие резки шаги никому не нужны ни в политическом плане, ни в практическом отношении. Если людей выдернуть из мирной жизни, никакого результата они нам не принесут. А вот резерв из людей, который не один год находится на военной службе и готовиться к современной войне, у нас есть.Кстати, я бы хотел повторить свою излюбленную фразу, которую у нас никогда не берут во внимание: и с российской, и с украинской стороны воюет очень маленькое количество людей. Это не какие-то гигантские группировки, но это и не такое серьезное количество жертв, как обе стороны пытаются представить. Если же мы имеем в виду расширение линии фронта, то и расширенная линия фронта с нашей стороны в целом людьми насыщена.Почему после провала курской авантюры группировка "Север" наступает на Приграничье? Потому что она укомплектована людьми, которые умеют воевать и оснащены всем необходимым. Повторюсь, у нас нет лакун, которые бы требовали резко подставить под ружье несколько сот необученных гражданских.- Если к осени мы возьмем города вроде Константиновки, Красного Лимана и Орехова, будет ли это означать, что в целом у нас все в порядке?- Мне кажется, что для оценки будет предложен более широкий контекст, чем наступление на направлениях, которые мы считаем основными.Повторюсь, я не думаю, что Россия предпринимает колоссальные усилия, чтобы взять Орехов и Славянско-Краматорскую агломерацию. Куда более перспективными и для наступления, и для оценок осенью я считаю именно Сумы и Харьков. Я бы на них делал ставку.Пока российская армия ничего не меняет в своих подходах. Мы по-прежнему оказываем давление на всех направлениях, чтобы измотать украинскую армию, пользуясь тем, что у нее есть проблемы с людьми. Вопрос в том, как эффективно и быстро преодолевать килл-зоны, которые противник создает на тех или иных направлениях. Это тяжелая и долгая работа, несвязанная с традиционными представлениями о фронте. Тут расчет идет именно на логистику и ограничение возможностей противника использовать БПЛА. Это больше технический фактор, а не человеческий.Кстати, я бы это даже позиционным тупиком не назвал. Тупик – это то, из чего можно выйти за счет наращивания количества людей и техники. Мне же представляется, что задача выйти из этого тупика вообще не ставиться. Мы просто потихонечку поджимаем территории с минимальными жертвами. Именно это позволяет российскому руководству спокойно относиться ситуация, когда война идет пятый год. Если бы действительно речь шла о серьезных потерях, Москва бы сделала выводы и выбрала иные подходы.Другое дело, что именно в этом году складывается сразу несколько факторов (информационных, политических и экономических), когда может понадобиться новое слово в разрешении военного конфликта и в демонстрации каких-то успехов. Тут могут потребоваться новые неоднозначные и нестандартные решения. Потому что нашего ползучего наступления и наращивания ударов по украинским тылам за счет дронов уже может оказаться недостаточно, чтобы показать, что мы удерживаем инициативу.- Почему все-таки вы считаете Сумы и Харьков ключевыми участками? Потому что мы вражеские силы там растягиваем? Или потому, что продвижение там может поменять весь политический контекст вокруг Украины?- Не думаю, что они важны именно с политической точки зрения для Украины. Киевскому режиму давно не нужны ни территории, ни население, ни будущее собственное государство. Хотя наша активность возле Сум и Харькова серьезно растянет их фронт. Это большие территории, для удержания которых потребуется создавать новые полки и бригады за счет еще большего ужесточения мобилизации, что уже может привести к серьезному внутриполитическому кризису на Украине.Более того, этот участок удобен для нашего наступления.Во-первых, он не настолько хорошо укреплен, как Запорожье, Донбасс и Купянск.Во-вторых, там у нас более комфортная логистика, потому что они опираются на российские регионы, где развита дорожная сеть.В-третьих, плацдарм после провала курской авантюру у нас уже сформирован. До Сум оттуда вообще рукой подать.В общем, это для нас удобная цель. Другое дело, что каких-то стратегических преимуществ овладение ею нам вряд ли принесет. С географической точки зрения это во многом тупиковая территория. Да, там леса, где можно прятаться от дронов, но там сложно разворачивать войска для дальнейшего наступления на Киев или Полтаву. Даже до Харькова оттуда далековато.Что касается Харькова, то тут важен не сам город, а формирование плацдарма вокруг него. Если возьмем Великий Бурлук, это будет серьезный успех. Это позволит облегчит ситуацию вокруг Купянска и создать глубокий тыл для наступления на Изюм, чтобы приблизиться к Славянску с севера. Тем более, из Изюма мы ушли в 2022 году. Это во многом сакральная для нас цель.Повторюсь, Сумы и Харьков дадут нам тактические удобства для быстрого наступления. А основные направления сильно укреплены. Там можно действовать только в рамках ползучих операций, как и в предыдущие годы.

https://ukraina.ru/20250807/1066633124.html

https://ukraina.ru/20260601/1079526881.html

https://ukraina.ru/20260529/1079543004.html

украина

россия

харьков

европа

сумы

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, сво, украина, россия, харьков, вооруженные силы украины, европа, дроны, сумы, экономика, мобилизация, пётр скоробогатый