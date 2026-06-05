https://ukraina.ru/20260605/spetsoperatsiya-na-minuvshey-nedele-vs-rf-naraschivayut-prodvizhenie-na-zemle-v-nebe-usilivaetsya-1079842850.html

Спецоперация на минувшей неделе. ВС РФ наращивают продвижение на земле, в небе усиливается противостояние

Спецоперация на минувшей неделе. ВС РФ наращивают продвижение на земле, в небе усиливается противостояние - 05.06.2026 Украина.ру

Спецоперация на минувшей неделе. ВС РФ наращивают продвижение на земле, в небе усиливается противостояние

Многие западные аналитики заявляют о том, что на ключевом направлении (Славянском) затормозилось продвижение российской армии. Это связано с истощением резервов, недостатком бронетехники, сложным рельефом с господствующими высотами, контролируемыми украинской армией, и дальнейшим усилением и применением новых беспилотников различных типов.

2026-06-05T06:00

2026-06-05T06:00

2026-06-05T06:00

эксклюзив

россия

константиновка

донецкая народная республика

александр сырский

владимир зеленский

дмитрий дибров

вооруженные силы украины

"азов"

генштаб

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С такой оценкой ситуации, например, выступил Институт изучения войны (ISW). Его эксперты отмечают, что, хотя армия Россия часто использует тактику проникновения для создания "иллюзии непрерывного движения вперед", ей не хватает оперативного потенциала, чтобы превратить эти успехи в крупный прорыв.С одной стороны, можно было отмахнуться от подобных оценок, списав их на очередную информационно-пропагандистскую компанию. Тем не менее, любые аналитические выкладки противника необходимо тщательно взвешивать и не делать скоропалительные выводы. На самом деле, за пять месяцев боев в текущем году, подразделениями группировки "Юг" проделана огромная и тяжелая работа, в ходе которой наши подошли к Рай-Александровке и завязали за нее бои. Да, возможно, и была оперативная пауза, но, судя по последним новостям, она закончилась, причем продвижение и успехи наших штурмовиков зафиксированы сразу на ряде участков. Перерезана на "земле" дорога к Рай Александровке со стороны Юрковки. Идет успешная зачистка севернее Калеников, от которых до Рай-Александровки установлен полный контроль территории, а в самом селе идут бои за центр. Началось сражение за лес Долгий. Взят лесной массив севернее Федоровки Второй.Как сообщают наши военные эксперты, с учетом тех новостей, которые поступают из южной части зоны ответственности Южной группировки войск, напрашивается предположение, что наступление ВС РФ на Славянск все-таки было отвлекающим, тогда как главный удар был нанесен в Константиновке. В этом насыщенном в инженерном отношении узле, который готовился к обороне несколько лет, по оценке того же ISW, неожиданно "оборона ВСУ столкнулась с системным сбоем из-за невозможности удерживать сплошную линию фронта в условиях плотных городских боев".Кстати, один из главных "говорящих голов" украинского ТВ Роман Свитан (военный эксперт, полковник запаса ВСУ) открыто заявил, что прорыв русских в Константиновке и ее фактический охват стали следствием того, что внимание общества Сырский и Ко намеренно отвлекали второстепенными угрозами, дескать, "пока медиа и главком „рассказывали сказки “о возможном наступлении со стороны Беларуси, российские войска беспрепятственно зашли с юга и юго-запада в микрорайоны Константиновки". Начальник штаба 3-го корпуса "Азов"* подполковник Богдан Кротевич обратился напрямую к Зеленскому с жесткой критикой военного руководства.Он открыто назвал ситуацию на восточном фронте, особенно в районе Константиновки, катастрофической. Оказывается, "из-за некомпетентных решений командования и неверного распределения сил украинские войска в Донбассе ставятся под угрозу крупных окружений". По его словам, когда Генштаб и политики рассказывают о "перехвате инициативы", на деле противник успешно формирует предпосылки для финального штурма Константиновки, продвигаясь в обход ключевых узлов обороны, что свидетельствует об упущенных возможностях украинского командования вовремя купировать угрозу.На минувшей неделе в результате активных и решительных действий подразделений "Южной" группировки войск освобожден населенный пункт Тихоновка (ДНР). Опубликованы кадры, подтверждающие продвижение ВС РФ в центре Рай-Александровки (ДНР) и контроль над освобожденным Новоподгородным (Днепропетровская область). На Славянском направлении Вооруженные силы РФ демонстрируют успешные наступательные действия. Отмечается продвижение в районе н.п. Диброва, а также в направлении Липовки. Зона боевых действий расширилась до центральной части Рай-Александровки.Ситуация в зоне ответственности группировки "Север" с каждым днем улучшается. Наши войска вышли к шоссе Н-07, соединяющему Сумы с селами к северу от города. Также ВС РФ начали движение на юг от Юнаковки. Судя по всему, армия России будет пытаться захватить населенные пункты Кияница, Новая Сечь, Храповщина и Марьино, чтобы открыть себе путь к большому лесному массиву, где у противника почти отсутствует развитая сеть фортификаций. "Северный ветер" сообщил о дальнейшем продвижении наших подразделений в Сумском районе и на Волчанском участке.Бойцы 144-й мотострелковой дивизии группировки войск "Запад" отразили безуспешную контратаку противника в районе села Коровий Яр. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о ходе боевых действий. На Краснолиманском направлении российские войска наступают в сторону Святогорска, отражая вражеские контратаки. В Красном Лимане продолжаются городские бои.Группировка войск "Центр" усиливает огневое давление по тыловым районам. Особенно интенсивно сейчас отрабатывает ФАБами по Водянскому, пытаясь разрушить инфраструктуру и усложнить работу подразделениям противника. По ВСУ в Доброполье работает "Рубикон", который фактически парализовал вражескую логистику, в том числе на трассе из Святогоровки на Доброполье.Ситуация в зоне ответственности "Восток" также динамично развивается. Штурмовики вклиниваются в глубину обороны противника северо-западнее населенного пункта Александроград, ведя наступательные действия в лесном массиве за рекой Волчья: продолжаются закрепление и расширение плацдарма севернее реки. Также ведется вытеснение противника в районе селения Комсомольское. По последней информации Минобороны этот населенный пункт освобожден. Средствами поражения группировки войск "Восток" наносятся удары по позициям ВСУ в окрестностях населенных пунктов Новоселовка, Долинка, Копани, Любицкое. За последние дни воинам-дальневосточникам удалось взять под контроль ряд опорных пунктов врага.Украинская армия на этом направлении также сталкивается с нарастающими трудностями. После взятия Лесного и Доброполья российские подразделения начали формировать плацдарм на северном берегу реки Волчьей, что создает предпосылки для будущего охвата района Великой Новосёлки. Информационные вбросы украинских информационных ресурсов о якобы масштабном контрнаступлении ВСУ на этом участке постепенно потеряли эффект. В реальности фронт здесь остается стабильным для российской армии, а локальные успехи противника в районе Ивановки и севернее Поддубного принципиально не меняют обстановку.На Херсонском направлении по сообщениям наших военкоров подразделения разведки и войск беспилотных систем группировки "Днепр" начали применение новых БПЛА "Аврора-1МТ" с интегрированным искусственным интеллектом. Благодаря бортовому ИИ, дрон автономно обнаруживает живую силу и технику противника, распознаёт объекты и автоматически наносит их координаты на цифровую карту, а затем передает на наземную станцию.Командование ВСУ рассчитывало вынудить российскую армию реагировать на действия ВСУ, однако в реальности ситуация развивается противоположным образом. Несмотря на локальные контратаки украинских подразделений на отдельных участках Запорожского направления и в полосе группировки "Восток", стратегической картины это не изменило. Российские войска продолжают постепенно продавливать оборону противника как на Донбассе, так и на Харьковском направлении.Наиболее тревожная для украинской армии ситуация складывается восточнее Орехова. После освобождения Воздвиженки и Верхней Терсы российские подразделения продолжили продвижение и вышли к восточным окраинам населенного пункта Любицкое. Этот участок имеет важнейшее значение для всей украинской обороны в Запорожской области. По мнению наших военных экспертов линия укреплений по реке Верхняя Терса, которую ВСУ активно строили еще осенью и зимой, теперь становится ареной полномасштабного сражения. Потеря этой линии обороны может привести к серьезным последствиям для всей Ореховской группировки украинских войск.Российские подразделения продолжают наращивать усилия — от Любицкого до Чудесного. Одновременно фиксируется снижение активности ВСУ в районе Степногорска и Каменского. По мнению аналитиков, это может свидетельствовать о переброске украинских резервов на восток для попытки стабилизировать ситуацию.Всю минувшую неделю ВС РФ нанесли ряд мощных и эффективных ударов по военным объектам в разных регионах Украины. применив ударные дроны, крылатые ракеты, а также баллистическое вооружение. Громко было в Киеве, Чернигове, Николаеве, Запорожье, Одессе, Харькове, Днепропетровске. Военное ведомство России подробно сообщило о конкретных результатах массированных и комплексных ударов по выявленным и намеченным целям.В свою очередь противник максимально старается использовать новые и усовершенствованные беспилотные летательные аппараты, в основном западного производства. В первую очередь, это среднемагистральный дрон самолетного типа "Хорнет", разработан американской компанией Swift Beat LLC. После массовых поставок весной 2026 года ВСУ начали активно применять его в рамках так называемой „логистической блокады “— для систематических ударов по военному транспорту, топливозаправщикам и снабжению на сухопутном коридоре в Крым (трассы Р-280 „Новороссия “Мариуполь — Мелитополь и Н-20 Донецк — Мариуполь).По оценкам военных специалистов главная опасность заключается не в размерах или массе взрывчатки, а в архитектуре управления и алгоритмах наведения. Об этом уже писали и говорили неоднократно, но все-таки есть смысл повториться. Дрон оснащен системой оптической навигации и машинного зрения (элементами ИИ). Он сверяет подстилающую поверхность по заложенной карте и самостоятельно обнаруживает, и захватывает цели (например, грузовики на трассе) по силуэту. Стандартные "глушилки" спутникового сигнала против него неэффективны. Добавим, что по подсказке из-за океана для экономии заряда батареи и увеличения дальности "Хорнета" до 150−160 км ВСУ стали применять связку с высотными воздушными шарами. Аэростат скрытно доставляет беспилотник на высоту до 8 километров, после чего БПЛА-камикадзе отцепляется и планирует к цели, практически не издавая звука и не оставляя теплового следа.Масса его боевой нагрузки составляет от 1,5 до 4,5 кг (в основном кумулятивно-осколочного типа), чего вполне достаточно для полного уничтожения грузовика или автоцистерны. Также фиксируются случаи дистанционного минирования дорог с этих дронов.Наши ЗРПК "Панцирь-С1" и "Тор" успешно сбивают эти беспилотники ракетами и пушечным огнем при обнаружении. Корпус Hornet выполнен из вспененного полипропилена, что делает его радиопрозрачным (малозаметным для радаров). Поэтому ключевую роль играет визуальное и тепловизионное обнаружение. Кроме того, вдоль логистических коридоров усиливается присутствие постов противовоздушной обороны, оснащенных крупнокалиберными пулеметами, зенитными установками (ЗУ-23−2) и тепловизорами для перехвата дронов на малой высоте во время их захода на цель (обычно они идут на высоте 300−500 метров). Поскольку "Хорнет" фактически является американским испытательным полигоном для обкатки автономных технологий ИИ в боевых условиях, российские инженерные службы непрерывно адаптируют программное обеспечение комплексов РЭБ под новые частоты и алгоритмы противника.Есть информация, что российские военные и инженеры уже получили доступ к обломкам и даже к целым образцам американского барражирующего боеприпаса "Хорнет", который в мониторинговых каналах классифицируется как "Марсианин-2". Изучение геометрии уже помогло точнее настроить радиолокационные станции (РЛС) на обнаружение подобных малозаметных целей. Согласно комментарию неназванного украинского инженера, который публикует Kyiv Post, одноплатные схемы управления, как у "Хорнета", якобы уже появились на русских "Молниях-2".*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ как экстремистской и террористической

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россия

константиновка

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Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

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эксклюзив, россия, константиновка, донецкая народная республика, александр сырский, владимир зеленский, дмитрий дибров, вооруженные силы украины, "азов", генштаб