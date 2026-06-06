Петр Скоробогатый: "Украина не в состоянии победить, поэтому она может только воевать" - 06.06.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260606/petr-skorobogatyy-ukraina-ne-v-sostoyanii-pobedit-poetomu-ona-mozhet-tolko-voevat-1079896169.html
Петр Скоробогатый: "Украина не в состоянии победить, поэтому она может только воевать"
Петр Скоробогатый: "Украина не в состоянии победить, поэтому она может только воевать" - 06.06.2026 Украина.ру
Петр Скоробогатый: "Украина не в состоянии победить, поэтому она может только воевать"
Украина не способна победить, поэтому она может только продолжать войну. Киев и Запад пытаются подтолкнуть Россию к половинчатым решениям, используя теракты, обстрелы и удары по логистике. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель главного редактора аналитического журнала "Монокль", военно-политический эксперт Петр Скоробогатый
2026-06-06T04:30
2026-06-06T04:30
новости
украина
россия
запад
пётр скоробогатый
петр акопов
украина.ру
владимир зеленский
сво
сводка сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103391/27/1033912738_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5ae8d3f958e685bfc93e78c36e17b74c.jpg
Отвечая на вопрос о целях противника и стратегии России, эксперт объяснил, почему компромиссы с нынешним украинским руководством невозможны.Скоробогатый объяснил, как менялись цели киевского режима. "От задачи "Выйти к границам 1991 года и повергнуть Россию в пыль" они перешли к задаче добиться заморозки по линии соприкосновения. Для нас это равно поражению", — пояснил эксперт.Он отметил, что Украина не в состоянии победить, поэтому может только воевать, и именно поэтому России не подходят половинчатые решения. По его словам, к таким решениям Киев и Запад подталкивают Москву с помощью терактов, обстрелов и ударов по логистике.По словам эксперта, для Владимира Зеленского и Запада суть конфликта заключается именно в бесконечной войне. "Мирной Украины для них сегодня нет ни в экономическом, ни в политическом, ни в демографическом плане", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала "Петр Скоробогатый: Осенью станет понятно, сможет ли Россия разгромить Украину за счет войны на истощение" на сайте Украина.ру.Также материал по теме "Петр Акопов: Задача России - стратегическое поражение Украины, а не только вывод ВСУ из Донбасса" на сайте Украина.ру.
украина
россия
запад
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103391/27/1033912738_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_98aab4b8b22c0d3d579ee6edadee45bf.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, запад, пётр скоробогатый, петр акопов, украина.ру, владимир зеленский, сво, сводка сво, новости сво россия, главные новости, главное, аналитики, аналитика, украина аналитика, аналитика событий на украине, война, война на украине
Новости, Украина, Россия, Запад, Пётр Скоробогатый, Петр Акопов, Украина.ру, Владимир Зеленский, СВО, сводка СВО, новости СВО Россия, Главные новости, главное, аналитики, Аналитика, Украина аналитика, аналитика событий на Украине, война, война на Украине

Петр Скоробогатый: "Украина не в состоянии победить, поэтому она может только воевать"

04:30 06.06.2026
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкДети катаются на велосипедах у разрушенных домов в Мариуполе
Дети катаются на велосипедах у разрушенных домов в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Украина не способна победить, поэтому она может только продолжать войну. Киев и Запад пытаются подтолкнуть Россию к половинчатым решениям, используя теракты, обстрелы и удары по логистике. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель главного редактора аналитического журнала "Монокль", военно-политический эксперт Петр Скоробогатый
Отвечая на вопрос о целях противника и стратегии России, эксперт объяснил, почему компромиссы с нынешним украинским руководством невозможны.
Скоробогатый объяснил, как менялись цели киевского режима. "От задачи "Выйти к границам 1991 года и повергнуть Россию в пыль" они перешли к задаче добиться заморозки по линии соприкосновения. Для нас это равно поражению", — пояснил эксперт.
Он отметил, что Украина не в состоянии победить, поэтому может только воевать, и именно поэтому России не подходят половинчатые решения. По его словам, к таким решениям Киев и Запад подталкивают Москву с помощью терактов, обстрелов и ударов по логистике.
По словам эксперта, для Владимира Зеленского и Запада суть конфликта заключается именно в бесконечной войне. "Мирной Украины для них сегодня нет ни в экономическом, ни в политическом, ни в демографическом плане", — констатировал собеседник издания.
Полный текст материала "Петр Скоробогатый: Осенью станет понятно, сможет ли Россия разгромить Украину за счет войны на истощение" на сайте Украина.ру.
Также материал по теме "Петр Акопов: Задача России - стратегическое поражение Украины, а не только вывод ВСУ из Донбасса" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаРоссияЗападПётр СкоробогатыйПетр АкоповУкраина.руВладимир ЗеленскийСВОсводка СВОновости СВО РоссияГлавные новостиглавноеаналитикиАналитикаУкраина аналитикааналитика событий на Украиневойнавойна на Украине
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
06:00"Хватит воевать в белых перчатках": эксперт про цели для демонстрационных ударов по Украине
05:45"Ставку надо делать на Сумы и Харьков": эксперт назвал самые перспективные направления СВО
05:44В ответ на это КСИР атаковал баллистическими ракетами военные объекты США в Кувейте
05:41Взрывы слышны в Харькове и Кривом Роге
05:30Полковник Алехин: "Наступление на Славянск было отвлекающим, главный удар был в Константиновке"
05:15Геннадий Алехин: "Северяне" вышли к шоссе на Сумы и начали движение на юг от Юнаковки
05:00Украина осваивает дроны "мидл-страйк": эксперт о новых угрозах для Крыма и Белгородчины
04:45"Русские беспрепятственно зашли в Константиновку": полковник Алехин рассказал о провале Сырского
04:30Петр Скоробогатый: "Украина не в состоянии победить, поэтому она может только воевать"
02:52украинский БПЛА упал на парковку рядом с общежитием в городе Узловой Тульской области
02:29США нанесли удары по радиолокационным объектам Ирана в Горуке и на острове Кешм, сообщает СЕНТКОМ
02:15Силами ПВО Минобороны уничтожены четыре беспилотника, летевших на Москву — мэр Собянин
02:03Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в аэропорту Ярославля, сообщает Росавиация
00:46Сообщается об успешных прилетах в порту Черноморска Одесской области
00:21Итоги 5 июня: удары "Бандеролью", гибель на танкерах и письмо Зеленского с нацистским лозунгом
00:21Нанесены удары по целям в Сумской и Одесской областях
00:18Украинский военный с позывным "Мучной" сообщил об обстрелах Краматорска ствольной артиллерией
00:16‼ Появляются фотографии поражённого украинским морским дроном турецкого рыбацкого судна
00:15Власти Крыма сообщили о ручном контроле ситуации с дефицитом топлива
00:12В зоне СВО погиб Герой России Наран Очир-Горяев
Лента новостейМолния