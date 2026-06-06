https://ukraina.ru/20260606/petr-skorobogatyy-ukraina-ne-v-sostoyanii-pobedit-poetomu-ona-mozhet-tolko-voevat-1079896169.html

Петр Скоробогатый: "Украина не в состоянии победить, поэтому она может только воевать"

Петр Скоробогатый: "Украина не в состоянии победить, поэтому она может только воевать" - 06.06.2026 Украина.ру

Петр Скоробогатый: "Украина не в состоянии победить, поэтому она может только воевать"

Украина не способна победить, поэтому она может только продолжать войну. Киев и Запад пытаются подтолкнуть Россию к половинчатым решениям, используя теракты, обстрелы и удары по логистике. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель главного редактора аналитического журнала "Монокль", военно-политический эксперт Петр Скоробогатый

2026-06-06T04:30

2026-06-06T04:30

2026-06-06T04:30

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Отвечая на вопрос о целях противника и стратегии России, эксперт объяснил, почему компромиссы с нынешним украинским руководством невозможны.Скоробогатый объяснил, как менялись цели киевского режима. "От задачи "Выйти к границам 1991 года и повергнуть Россию в пыль" они перешли к задаче добиться заморозки по линии соприкосновения. Для нас это равно поражению", — пояснил эксперт.Он отметил, что Украина не в состоянии победить, поэтому может только воевать, и именно поэтому России не подходят половинчатые решения. По его словам, к таким решениям Киев и Запад подталкивают Москву с помощью терактов, обстрелов и ударов по логистике.По словам эксперта, для Владимира Зеленского и Запада суть конфликта заключается именно в бесконечной войне. "Мирной Украины для них сегодня нет ни в экономическом, ни в политическом, ни в демографическом плане", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала "Петр Скоробогатый: Осенью станет понятно, сможет ли Россия разгромить Украину за счет войны на истощение" на сайте Украина.ру.Также материал по теме "Петр Акопов: Задача России - стратегическое поражение Украины, а не только вывод ВСУ из Донбасса" на сайте Украина.ру.

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