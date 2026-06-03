https://ukraina.ru/20260603/petr-akopov-zadacha-rossii---strategicheskoe-porazhenie-ukrainy-a-ne-tolko-vyvod-vsu-iz-donbassa-1079783182.html

Петр Акопов: Задача России - стратегическое поражение Украины, а не только вывод ВСУ из Донбасса

Петр Акопов: Задача России - стратегическое поражение Украины, а не только вывод ВСУ из Донбасса - 03.06.2026 Украина.ру

Петр Акопов: Задача России - стратегическое поражение Украины, а не только вывод ВСУ из Донбасса

Если более сильные удары поменяют позицию Украины, это приведет к тому, что переговоры будут успешными. Но говорить о том, что единственной целью Москвы является подталкивание Киева к переговорам, неправильно. Целью России является нанесение стратегического поражения Украине, частью которого будет вывод войск из Донбасса.

2026-06-03T19:30

2026-06-03T19:30

2026-06-03T19:30

интервью

иран

сша

украина

дональд трамп

биньямин нетаньяху

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический обозреватель РИА "Новости" Петр Акопов.После ударов Израиля по Бейруту Дональд Трамп во время телефонного разговора отругал Биньямина Нетаньяху, назвав его сумасшедшим из-за срыва перемирия на Ближнем Востоке, пишет Axios. Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) выпустил ракеты и дроны по Кувейту и Бахрейну. США нанесли удар по иранскому военному объекту на острове Кешм в Ормузском проливе.- Петр, означает ли это то, что сейчас на Ближнем Востоке реализуется концепция "хвост виляет собакой", то есть именно Нетаньяху определяет ход ближневосточного конфликта?- Нет, Нетаньяху не может влиять на ход войны, потому что он повлиял на ее начало, вернее он ее спровоцировал. Теперь уже Трамп пытается выйти из этой ситуации. И то, что Трамп обозвал Нетаньяху сумасшедшим, показывает, что он уже не оказывает принципиального влияния на США. Трамп будет гнуть свою линию. Возобновления войны не будет.- Что же тогда означает этот ракетный пинг-понг США и Ирана в Персидском заливе?- Иран показывает, что он не согласен на капитуляцию. Для устойчивого перемирия необходимо, чтобы Трамп приструнил Нетаньяху. Сейчас Иран в активной позиции. Он давит на американцев, чтобы они остановили израильтян в Ливане. В Ливане из-за израильских обстрелов уже погибло людей больше, чем было убито в Иране за пять недель войны, а Иран потерял около четырёх тысяч человек. Вывода израильских войск он пока не добьется, но настаивает на том, чтобы Израиль остановил свое продвижение.- Добьется ли Иран более выгодных условий для себя в потенциальном соглашении с США?- Главное — это разблокировка Ормузского пролива, и Иран возьмет на себя обязательства не иметь ядерного оружия. Иран это обязательство брал на себя и до войны, поэтому ему это несложно будет сделать.После того, как будет заключено соглашение об открытии пролива и об отказе от ядерного оружия, начнутся долгие переговоры американцев и иранцев по всему комплексу урегулирования. Но первым шагом будет открытие проливов и разблокировка иранских портов.- Поговорим о ситуации на Украине. Реакция Вашингтона на объявленные Россией удары возмездия была довольно сдержанной, если не считать выступления в Совбезе ООН зампостпреда США при ООН Тэмми Брюс. Как вы думаете, почему?- Американцы уже давно не реагируют на украинский конфликт так, как раньше. Пока Трамп пытался показать, что хочет быть посредником, он еще мог высказываться по этой теме. Теперь, когда он устранился от урегулирования, американцы не высказывают своих позиций.- Смогут ли эти удары решительно изменить ситуацию в нашу пользу?- Только если такие же мощные удары будут повторяться в течение, скажем, месяца с высокой интенсивностью, можно будет говорить о серьезном воздействии. Тогда мы сможем оценивать их влияние на сговорчивость украинской стороны.- Некоторые эксперты утверждают, что нынешний этап эскалации — это повышение ставок обеими сторонами перед грядущим возможным раундом переговоров. Согласны ли вы с такой точкой зрения?- Для таких переговоров должна быть готовность Украины пойти на уступки в том числе и территориальные, и по отводу войск из Донбасса. Этого пока нет. Если более сильные удары поменяют позицию Украины, это приведет к тому, что переговоры будут успешными. Но говорить о том, что единственной целью Москвы является подталкивание Киева к переговорам, неправильно. Целью России является нанесение стратегического поражения Украине, частью которого будет вывод войск из Донбасса.То есть цели Москвы не будут выполнены с подписанием мирного соглашения. Это только первый этап.О ситуации в зоне СВО - Военкор Тимофей Ермаков: Этим летом ВС России выбьют ВСУ из Константиновки, Красного Лимана и Николаевки

https://ukraina.ru/20210114/1030238972.html

https://ukraina.ru/20260603/farkhad-ibragimov-netanyakhu-sdelal-vse-chtoby-vtoroy-raund-voyny-mezhdu-ssha-i-iranom-stal-neizbezhnym-1079770335.html

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интервью, иран, сша, украина, дональд трамп, биньямин нетаньяху