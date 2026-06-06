https://ukraina.ru/20260606/gennadiy-alekhin-severyane-vyshli-k-shosse-na-sumy-i-nachali-dvizhenie-na-yug-ot-yunakovki-1079898941.html

Геннадий Алехин: "Северяне" вышли к шоссе на Сумы и начали движение на юг от Юнаковки

Геннадий Алехин: "Северяне" вышли к шоссе на Сумы и начали движение на юг от Юнаковки - 06.06.2026 Украина.ру

Геннадий Алехин: "Северяне" вышли к шоссе на Сумы и начали движение на юг от Юнаковки

На Сумском и Харьковском направлениях, где действует группировка "Север", ситуация с каждым днём улучшается. Российские войска вышли к шоссе Н-07, соединяющему Сумы с северными сёлами, и начали движение на юг от Юнаковки. Об этом пишет в статье автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алёхин

2026-06-06T05:15

2026-06-06T05:15

2026-06-06T05:15

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Эксперт подробно описал обстановку на Сумском направлении. "Ситуация в зоне ответственности группировки "Север" с каждым днем улучшается. Наши войска вышли к шоссе Н-07, соединяющему Сумы с селами к северу от города", — сообщил Алёхин.Он уточнил, какие задачи решают войска на Сумском направлении. "Судя по всему, армия России будет пытаться взять под контроль населенные пункты Кияница, Новая Сечь, Храповщина и Марьино, чтобы открыть себе путь к большому лесному массиву, где у противника почти отсутствует развитая сеть фортификаций", — заявил аналитик.По данным Алёхина, на Волчанском участке Харьковского направления также есть успехи. "Северный ветер" сообщил о дальнейшем продвижении наших подразделений в Сумском районе и на Волчанском участке", — рассказал эксперт.Он также привёл данные о действиях группировки "Запад" на соседнем участке. "Бойцы 144-й мотострелковой дивизии группировки войск "Запад" отразили безуспешную контратаку противника в районе села Коровий Яр", — резюмировал автор материала.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. ВС РФ наращивают продвижение на земле, в небе усиливается противостояние" на сайте Украина.ру.О нюансах эвакуации подбитой техники в условиях угрозы с воздуха, а также о ремонте, трофеях и подготовке танковых экипажей — в материале Игоря Гомольского "Старший лейтенант Павел Зубов: "Эвакуация техники – это сложное мероприятие, но действовать надо быстро" на сайте Украина.ру.

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