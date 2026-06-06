Геннадий Алехин: "Северяне" вышли к шоссе на Сумы и начали движение на юг от Юнаковки - 06.06.2026 Украина.ру
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Геннадий Алехин: "Северяне" вышли к шоссе на Сумы и начали движение на юг от Юнаковки
Геннадий Алехин: "Северяне" вышли к шоссе на Сумы и начали движение на юг от Юнаковки - 06.06.2026 Украина.ру
Геннадий Алехин: "Северяне" вышли к шоссе на Сумы и начали движение на юг от Юнаковки
На Сумском и Харьковском направлениях, где действует группировка "Север", ситуация с каждым днём улучшается. Российские войска вышли к шоссе Н-07, соединяющему Сумы с северными сёлами, и начали движение на юг от Юнаковки. Об этом пишет в статье автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алёхин
2026-06-06T05:15
2026-06-06T05:15
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Эксперт подробно описал обстановку на Сумском направлении. "Ситуация в зоне ответственности группировки "Север" с каждым днем улучшается. Наши войска вышли к шоссе Н-07, соединяющему Сумы с селами к северу от города", — сообщил Алёхин.Он уточнил, какие задачи решают войска на Сумском направлении. "Судя по всему, армия России будет пытаться взять под контроль населенные пункты Кияница, Новая Сечь, Храповщина и Марьино, чтобы открыть себе путь к большому лесному массиву, где у противника почти отсутствует развитая сеть фортификаций", — заявил аналитик.По данным Алёхина, на Волчанском участке Харьковского направления также есть успехи. "Северный ветер" сообщил о дальнейшем продвижении наших подразделений в Сумском районе и на Волчанском участке", — рассказал эксперт.Он также привёл данные о действиях группировки "Запад" на соседнем участке. "Бойцы 144-й мотострелковой дивизии группировки войск "Запад" отразили безуспешную контратаку противника в районе села Коровий Яр", — резюмировал автор материала.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. ВС РФ наращивают продвижение на земле, в небе усиливается противостояние" на сайте Украина.ру.О нюансах эвакуации подбитой техники в условиях угрозы с воздуха, а также о ремонте, трофеях и подготовке танковых экипажей — в материале Игоря Гомольского "Старший лейтенант Павел Зубов: "Эвакуация техники – это сложное мероприятие, но действовать надо быстро" на сайте Украина.ру.
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новости, сумы, россия, геннадий алехин, украина.ру, юнаковка, наступление на сумы, сумская область, главные новости, главное, наступление вс рф, наступление россии, наступление, дзен новости сво, дзен сво, война, война на украине, волчанск
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Геннадий Алехин: "Северяне" вышли к шоссе на Сумы и начали движение на юг от Юнаковки

05:15 06.06.2026
 
© Украина.ру / Игорь ГомольскийЗРК "ТОР-М1"
ЗРК ТОР-М1 - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© Украина.ру / Игорь Гомольский
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На Сумском и Харьковском направлениях, где действует группировка "Север", ситуация с каждым днём улучшается. Российские войска вышли к шоссе Н-07, соединяющему Сумы с северными сёлами, и начали движение на юг от Юнаковки. Об этом пишет в статье автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алёхин
Эксперт подробно описал обстановку на Сумском направлении. "Ситуация в зоне ответственности группировки "Север" с каждым днем улучшается. Наши войска вышли к шоссе Н-07, соединяющему Сумы с селами к северу от города", — сообщил Алёхин.
Он уточнил, какие задачи решают войска на Сумском направлении. "Судя по всему, армия России будет пытаться взять под контроль населенные пункты Кияница, Новая Сечь, Храповщина и Марьино, чтобы открыть себе путь к большому лесному массиву, где у противника почти отсутствует развитая сеть фортификаций", — заявил аналитик.
По данным Алёхина, на Волчанском участке Харьковского направления также есть успехи. "Северный ветер" сообщил о дальнейшем продвижении наших подразделений в Сумском районе и на Волчанском участке", — рассказал эксперт.
Он также привёл данные о действиях группировки "Запад" на соседнем участке. "Бойцы 144-й мотострелковой дивизии группировки войск "Запад" отразили безуспешную контратаку противника в районе села Коровий Яр", — резюмировал автор материала.
Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. ВС РФ наращивают продвижение на земле, в небе усиливается противостояние" на сайте Украина.ру.
О нюансах эвакуации подбитой техники в условиях угрозы с воздуха, а также о ремонте, трофеях и подготовке танковых экипажей — в материале Игоря Гомольского "Старший лейтенант Павел Зубов: "Эвакуация техники – это сложное мероприятие, но действовать надо быстро" на сайте Украина.ру.
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