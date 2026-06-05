https://ukraina.ru/20260605/konstantinovka--klyuch-k-kramatorsku-evseev-o-nastuplenii-vs-rf-posle-osvobozhdeniya-goroda-1079836740.html

Константиновка — ключ к Краматорску: Евсеев о наступлении ВС РФ после освобождения города

Константиновка — ключ к Краматорску: Евсеев о наступлении ВС РФ после освобождения города - 05.06.2026 Украина.ру

Константиновка — ключ к Краматорску: Евсеев о наступлении ВС РФ после освобождения города

Константиновка перейдет под контроль России примерно через месяц-полтора. Освобождение города пойдет быстрее, чем взятие Красного Лимана и Купянской агломерации. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Института стран СНГ, подполковник запаса Владимир Евсеев

2026-06-05T05:00

2026-06-05T05:00

2026-06-05T05:00

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Говоря о ситуации на Донецком направлении и перспективах освобождения Константиновки, Евсеев заявил: "И мы, и Украина уверенно контролируем по 25% Константиновки, а другие 50% — серая зона с преимущественно нашим контролем. Логистика противника серьезно ограничена".По словам эксперта, в Константиновке российские авиабомбы нанесли серьезный удар по украинским дроноводам."С помощью планирующих авиабомб мы серьезно повыбивали пункты управления вражеских БПЛА. По некоторым данным, число украинских дроноводов, которые сидели на этих пунктах, сократилось в два раза", — добавил он.По словам эксперта, освобождение Константиновки произойдет быстрее, чем взятие Красного Лимана и Купянской агломерации. Он считает, что город перейдет под контроль России примерно через месяц-полтора, что позволит российским силам наступать на Краматорск.Полный текст интервью "Владимир Евсеев: Россия победит в войне на Украине, когда сможет прикрыть от дронов хотя бы одну дивизию" на сайте Украина.ру.Охота за верхушкой киевского режима или удары по заводам по производству БПЛА в Европе? О различных сценариях эскалации на Украине — в материале Кирилла Курбатова "Петр Скоробогатый: Осенью станет понятно, сможет ли Россия разгромить Украину за счет войны на истощение" на сайте Украина.ру.

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