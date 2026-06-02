Владимир Евсеев: Россия победит в войне на Украине, когда сможет прикрыть от дронов хотя бы одну дивизию

Было бы здорово, если бы мы могли сбрасывать на Киев корректируемые авиабомбы, а не дорогие ракеты. Для этого надо минимум на 100 километров подойти к украинской столице. Пока это невозможно, потому что украинская ПВО не до конца подавлена из-за западной подпитки. Но когда мы ее еще сильнее повыбиваем, то сможем использовать авиацию в полной мере

2026-06-02T07:00

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал Владимир Евсеев - военный эксперт Института стран СНГ, подполковник запаса, выпускник Военно-космической академии имени А. Ф. МожайскогоЗа последнее время положение украинского гарнизона в Константиновке резко ухудшились. Российские войска с помощью дронов на оптоволокне не дают противнику войти в город. Авиация сбрасывает ФАБы на позиции противника в самом городе. Промышленная застройка постепенно переходит под контроль подразделений группировки "Юг". Более того, на это направление прибыл главком ВСУ Сырский, чтобы лично оценить обстановку и предпринять какие-то меры.- Владимир Валерьевич, как думаете, в состоянии ли киевский режим провести операцию, которая бы замедлило освобождение Константиновки на три-четыре месяца? Если нет, то что нам даст занятие города помимо того, что мы сможем наступать с юга на Дружковку?- Ситуация состоит в следующем.И мы, и Украина уверенно контролируем по 25% Константиновки, а другие 50% - серая зона с преимущественно нашим контролем. Логистика противника серьезно ограничена. Более того, с помощью планирующих авиабомб мы серьезно повыбивали пункты управления вражеских БПЛА. По некоторым данным, число украинских дроноводов, которые сидели на этих пунктах, сократилось в два раза. Сами понимаете, насколько велики эти потери.Учитывая все это, освобождение Константиновки пройдет быстрее, чем освобождение Красного Лимана и Купянской агломерации.Конечно, было бы здорово, если бы мы сначала взяли Доброполье, а потом окружили Константиновку, ударив с запада на Дружковку. Но поскольку нам это не удалось, группировка "Юг" будет одновременно охватывать и занимать город. Мне кажется, Константиновка будет нашей примерно через месяц-полтора. И, учитывая ситуацию на соседних участках, это даст нам хорошую возможность наступать на Краматорск.Помимо Славянска/Краматорска, у ВСУ под контролем остается еще один укрепленный город – Орехов. Брать Купянск-Узловой тоже непросто, потому что там промзона. Красный Лиман тоже надо освобождать. Но, повторюсь, Константиновку мы освободим быстрее, чем все остальное.- А по поводу перспектив группировки войск "Север" в Приграничье что скажете?- У нас неплохое продвижение к Сумам с разных направлений на расстояние в 25-30 километров. Причем с северо-востока мы подошли к ним на 7 километров. Это очень важно. Учитывая, что максимальная дальность действия тактических БПЛА составляет 30 километров, мы можем работать по ВСУ в самом городе. Очевидно, что Украина была вынуждена оттягивать силы для его обороны. По некоторым данным, она сняла их с Купянска.Все это позволяет нам активнее освобождать Харьковскую область, притом, что наше давление на Сумы не ослабевает.На северо-востоке Харьковской области мы будем продвигаться на Великий Бурлук. Причем для его взятия нам уже не требуется брать Купянскую агломерацию, хотя раньше мы говорили, что эти участки взаимосвязаны.Освобождение Купянска идет тяжело. Даже на левом берегу Оскола у нас полного контроля нет. Хотя крупной украинской группировки там тоже больше нет, потому что она была разбита. Там сейчас в основном серая зона. Западный берег мы тоже не полностью контролируем. Хотя в городе было важно войти именно на западном берегу, потому что там сосредоточена промзона (на восточном берегу больше частная застройка). Но мы смогли зайти в центр города, рассекая группировку противника.Тем не менее, по Купянску все равно надо давать осторожные прогнозы. Зачищать его трудно, а мы бережем личный состав.Отмечу также, что основной тактикой ВС РФ является не только ползучее наступление, но и гибкая оборона. В случае необходимости мы отходим, а потом снова возвращаем утраченные позиции. Это мы наблюдали на стыке Запорожской и Днепропетровской областей, где Зеленский "освободил" чуть ли не миллион квадратных километров. Мы не только все отбили. Мы зацепились за окраины пгт Покровское – важный транспортный узел, откуда и велось это контрнаступление ВСУ. Этот успех позволяет нам обеспечить правый фланг во время наступления на Орехов и достаточно глубоко резать коммуникации.Также у нас постоянно обсуждается обстановка в районе Степногорска и Приморского, но там не все так плохо, как кажется на первый взгляд.Во-первых, ВСУ полностью Степногорск не отбили, а Приморское было неудобно оборонять, так как ушло Каховское водохранилище, и его можно было обходить с фланга. Во-вторых, сейчас это наступление врага в принципе некритично. Если бы сейчас был полноценный штурм Орехова, Степногорск важно было бы удержать. Но в рамках гибкой обороны мы не стали напрасно рисковать людьми и отошли. Здесь мы тоже все вернем. Никаких сомнений в этом быть не должно.Отмечу также, что на Запорожском направлении у нас был очень хороший опыт использования специальных антидроновых патронов для автомата Калашникова. Это гораздо эффективнее, чем охотничьи ружья. Также у нас отрабатывается система "Цитадель". Это очень важно. В чем основная трудность борьбы с беспилотниками? В том, что очень много целей, по которым оператор не успевает отработать. Поэтому общий принцип функционирования "Цитадели", которая оснащена искусственным интеллектом для перехвата, должен быть внедрен на другие образцы ракетно-пушечного вооружения.Как вы знаете, беспилотники для Украины делает Европа. Их производят на автомобильных заводах, учитывая, что на машины сейчас серьезно упал спрос. Это касается и тактических БПЛА, и дальнолетов вроде "Лютого". Но если мы сможем уменьшить влияние этого фактора дронов, у киевского режима больше ничего не останется. Они постепенно уйдут, потому что будет найден эффективный способ борьбы с ними. В этом направлении сейчас работают и в США, и у нас.Кстати, это не отменяет и нахождения более эффективных способов защиты самой бронетехники. То есть все эти вопросы необходимо решать в комплексе.При этом хочу подчеркнуть, что дроны наше наступление сдерживают, а не останавливают. В этом году мы освободили даже больше территорий, чем в прошлом году в это же время. Поэтому все разговоры о том, что мы застыли на месте или вообще отступили – полная ложь.- Правильно ли я понимаю, что для борьбы с теми же "Хорнетами", которые пытаются устроить дроновую блокаду Крыма, нужно не что-то сверхъестественное придумывать, а масштабировать общие принципы борьбы с другими БПЛА?- Давайте еще раз проговорим суть проблемы.Беспилотники, которые летят вглубь наших территорий, перелетают через ЛБС. Поэтому важно, чтобы на ЛБС мы в первую очередь перехватывали дальние беспилотники. Вы же знаете, что за нашей территорией наблюдают западные средства разведки. За счет этого Украина обходит нашу ПВО. Поэтому было бы лучше всего, если бы мы основной перехват обеспечивали вдоль линии фронта. С дальнолетами это будет проще, потому что они большие. Этим могут заняться мобильные огневые группы.А если мы говорим о тактических БПЛА, то тут должны создаваться целые защищенные районы.Дивизии для эффективного наступления нужно обеспечить порядка 20 километров фронта в ширину и 30 километров в глубину. Этот участок надо защитить от украинских БПЛА за счет наращивания своего антидронового потенциала. Если мы сможем сделать так, чтобы дивизия наступала под прикрытием, наше продвижение пойдет быстрее. Если она прорвет фронт в одном месте, то посыплется везде.Более того, и у нас, и у Украины нет явного направления главного удара. Поскольку современные средства разведки сразу же выявляют концентрацию сил и средств, наращивание усилий происходит там, где получается. Мне это напоминает начало Корейской войны, когда к серьезным успехов фактически привела разведка боем. То же самое возможно и сейчас.Но для того, чтобы мы могли наступать, надо обеспечить прикрытие районов наступления. Во-первых, именно в период наступления идут максимальные потери. Во-вторых, проблему дронов не решить лишь за счет выбивания пунктов управления БПЛА. Нужно все равно защищать наступающие штурмовые подразделения. Я не говорю, что мы сразу же полосу наступления дивизии прикроем, но хотя бы батальон прикрыть можно.В конце концов, тылы все равно прикрывать надо. Без этого мы не сможем обеспечить эвакуацию раненых и материальное снабжение. Нам нужна хоть какая-то защищенность и в ближнем тылу, и на линии фронта. А это должен быть некий район. При должном усилии эту задачу можно решить за месяц. И тогда темпы нашего наступления будут как минимум такими же, как осенью 2025 года.Хотя и этой осенью темпы нашего наступления будут выше, чем сейчас.Кстати, вы наверняка слышали, что частным компаниям разрешили закупать крупнокалиберное оружие и спецтехнику для защиты от дронов. Это правильно. И от себя хотел бы добавить, что нам нужно выделять ПВО из состава ВКС в отдельный вид войск.В советское время у нас было пять видов войск. Дивизия ПВО включала в себя зенитно-ракетные и авиационные полки. Эта система была эффективной. И сейчас надо повышать статус системы ПВО, чтобы прикрыть глубокие тылы. На мой взгляд, эта проблема требует принятия серьезных организационных решений.- Также обсудим наш разведывательно-ударный комплекс. Когда Андрей Белоусов ездил на командный пункт группировки войск "Восток", генерал Иванаев доложил ему, что именно беспилотники "дальневосточников" стали подключать к спутникам отечественного производства. Почему у нас военным интернетом в первую очередь обеспечивают тех, у кого с дроновым хозяйством и так было все неплохо, а не тех, у кого с этим проблемы?- Именно потому, что группировка "Восток" наступает успешнее всего.Как я уже сказал, именно "дальневосточники" первыми стали использовать антидроновые патроны для автоматов Калашникова. Видимо, там достаточно грамотное руководство, которое чувствует, какие технические новшества больше всего нужны войскам. И "Восток" может стать драйвером, на котором все эти моменты отрабатываются, чтобы масштабировать этот опыт на все остальные группировки.Более того, эта "Восток" не такой большой по численности, но он успешно проявляет себя все последние месяцы. А когда группировка не такая крупная, в нее легче внедрять всякие новшества. И она к этим инновациям готова. К сожалению, не всегда наши командующие позитивно воспринимают новшества.И потом, что представляет собой полоса наступления "Востока"? Это открытая местность при малом количестве населенных пунктов. Продвигаться там можно только в том случае, если у тебя есть прикрытие от БПЛА. И для этого надо работать на отечественных спутниках.Не надо полагаться на "Старлинк". Все это временно. Рано или поздно проблемы возникнут. Надо полагаться на свое. И связь должна быть своя, и дроны должны использовать нашу систему наведения. Это совершенно очевидно. И с помощью спутников от "Рассвета" мы сможем усилить наши возможности.Конечно, у таких спутников есть проблема. Они низкоорбитальные, и быстро выходят из строя, потому что там больше сопротивление. Их старались не использовать. Но так как спутники на высоких орбитах мы эксплуатировать не могли, было принято решение задействовать их. Эта система отрабатывается не только на СВО. На Западе говорят, что Иран ими пользоваться. Так это или не так - не знаю. Но у этой системы однозначно есть потенциал. И я очень рад, что мы начинаем пользоваться инфраструктурой, которая повысит нашу боевую эффективность и снизит потери.Кстати, у нас до сих пор говорят, что надо сбивать спутники Илона Маска. Нужно это или нет – сказать трудно. Но во время последних переговоров между Путиным и Си в Пекине обсуждался вопрос о совместных российско-китайских усилиях по противодействию планам США оккупировать космос. Поэтому в какой-то момент может и до этого дойти.- Какие у вас ожидания от анонсированных ударов по Киеву? На момент нашей с вами беседы их еще не было, но в минувшие выходные наша авиация выпустила несколько ракет, чтобы оценить работу украинской ПВО.- Конечно, из-за сокращения ракет для "Пэтриота" украинской ПВО хватает только для обороны Киева. Понятно, что гиперзвуковые системы вроде "Кинжала" и "Орешника" они перехватить не могут, но сбивать крылатые ракеты они способны. При этом мы работаем комплексно. На новых "Геранях" стали использоваться ложные цели. Они стали менять траекторию полета. Все это позволяет более эффективно уничтожать объекты в украинском тылу.При этом идею о массированных ударах по Киеву я полностью поддерживаю.Во-первых, это все равно самый чувствительный для Украины город в политическом плане. Посмотрите, насколько болезненно восприняла Европа на эвакуацию американских дипломатов. Они стали думать: "Может, нам тоже пора посольства выводить".Во-вторых, Киев и Киевская область – это огромная агломерация на 4,5 миллиона человек, где расположены ключевая предприятия ВПК, военные объекты и пункты гражданского управления Украины.Что показал наш тестовый запуск ракет, о котором вы упомянули? Мы посмотрели, что надо поразить еще раз и насколько ПВО способна к отражению новой атаки после предыдущего "удара возмездия" за Старобельск. Понятно, что мы готовимся к еще одному налету.Повторюсь, по Киеву работать надо. И в плане деморализации населения, и в плане военного ущерба, и в плане воздействия на украинскую верхушку.Конечно, было бы здорово, если бы мы могли сбрасывать на Киев корректируемые авиабомбы. Все-таки ракеты – это штука дорогая. Пока это невозможно, потому что украинская ПВО не до конца подавлена из-за западной подпитки. А нам надо минимум на 100 километров подойти к украинской столице. Мы на это расстояние можем к Днепропетровску подойти, а вот до Киева не дотягиваемся. Но когда мы украинскую ПВО еще сильнее повыбиваем, то сможем использовать авиацию в полной мере.

Кирилл Курбатов

