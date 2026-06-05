https://ukraina.ru/20260605/komplektuyuschie-iz-ssha-testy-v-evrope-sborka-na-ukraine-voenkor-vskryl-vsyu-logistiku-khornetov-1079882069.html

Комплектующие из США, тесты в Европе, сборка на Украине: военкор вскрыл всю логистику "Хорнетов"

Комплектующие из США, тесты в Европе, сборка на Украине: военкор вскрыл всю логистику "Хорнетов" - 05.06.2026 Украина.ру

Комплектующие из США, тесты в Европе, сборка на Украине: военкор вскрыл всю логистику "Хорнетов"

Американские дроны "Хорнет" идут из США через Польшу и Данию на Украину, где их собирают на складах, заводах и даже в автоцентрах. Российские ВКС получили разведданные и нанесли по этим объектам комбинированный удар. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков

2026-06-05T16:47

2026-06-05T16:47

2026-06-05T16:47

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Армия России в ночь с 1 на 2 июня нанесла по Киеву комбинированный удар, в котором в общей сложности было задействовано порядка 90 крылатых, а также гиперзвуковых ракет. В частности, прилеты пришлись на завод "Укроборонпром", бетонный завод "Дарницкий" и склады логистического центра "Вишневое". Судя по характеру целей, российские войска били по цехам, где собираются БПЛА под решения конкретных боевых задач ВСУ.Отвечая на вопрос журналиста о том, какие именно дроны собирали на пораженных объектах, Ермаков заявил, что точной информацией не обладает. Однако, основываясь на открытых данных, он предположил, как устроена логистическая цепочка по передаче Украине дронов "Хорнет".Поясняя логистическую цепочку, военкор сообщил, что комплектующие для "Хорнетов" производятся в США, затем поступают в Польшу и Данию, где тестируются, после чего отправляются на Украину. Уже там, по словам Ермакова, на складских помещениях, заводах, складах "Новой Почты" и даже в автоцентрах эти дроны собираются, настраиваются и используются для конкретных боевых задач."Наши ВКС получили разведданные о том, где это все происходит, а потом нанесли комбинированный удар. Прилеты были точнейшие. Я их отслеживал по карте пожаров в Киеве. Били точно. Использовали 12 ракет "Циркон", а также "Калибры" и "Искандеры", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Тимофей Ермаков: России надо продолжать удары по Киеву и начать вынос логистики ВСУ на севере Донбасса" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале "Юрий Кнутов: России пора перейти на Украине к тактике Ирана и создать пожарные команды для борьбы с БПЛА" на сайте Украина.ру.

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