Тимофей Ермаков: России надо продолжать удары по Киеву и начать вынос логистики ВСУ на севере Донбасса

2026-06-02T14:19

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков, который регулярно посещает зону боевых действий, следит за сообщениями о ходе СВО и поддерживает контакт с военнослужащими на передовойАрмия России в ночь с 1 на 2 июня нанесла по Киеву комбинированный удар, в котором в общей сложности было задействовано порядка 90 крылатых, а также гиперзвуковых ракет. В частности, прилеты пришлись на завод "Укроборонпром", бетонный завод "Дарницкий" и склады логистического центра "Вишневое". Судя по характеру целей, наши войска били по известным цехам, где собираются беспилотники под решения конкретных боевых задач. Сами украинские ресурсы оценивают произошедшее одной фразой: "Отбились плохо, если без деталей".- Тимофей, есть ли информация, что именно там собирают? Тактические дроны для работы на фронте? Дальнолеты вроде "Лютого"? Или дроны класса "мидл-страйк" класса "Хорнет"?- Такой информацией я не обладаю. Но, основываясь на данных из открытых источников, могу предположить, как налажена логистическая цепочка по передаче Украине американских дронов "Хорнет".Комплектующие для них производятся в США. Потом они поступают в Польшу и в Данию. Там они тестируются и отправляются на Украину. И уже на Украине на складских помещениях, заводах, складов "Новой Почты" и даже в автоцентрах эти дроны собираются, настраиваются и используются для конкретных боевых задач. Наши ВКС поручили разведданные о том, где это все происходит, а потом нанесли комбинированный удар.Прилеты были точнейшие. Я их отслеживал по карте пожаров в Киеве. Били точно. Использовали 12 ракет "Циркон", а также "Калибры" и "Искандеры". Повторюсь, судя по характеру целей, я делаю логический вывод, что это были места для сборки БПЛА. Хотелось бы, чтобы в первую очередь это были "Хорнеты", FP-1и FP-2 (производство датской фирмы Fire Point). Потому что именно эти дроны усложняют нам жизнь в наибольшем масштабе и объеме.Мы видим, что логистика между Крымом и Таганрогом нарушается и нарушается с каждым днем. Помимо сухопутного коридора, противник также атакует Крымский мост. Там регулярно работает наша ПВО. Сам Крым тоже под ударом. ВСУ пытаются достать наши нефтехранилища, склады и пункты размещения личного состава. Но, самое главное, что логистика страдает.Мы уже видим не самые веселые промежуточные итоги этой активности врага. В Крыму топливный кризис. Он затронет Донецк и Луганск, если мы не будем регулярно предпринимать те действия, которые предприняли сегодня ночью. Если мы знаем места сборки этих дронов на Украине, то должны их уничтожать.Конечно, хотелось бы, чтобы, помимо ударов по украинским цехам, мы рвали эти логистические цепочки внутри Европы. Я не призываю бить "Цирконами" по европейским заводам. Но проведение диверсионно-подрывных мероприятий входит в задачи всех наших служб разведки (СВР, ГРУ и ФСБ). Это надо делать на регулярной основе. Учитывая, что Минобороны публиковала адреса всех этих объектов дроновой инфраструктуры в Европе. Их надо уничтожать. По-другому действовать сейчас уже нельзя.Мы давно об этом говорили, но только сейчас у нас вдруг резко обнаружили технологический разрыв в применении беспилотников между нами и противником. По идее, этот вопрос нужно было решать превентивно. Как только Украина сообщила о том, что вступила в какие-то отношения с Польшей и Данией, надо было сразу платить диверсантам, чтобы они эти цеха в Европе поджигали. Враг ведь то же самое делает на российской территории. Наша страна наводнена их агентурой до критических пределов. Это основа ведения войны за нашу независимость и существование.- Если мы сможем тратить 90 ракет на подобные удары по Киеву раз в две недели, поможет ли это хоть как-то купировать эту дроновую угрозу?- "Тратить" — это неправильное слово. Надо говорить: "Применять". Нужно интенсифицировать наши удары по экспоненте, чтобы они действительно были регулярными. В этом плане даже одной атаки в неделю мало. По Киеву должно прилетать через день-через два.Как показала сегодняшняя атака, разведданные и агентура у нас есть. Если мы смогли идентифицировать склад дронов в харьковском автосервисе, все у нас работает.Хотелось бы также, чтобы наши "Герани" использовались не только как средство поражения энергообъектов, а так же, как ВСУ используют "Хорнеты". Я понимаю, что одна "Герань" стоит дороже одного "Хорнета". Так давайте свои "Хорнеты" производить, чтобы они стоили по 5 тысяч долларов. То есть наши ударные дроны должны использоваться для нарушения логистики врага.Что нас сейчас интересует? Славянск/Краматорск. Значит, надо сосредоточиться на том, чтобы парализовать снабжение ВСУ на севере ДНР. Потому что когда мы распыляемся на все подряд (цеха по сборке дронов, склады и газодобычу), мы ни одной задачи в полной мере не решаем.Что сейчас делает противник? Они сосредоточились на НПЗ и логистике. У них только два направления. Мы тоже должны не изобретать велосипед, а сосредоточиться на ключевых задачах. А их у нас две: инфраструктура по производству дронов и логистика.Причем под логистикой я имею в виду не только охоту на автотранспорт, который едет по дороге "Изюм-Славянск". Надо вырубать их железнодорожное сообщение, которое идет из Харьковской и Полтавской областей в Донбасс: тяговые подстанции и тепловозы. Этот участок мы должны локализовать от любых перемещений врага.Автотранспортом там особо не повозишь, учитывая качество украинских дорог. Помните, когда у нас бодрее пошло освобождение Курской области? Когда тяжелая техника врага раздолбала единственную дорогу "Юнаковка-Суджа". Ездить там они могли со скоростью 20 километров в час, что привело к нарушению украинской логистики.На стыке ДНР и Харьковской областей украинские дороги находятся примерно в таком же состоянии, как трасса "Донецк-Луганск", пока мы ее не починили. Там вообще асфальт не клали с советских времен. На остальных подконтрольных киевскому режиму территориях происходит все то же самое. Не надо тут питать иллюзий.Повторюсь, если мы существенно замедлим железнодорожное сообщение ВСУ, по автомобильным дорогам они особенно не поездят.- А как вы оцениваете пассивные меры по борьбе с "Хорнетами"? Во-первых, стало ли у нас заметно больше мобильных огневых групп на трассах Новороссии? Во-вторых, в какой степени нам поможет перекраска военных грузовиков в бело-черный цвет, чтобы искусственный интеллект не мог на них наводиться?- Пока огневых групп у нас недостаточно. Все-таки борьбой с этой напастью мы в полной мере занялись с опозданием. Конечно, они будут увеличиваться. Надеюсь, они будут оснащаться учетверенными крупнокалиберными пулеметами и "Елками".Что касается покраски грузовиков, то мне кажется, что рано или поздно противник перенастроит искусственный интеллект под габариты, а не под цвет. Но если это сработает хотя бы на каком-то этапе, то делать это надо. На войне все средства хороши.Самое главное, чтобы в антидроновой теме мы активнее начали двигаться и чтобы в войска поступали все интеллектуальные разработки.

Кирилл Курбатов

интервью, украина, киев, вооруженные силы украины, крым, дроны, логистика, европа, сша, польша, дания, донбасс, славянск, изюм, железная дорога, циркон, ракетный удар, герань, сво