https://ukraina.ru/20260605/dalnie-bpla-nado-perekhvatyvat-na-linii-fronta-analitik-o-borbe-s-bespilotnoy-ugrozoy-1079836317.html

"Дальние БПЛА надо перехватывать на линии фронта": аналитик о борьбе с беспилотной угрозой

"Дальние БПЛА надо перехватывать на линии фронта": аналитик о борьбе с беспилотной угрозой - 05.06.2026 Украина.ру

"Дальние БПЛА надо перехватывать на линии фронта": аналитик о борьбе с беспилотной угрозой

Дальние беспилотники пересекают линию фронта, поэтому основной перехват нужно организовывать именно там. С крупными целями могут справляться мобильные огневые группы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Института стран СНГ, подполковник запаса Владимир Евсеев

2026-06-05T04:30

2026-06-05T04:30

2026-06-05T04:30

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Отвечая на вопрос о борьбе с дальними БПЛА, Евсеев объяснил, где должен быть основной перехват. "Беспилотники, которые летят вглубь наших территорий, перелетают через ЛБС. Поэтому важно, чтобы на ЛБС мы в первую очередь перехватывали дальние беспилотники", — заявил эксперт.По словам Евсеева, крупные дальнолеты перехватывать проще, и для этого можно использовать мобильные группы. "С дальнолетами это будет проще, потому что они большие. Этим могут заняться мобильные огневые группы", — пояснил он.Эксперт также обратил внимание на проблему западной разведки. "За нашей территорией наблюдают западные средства разведки. За счет этого Украина обходит нашу ПВО. А если мы говорим о тактических БПЛА, то тут должны создаваться целые защищенные районы", — констатировал собеседник издания.Полный текст интервью "Владимир Евсеев: Россия победит в войне на Украине, когда сможет прикрыть от дронов хотя бы одну дивизию" на сайте Украина.ру.Охота за верхушкой киевского режима или удары по заводам по производству БПЛА в Европе? О различных сценариях эскалации на Украине — в материале Кирилла Курбатова "Петр Скоробогатый: Осенью станет понятно, сможет ли Россия разгромить Украину за счет войны на истощение" на сайте Украина.ру.

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