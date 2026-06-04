https://ukraina.ru/20260604/ukrainskie-pabliki-napugany-rusofobskim-zayavleniem-komanduyuschego-armii-latvii-1079811187.html

Украинские паблики напуганы русофобским заявлением командующего армии Латвии

Украинские паблики напуганы русофобским заявлением командующего армии Латвии - 04.06.2026 Украина.ру

Украинские паблики напуганы русофобским заявлением командующего армии Латвии

Россия может напасть на НАТО, заявил командующий Национальными вооружёнными силами Латвии, генерал-майор Каспарс Пуданс в интервью Financial Times. Его заявление возбудило комментаторов украинских пабликов, отметило 4 июня издание "Политика Страны"

2026-06-04T12:41

2026-06-04T12:41

2026-06-04T12:41

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"Украинские паблики приводят заявление командующего армии Латвии, что Россия может напасть на Европу "уже сегодня вечером". На самом деле Каспарс Пуданс предположил, что российская атака возможна в ближайшие годы, но Европа должна быть готова к этому уже сейчас", - сказано в публикации.Издание приводит цитату генерала прибалтийской постсоветской республики с его фантазиями и предположениями. "Если бы я был в Кремле, я бы сказал, что если мы что-то и должны сделать, то это нужно сделать к концу 2028 года. Мы живем, исходя из предположения, что агрессия в той или иной форме может произойти уже сегодня вечером", — сказал Пуданс в интервью Financial Times.Актуальное интервью: Петр Скоробогатый: Осенью станет понятно, сможет ли Россия разгромить Украину за счет войны на истощениеБольше новостей на начало дня представлено в обзоре "Молчать!" Рютте заступился за Трампа, заткнув Зеленского. Хроника событий на утро 4 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, европа, латвия, россия, financial times, нато, украина-нато, будет ли война с нато, война, ес