Украинские паблики напуганы русофобским заявлением командующего армии Латвии - 04.06.2026 Украина.ру
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Украинские паблики напуганы русофобским заявлением командующего армии Латвии
Украинские паблики напуганы русофобским заявлением командующего армии Латвии - 04.06.2026 Украина.ру
Украинские паблики напуганы русофобским заявлением командующего армии Латвии
Россия может напасть на НАТО, заявил командующий Национальными вооружёнными силами Латвии, генерал-майор Каспарс Пуданс в интервью Financial Times. Его заявление возбудило комментаторов украинских пабликов, отметило 4 июня издание "Политика Страны"
2026-06-04T12:41
2026-06-04T12:41
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"Украинские паблики приводят заявление командующего армии Латвии, что Россия может напасть на Европу "уже сегодня вечером". На самом деле Каспарс Пуданс предположил, что российская атака возможна в ближайшие годы, но Европа должна быть готова к этому уже сейчас", - сказано в публикации.Издание приводит цитату генерала прибалтийской постсоветской республики с его фантазиями и предположениями. "Если бы я был в Кремле, я бы сказал, что если мы что-то и должны сделать, то это нужно сделать к концу 2028 года. Мы живем, исходя из предположения, что агрессия в той или иной форме может произойти уже сегодня вечером", — сказал Пуданс в интервью Financial Times.Актуальное интервью: Петр Скоробогатый: Осенью станет понятно, сможет ли Россия разгромить Украину за счет войны на истощениеБольше новостей на начало дня представлено в обзоре "Молчать!" Рютте заступился за Трампа, заткнув Зеленского. Хроника событий на утро 4 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, европа, латвия, россия, financial times, нато, украина-нато, будет ли война с нато, война, ес
Новости, Европа, Латвия, Россия, Financial Times, НАТО, Украина-НАТО, будет ли война с НАТО, война, ЕС

Украинские паблики напуганы русофобским заявлением командующего армии Латвии

12:41 04.06.2026
 
© commons.wikimedia.org / Saeima
- РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© commons.wikimedia.org / Saeima
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Россия может напасть на НАТО, заявил командующий Национальными вооружёнными силами Латвии, генерал-майор Каспарс Пуданс в интервью Financial Times. Его заявление возбудило комментаторов украинских пабликов, отметило 4 июня издание "Политика Страны"
"Украинские паблики приводят заявление командующего армии Латвии, что Россия может напасть на Европу "уже сегодня вечером". На самом деле Каспарс Пуданс предположил, что российская атака возможна в ближайшие годы, но Европа должна быть готова к этому уже сейчас", - сказано в публикации.
Издание приводит цитату генерала прибалтийской постсоветской республики с его фантазиями и предположениями.

"Если бы я был в Кремле, я бы сказал, что если мы что-то и должны сделать, то это нужно сделать к концу 2028 года. Мы живем, исходя из предположения, что агрессия в той или иной форме может произойти уже сегодня вечером", — сказал Пуданс в интервью Financial Times.
Актуальное интервью: Петр Скоробогатый: Осенью станет понятно, сможет ли Россия разгромить Украину за счет войны на истощение
Больше новостей на начало дня представлено в обзоре "Молчать!" Рютте заступился за Трампа, заткнув Зеленского. Хроника событий на утро 4 июня
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