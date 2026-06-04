https://ukraina.ru/20260604/molchat-ryutte-zastupilsya-za-trampa-zatknuv-zelenskogo-khronika-sobytiy-na-utro-4-iyunya--1079801288.html

"Молчать!" Рютте заступился за Трампа, заткнув Зеленского. Хроника событий на утро 4 июня

"Молчать!" Рютте заступился за Трампа, заткнув Зеленского. Хроника событий на утро 4 июня - 04.06.2026 Украина.ру

"Молчать!" Рютте заступился за Трампа, заткнув Зеленского. Хроника событий на утро 4 июня

Генсек НАТО Марк Рютте не дал Владимиру Зеленскому ответить на вопрос о Patriot, бросившись "защищать США". Совет ЕС начал подготовку к переговорам о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз. В то же время Европа и Украина совместно ищут выход к переговорам с Россией

2026-06-04T09:35

2026-06-04T09:35

2026-06-04T09:35

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Адвокат Пентагона: Рютте бросился защищать Трампа от вопросов о PatriotГенеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время пресс-конференции в Киеве с Владимиром Зеленским фактически не дал украинскому политику ответить на вопрос журналистки о нехватке систем ПВО Patriot. На кадрах трансляции видно, как генсек альянса перехватил инициативу и эмоционально встал на защиту Соединенных Штатов.Журналистка Bloomberg спросила Зеленского о ходе переговоров с президентом США Дональдом Трампом по вопросу поставок систем Patriot. Однако прежде чем украинский политик успел ответить, в разговор вмешался Рютте.Напомним, ранее Зеленский направил срочное письмо Трампу и Конгрессу США с просьбой нарастить поставки комплексов ПВО и ракет Patriot. Глава киевского режима жаловался на критический дефицит боеприпасов в ВСУ. Однако, по данным СМИ, ответа из Вашингтона так и не последовало.Газета New York Times сообщала, что ракеты для Patriot, которые так нужны Киеву, быстро расходуются на Ближнем Востоке. Сам Зеленский выражал недовольство тем, что в ходе эскалации между США, Израилем и Ираном в первые сутки конфликта было использовано 800 ракет Patriot, тогда как Украина, по его словам, не имела такого количества ракет с 2022 года.Таким образом, инцидент на пресс-конференции наглядно продемонстрировал напряженность в отношениях Киева с союзниками: Зеленский пытается привлечь внимание к острейшей проблеме, а генсек НАТО предпочитает "защищать" США, не давая украинскому политику даже высказаться. Переговоры о членстве Украины в ЕС могут начаться 15 июня в ЛюксембургеКипрское председательство Совета Европейского союза объявило о начале официальной подготовки к переговорам о вступлении Украины и Молдавии в ЕС. Соответствующее сообщение опубликовано в соцсети X.В Совете ЕС анонсировали активную работу над завершением дискуссии по этому вопросу в ближайшие дни. Переговоры могут начаться 15 июня во время конференции по расширению ЕС в Люксембурге.При этом в самом Евросоюзе подчеркивают, что старт переговоров не гарантирует положительного решения о приеме новых государств и не ускоряет процесс их вступления. Ранее евродепутат Данило Делла Валле назвал главную помеху для вступления Украины в ЕС — проблемы с коррупцией и демократией в республике.Напомним, ряд стран Евросоюза, включая Венгрию и Словакию, выступают против ускоренной евроинтеграции Киева. Будапешт требует восстановления прав венгерского меньшинства в Закарпатье, а Братислава настаивает на урегулировании отношений Украины с Россией. Кроме того, в Польше звучат призывы заблокировать вступление Украины в ЕС из-за героизации УПА* и нерешенного вопроса эксгумации жертв Волынской резни.Быть ли разговору с Россией?Великобритания, Франция и Германия совместно с Киевом разрабатывают план организации мирных переговоров с Россией. Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Bloomberg.По данным собеседников, Лондон, Париж и Берлин намерены избежать продления боевых действий еще на одну зиму. В ближайшие дни премьер-министр Великобритании Кир Стармер обсудит этот вопрос с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем.При этом европейские лидеры, как подчеркивают источники, не собираются оказывать давление на Зеленского. Окончательное решение о проведении переговоров с Москвой остается за украинским президентом.Таким образом, Европа пытается взять инициативу в мирный процесс в свои руки, учитывая, что, по данным Le Monde, США "устали от конфликта на Украине" и все меньше заинтересованы в его урегулировании.Ранее бывший вице-премьер Сербии усомнился в искреннем желании Евросоюза вести реальный диалог с Россией, назвав европейские мирные инициативы "политическим театром". Напомним, ранее в Кремле неоднократно заявляли о готовности к переговорам, но подчеркивали, что Киев должен выполнить условия, озвученные президентом России Владимиром Путиным. Пока же, как отмечают в Москве, никаких реальных шагов со стороны Украины и ее западных союзников не предпринимается. Накануне Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с российским лидером Владимиром Путиным для обсуждения условий прекращения боевых действий. Его слова цитирует УНИАН.По словам политика, переговоры о мире с участием США желательны для обеих сторон, однако если Вашингтон не захочет участвовать в урегулировании, он и сам готов на прямые переговоры с Москвой.Глава киевского режима регулярно выдвигает предложения о прямых переговорах с президентом России. Последний раз он высказывал эту идею в начале апреля, указав при этом, что ни Москва, ни Киев не могут стать площадкой для такой встречи.Ранее украинский политик пригрозил нарастить число и масштаб ударов по территории России, включая нефтеперерабатывающие заводы, топливные хранилища, а также другие объекты энергетики и инфраструктуры.Фронтовая сводка Российские средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь отразили одну из самых массированных атак беспилотной авиации Вооруженных сил Украины. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, в период с 20:00 мск 3 июня до 07:00 мск 4 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 272 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.География отраженных атак охватила центральные, приграничные и южные регионы страны, территорию Крыма, а также акватории Азовского и Черного морей.Дроны сбиты над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской и Тамбовской областями, Республикой Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.Тем временем военкор Евгений Лисицын опубликовал фронтовую сводку, проинформировав о ходе дел на нескольких из направлений СВО. На Константиновском направлении продолжаются тяжелые бои в городе. Российские подразделения продвигаются со стороны Ильиновки, Молочарки и Новодмитровки, постепенно углубляясь в застройку. Противник, по данным источников, испытывает острый дефицит личного состава, что затрудняет удержание позиций.На Северском направлении бои продолжаются за Малиновку и Рай-Александровку. Российские войска расширяют контроль в селе и продвигаются в сторону Юрковки и Пискуновки, улучшая тактическое положение.На Краснолиманском направлении фиксируется высокая активность беспилотных летательных аппаратов с обеих сторон. Усиливаются бои у Святогорска, где противник предпринимает попытки сдержать продвижение российских сил.На Днепровском направлении российские войска продолжают продавливать оборону противника у населенного пункта Лесное. На остальных участках фронта ведется контрбатарейная борьба — российская артиллерия наносит удары по огневым точкам и скоплениям живой силы ВСУ.*Украинская повстанческая армия (УПА) — запрещенная в РФ экстремистская организация, деятельность которой признана террористической.

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