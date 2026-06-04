Лавров рассказал о позиции Госдепа США по Украине - 04.06.2026 Украина.ру
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Лавров рассказал о позиции Госдепа США по Украине
Лавров рассказал о позиции Госдепа США по Украине - 04.06.2026 Украина.ру
Лавров рассказал о позиции Госдепа США по Украине
Заявления госсекретаря США Марко Рубио о неготовности России к уступкам по Украине выглядят странно. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.
2026-06-04T19:33
2026-06-04T19:33
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марко рубио
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Глава МИД РФ считает странными заявления главы Госдепа США - участника саммита на Аляске, в ходе которого президент России Владимир Путин принял предложение американского коллеги Дональда Трампа о первостепенных шагах по урегулированию украинского конфликта."Сейчас они заявляют в Евросоюзе: мы не посредники, мы твердо на стороне Украины. Меня удивило, что Марко Рубио на днях, выступая в Конгрессе, сказал то же самое. Сказал, что он хотел бы, чтобы конфликт на Украине завершился в текущем году, но шансы оценивает не очень высоко, потому что стороны пока не готовы к уступкам, особенно Россия", — сказал глава российской дипломатии."Учитывая, что сказал Марко Рубио, - а у меня с ним деловые отношения, буквально две недели назад обсуждали с ним украинскую ситуацию, - учитывая, что он сказал о поддержке Украины, уже нет, по сути дела, различия в подходах США и Европы", - отметил Лавров.Он отметил, что президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп на саммите на Аляске в прошлом году достигли четких пониманий о том, как двигаться по пути урегулирования украинского конфликта."Если бы США свою инициативу продвигали бы по-настоящему, мы давно были бы за столом переговоров и военные действия были бы прекращены", - подчеркнул министр.Интервью на эту тему: Андрей Суздальцев: США стали надежным противником России и не спускают глаз с конфликта на УкраинеВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, украина, аляска, марко рубио, сергей лавров, россия, владимир путин, ес, дональд трамп, сша, чем закончились переговоры, переговоры по украине 2025
Новости, Украина, Аляска, Марко Рубио, Сергей Лавров, Россия, Владимир Путин, ЕС, Дональд Трамп, США, чем закончились переговоры, переговоры по Украине 2025

Лавров рассказал о позиции Госдепа США по Украине

19:33 04.06.2026
 
© Фото : МИД РФ / Перейти в фотобанкВизит главы МИД РФ Лаврова в Индию
Визит главы МИД РФ Лаврова в Индию - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© Фото : МИД РФ
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Заявления госсекретаря США Марко Рубио о неготовности России к уступкам по Украине выглядят странно. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.
Глава МИД РФ считает странными заявления главы Госдепа США - участника саммита на Аляске, в ходе которого президент России Владимир Путин принял предложение американского коллеги Дональда Трампа о первостепенных шагах по урегулированию украинского конфликта.
"Сейчас они заявляют в Евросоюзе: мы не посредники, мы твердо на стороне Украины. Меня удивило, что Марко Рубио на днях, выступая в Конгрессе, сказал то же самое. Сказал, что он хотел бы, чтобы конфликт на Украине завершился в текущем году, но шансы оценивает не очень высоко, потому что стороны пока не готовы к уступкам, особенно Россия", — сказал глава российской дипломатии.
"Учитывая, что сказал Марко Рубио, - а у меня с ним деловые отношения, буквально две недели назад обсуждали с ним украинскую ситуацию, - учитывая, что он сказал о поддержке Украины, уже нет, по сути дела, различия в подходах США и Европы", - отметил Лавров.
Он отметил, что президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп на саммите на Аляске в прошлом году достигли четких пониманий о том, как двигаться по пути урегулирования украинского конфликта.
"Если бы США свою инициативу продвигали бы по-настоящему, мы давно были бы за столом переговоров и военные действия были бы прекращены", - подчеркнул министр.
Интервью на эту тему: Андрей Суздальцев: США стали надежным противником России и не спускают глаз с конфликта на Украине
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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