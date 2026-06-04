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Лавров рассказал о позиции Госдепа США по Украине

Лавров рассказал о позиции Госдепа США по Украине - 04.06.2026 Украина.ру

Лавров рассказал о позиции Госдепа США по Украине

Заявления госсекретаря США Марко Рубио о неготовности России к уступкам по Украине выглядят странно. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.

2026-06-04T19:33

2026-06-04T19:33

2026-06-04T19:33

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Глава МИД РФ считает странными заявления главы Госдепа США - участника саммита на Аляске, в ходе которого президент России Владимир Путин принял предложение американского коллеги Дональда Трампа о первостепенных шагах по урегулированию украинского конфликта."Сейчас они заявляют в Евросоюзе: мы не посредники, мы твердо на стороне Украины. Меня удивило, что Марко Рубио на днях, выступая в Конгрессе, сказал то же самое. Сказал, что он хотел бы, чтобы конфликт на Украине завершился в текущем году, но шансы оценивает не очень высоко, потому что стороны пока не готовы к уступкам, особенно Россия", — сказал глава российской дипломатии."Учитывая, что сказал Марко Рубио, - а у меня с ним деловые отношения, буквально две недели назад обсуждали с ним украинскую ситуацию, - учитывая, что он сказал о поддержке Украины, уже нет, по сути дела, различия в подходах США и Европы", - отметил Лавров.Он отметил, что президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп на саммите на Аляске в прошлом году достигли четких пониманий о том, как двигаться по пути урегулирования украинского конфликта."Если бы США свою инициативу продвигали бы по-настоящему, мы давно были бы за столом переговоров и военные действия были бы прекращены", - подчеркнул министр.Интервью на эту тему: Андрей Суздальцев: США стали надежным противником России и не спускают глаз с конфликта на УкраинеВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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