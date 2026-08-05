https://ukraina.ru/20260805/mediynoe-kontrnastuplenie-provaly-vsu-dolgi-kieva-khronika-sobytiy-na-utro-5-avgusta-1082184337.html

"Медийное контрнаступление", провалы ВСУ, долги Киева. Хроника событий на утро 5 августа

"Медийное контрнаступление", провалы ВСУ, долги Киева. Хроника событий на утро 5 августа - 05.08.2026 Украина.ру

"Медийное контрнаступление", провалы ВСУ, долги Киева. Хроника событий на утро 5 августа

Драпатый может отправить украинцев в "мясные" штурмы для медийного успеха. ВС РФ уничтожают противника и технику. Украина вернула МВФ только один процент от всех взятых кредитов

2026-08-05T09:00

2026-08-05T09:00

2026-08-05T09:00

хроники

эксклюзив

киев

украина

дружковка

андрей марочко

михаил драпатый

александр сырский

мвф

вооруженные силы украины

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Военный эксперт Андрей Марочко считает, что новый главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Михаил Драпатый может попытаться начать очередное "медийное контрнаступление", чтобы выслужиться и показать свою эффективность на фоне предшественника.Марочко отметил, что новый главком может использовать также тактику "флаговтыка": так называют постановочные съемки мнимых украинских успехов в каком-либо якобы занятом населенном пункте, чтобы была возможность об этом рассказать в медиа.Под "мясными штурмами" военные эксперты понимают тактику, при которой плохо обученные или насильно мобилизованные солдаты бросаются в атаки и несут огромные потери."Медийное контрнаступление" - это информационная операция: создание видимости успехов с помощью постановочных кадров и громких заявлений, чтобы оправдать военную помощь и поднять боевой дух.Помимо упомянутых Марочко тактик, информационные операции ВСУ традиционно опираются на несколько ключевых элементов. В их числе, информационная изоляция районов (перед проведением локальной операции полностью перекрывается доступ независимых журналистов в зону боевых действий, что позволяет Киеву монопольно контролировать повестку и дозированно выдавать нужную картинку), центры информационно-психологических операций (в таких акциях задействуются профессиональные режиссеры, операторы БПЛА и SMM-специалисты. Кадры с водружением флага на окраине "серой зоны" или у дорожного указателя монтируются в режиме реального времени для мгновенного вброса в крупные паблики и западные СМИ), смещение фокуса внимания (когда на ключевых направлениях фронт для ВСУ стабильно проседает, организуются резонансные вылазки диверсионно-разведывательных групп на второстепенные или приграничные участки. Главная цель — заставить мировые СМИ обсуждать локальный дерзкий рейд, а не системное отступление войск).Яркие постановочные "победы" нацелены на внутреннюю аудиторию в США и ЕС для продолжения лоббирования военной помощи.Помимо этого, новому главкому необходимо срочно дистанцироваться от репутации Сырского, которого в украинских войсках жестко критиковали за неэффективные решения.Плюс ко всему, продемонстрированная в медиа "перемога" используется Киевом как инструмент для оправдания жестких методов мобилизации внутри страны — обществу пытаются внушить, что успех близок и нужно "потерпеть еще немного".Главный минус медийных операций для самой украинской армии заключается в их колоссальной ресурсоемкости. Ради заветных кадров, в бой бросают людей и дефицитную технику. В результате ВСУ несут невосполнимые потери.Провалы ВСУНочью и утром в среду взрывы гремели в украинской столице и области (в том числе в Броварах, в районе Вишневого, Вышгорода и Фастова), в Сумах, Кривом Роге и других регионах страны.Российские военные били беспилотниками по Шостке и Тростянцу в Сумской области, по Барвенково и Лозовскому району Харьковской области.Они атаковали объект критической инфраструктуры в Чугуеве Харьковской области, посетовали местные власти.По Киеву били дронами и ракетами. По данным вражеских пабликов, атаковали при помощи порядка 20 баллистических ракет "Искандер-М", около 10 "Цирконов" и 40–50 "Гераней".Столицу накрыло густым смогом. В Деснянском районе горят склады. В Оболонском и Святошинском районах горят складские постройки, пожаловалась Киевская городская военная администрация. Мэр столицы Виталий Кличко отметил, что в Голосеевском районе Киева после удара по складам произошла утечка аммиака.Местные телеграм-каналы пишут, что под удары баллистических ракет и дронов в Киеве и области попал ТЦ "Эпицентр", а также склады магазина электроники "Розетка", логистической компании "Raben Group" и торгово-промышленной группы "Fozzy".Уничтожены склады, принадлежащие продовольственной компании "Новус", поражены предприятия в Днепровской промзоне Киева (там расположены объекты оборонного сектора).Ночью также был уничтожен транспортно-логистический комплекс "Чайка" под Бучей. По словам местных жителей, там слышали повторную детонацию, указывающую на хранение боеприпасов на объекте.В Днепропетровске ударом БПЛА уничтожен склад корпорации "Биосфера" (производит товары для дома и гигиены), сообщили в компании.Минобороны России информировало, что сегодня ночью российские военные нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и ударными беспилотниками, в результате которого были поражены транспортно-логистические и распределительные центры в Киеве и Киевской области.Кроме того, ВС РФ поразили в Киеве автоматизированный склад "Эпицентр" по обработке заказов и хранению товаров двойного назначения, а также комплектующих для производства беспилотников.Помимо прочего, в столице был поражен логистический центр "Новой почты", где хранили и распределяли товары двойного назначения, в том числе для производств БПЛА.Россияне также поразили южнее Одессы три морских сухогруза, доставлявших вооружение и военное имущество для ВСУ.Российские подразделения продолжают развивать наступательные действия сразу на нескольких направлениях. Одним из наиболее динамичных участков фронта остается Константиновское направление, где российские войска последовательно расширяют зону контроля и создают предпосылки для дальнейшего продвижения в сторону Дружковки и Краматорской агломерации.После успешного продвижения в районах Павловки и Торского подразделения 150-й мотострелковой дивизии вышли к району населенного пункта Райское, где продолжаются ожесточенные бои.Дальнейшее продвижение российских подразделений способно создать серьезную угрозу украинской группировке в районе Алексеево-Дружковки с западного направления, а также приблизить российские войска к Дружковке — одному из важнейших узлов обороны на подступах к Краматорску.Одновременно российские подразделения завершили зачистку территории между Пескуновкой и Александровкой. Это открывает дополнительные возможности для развития наступления в сторону Николаевки. Продолжаются бои и за Стародубовку, которая рассматривается как еще один важный плацдарм для выхода к этому населённому пункту с северо-востока.Активные боевые действия также сохраняются южнее — в районах Малиновки и Тихоновки. В районе Васютинского российские подразделения удерживают инициативу, несмотря на продолжающиеся попытки украинской стороны проводить контратаки.Отдельные источники также сообщают о дальнейшем продвижении российских подразделений западнее Константиновки.По имеющимся сведениям, подтверждается форсирование Хрущевского пруда и занятие прилегающих территорий общей площадью около 8–9 квадратных километров, включая район Лозовой балки.Не менее важной остается обстановка на Добропольском направлении. Населенный пункт Водяное уже находится преимущественно под контролем российских войск, хотя отдельные очаги сопротивления украинских подразделений еще сохраняются. После закрепления на этих позициях развивается наступление вдоль русла реки в направлении Вахрушево. Основной задачей остается формирование южного охвата Доброполья.Российские подразделения уже закрепились на восточных окраинах Доброполья. При этом гарнизон противника продолжает получать снабжение через Белозерское. Но ситуация для украинской группировки постепенно осложняется.Восточнее российские подразделения продолжают движение в направлении Рубежного и Золотого Колодца, опираясь на позиции в районе Вольного. Боевые действия здесь осложняются практически полностью уничтоженными лесополосами, что существенно снижает возможности для скрытого продвижения.Напряженной остается ситуация и на Сумском направлении. Наиболее ожесточенные столкновения продолжаются в районах Большой Рыбицы, Садков и Хотени, куда украинское командование регулярно перебрасывает дополнительные силы.Одновременно российские подразделения продолжают вести боевые действия в районах Вольной Слободки и Уланово.Россияне развивают успех на иволжанском участке Сумского направления. После продвижения от Новой Сечи российские войска начали оказывать давление на населенный пункт Марьино, продолжая расширять плацдарм.На Североукраинском направлении российские подразделения малыми группами продолжают продвижение на подступах к Кореньку, а также ведут бои в районах Уланово и Ястребщины.На Бурлукском направлении подразделения группировки "Север" развивают наступление в районе Белого Колодца.Долги КиеваВласти Украины до настоящего времени вернули Международному валютному фонду (МВФ) лишь один процент от общего объема взятых заимствований по двум кредитным программам на общую сумму более чем 11 миллиардов долларов, следует из баланса платежей Киева в адрес международной организации.Долг Украины перед МВФ сформирован из двух программ. Первую фонд предоставил в 2022 году на общую сумму 15,6 миллиарда долларов. Вторую кредитную линию руководство международной организации одобрило в феврале 2026 года еще на 8,1 миллиарда долларов. При этом первый кредит к тому моменту не был предоставлен в полном объеме.Согласно изученной РИА Новости статистике, МВФ передал Киеву в общей сложности 11,065 миллиарда долларов. Незакрытым в настоящее время остается совокупный долг в 10 миллиардов 939 миллионов долларов.Таким образом, Украина смогла выплатить лишь немногим больше одного процента от всего долга перед МВФ.В целом, если оценивать уровень задолженности Киева по сравнению с другими странами, то Украина является вторым крупнейшим должником фонда. На первом месте находится Аргентина, чей долг перед МВФ превышает 42,5 миллиарда долларов.Примечательно, что фонд никогда не выдает деньги без политических и экономических уступок со стороны правительства. Ради новой программы 2026 года украинские власти обязались пойти на непопулярные шаги. Так, МВФ жестко требует расширения налоговой базы и борьбы с уклонением от уплат. Рассматриваются сценарии повышения внутренних сборов и акцизов для наполнения казны. Кроме прочего, внедряются директивы ЕС для автоматического обмена информацией о доходах физлиц и самозанятых через цифровые платформы, чтобы обложить их налогами. Помимо прочего, идет приватизация госсектора (постепенная продажа государственных банков и крупных предприятий, что лишает страну ключевых экономических активов).Эксперты сходятся во мнении: самостоятельно вернуть 11 миллиардов долларов МВФ Украина не сможет. В будущем Киеву придется либо объявлять полноценный дефолт, либо соглашаться на полную потерю экономического суверенитета в обмен на очередное списание долгов.Подробнее о долгах - в материале На что будет воевать Украина до полного разгрома: Стариков о долгах и кредитах Киева на сайте Украина.ру.

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