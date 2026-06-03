https://ukraina.ru/20260603/andrey-suzdaltsev-ssha-stali-nadezhnym-protivnikom-rossii-i-ne-spuskayut-glaz-s-konflikta-na-ukraine-1079730836.html

Андрей Суздальцев: США стали надежным противником России и не спускают глаз с конфликта на Украине

Андрей Суздальцев: США стали надежным противником России и не спускают глаз с конфликта на Украине - 03.06.2026 Украина.ру

Андрей Суздальцев: США стали надежным противником России и не спускают глаз с конфликта на Украине

Именно в рамках конфликта между Россией и Украиной резко возросла угроза глобального ядерного конфликта, поэтому американцы не спускают с него глаз. Особенно их беспокоит ситуация, когда они будут поставлены перед необходимостью нанести ответный или упреждающий ядерный удар.

2026-06-03T06:30

2026-06-03T06:30

2026-06-03T06:30

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Андрей Суздальцев.Владимир Зеленский поручил как можно быстрее завершить конфликт на Украине, причем сделать это необходимо дипломатическим путем и до наступления зимы, утверждает глава его офиса Кирилл Буданов*.- Андрей Иванович, это личная позиция лидеров киевского режима, или она согласована с Брюсселем и Вашингтоном?- Эти разговоры идут уже несколько дней. И только сейчас зашла речь о дипломатии. Сначала все подалось так, что Украина добьется победы военным путем.При этом в Европе все уверены, что Украина побеждает. Но добиться победы на поле боя Украина не сможет, потому что современные технологии позволяют заметить любую концентрацию войск.Кроме того, обе стороны обросли солидной агентурой в зоне боевых действий. То есть собрать мощные силы для прорыва фронта (в 2023 году ВСУ предприняли такую попытку) очень сложно, только если другая сторона ослепнет.Понятно, что уже к зиме требования, которые выдвигает российская сторона, будут изменены. Не сомневаюсь, что к зиме Донбасс будет освобожден. То есть наши условия по выводу украинских войск из Донбасса станут бессмысленными, и мы их поменяем.На Украине речь идет о том, что к переговорам присоединится Европа, и это позволит надавить на Москву, которая пойдет на некоторые уступки. То есть опять-таки расчет делается на то, что к осени Украина получит какое-то преимущество на поле боя и можно будет начинать переговоры. И этот вариант, как они считают, заставит Россию пойти на уступки.Надо сказать, что понятие уступок со стороны России для Украины и европейской дипломатии носит сакральный характер. Все переговоры, закулисные встречи, в которых я тоже принимал участие, всегда заканчивались одним: сделайте уступки Европе и Украине. То есть компромиссные варианты Европу не удовлетворяли.И еще один важный момент. Складывающаяся мозаика по мнению Зеленского выглядит так – некий успех на фронте, увеличение переговорного потенциала Украины и завершение переговоров с преимуществом Украины зимой. Но и этот вариант только первый сценарий. Он понимается так, что Украина все равно вернется, чтобы отбить свои "оккупированные" территории и на втором этапе нанести сокрушительное поражение России.Это то, что вырисовывается после анализа выступлений различных топ-менеджеров украинского государства, включая экс-президента.- Заместитель посла США в ООН Темми Брюс назвала "опасной и варварской эскалацией" системные удары по Киеву. В целом же реакцию Вашингтона на новый этап эскалации можно назвать сдержанной. Как на самом деле в Белом доме оценивают происходящее?- Мы должны принять несколько вещей, о которых у нас постоянно забывают. У нас часто пишут, что США забыли про украинский конфликт и увлечены темой Ирана. Это ошибка.Именно в рамках конфликта между Россией и Украиной резко возросла угроза глобального ядерного конфликта, поэтому американцы не спускают с него глаз.Особенно их беспокоит ситуация, когда они будут поставлены перед необходимостью нанести ответный или упреждающий ядерный удар.Во-вторых, никакого духа Анкориджа нет и никогда не было. США наш устойчивый противник. Я бы даже использовал такое странное сочетание – надежный противник. Рассчитывать, что он сейчас надавит на Киев, это анекдот. Американцы могли бы по щелчку пальцев заставить Киев делать то, что им нужно. Украина и Европа полностью зависят от военно-технического потенциала США, у которых авианосные группы во всех морях, глобальная сеть в космосе, полноценная ядерная триада. А Финляндия, Дания Украина? Это просто смешно. Тем более Украина воюет только импортным вооружением.И третье. США напоминают паука, который сидит в своей норе, а потом внезапно бросается на пробегающую мимо добычу. Это знаменитая тактика американцев. Так они отсиживались во время Первой мировой войны до 1917 года. Сейчас они готовят ловушку для нас. Это американская традиция. Они до последнего будут иметь с нами контакты, обсуждать, дискутировать, но они ждут момента, когда можно будет вмешаться, минимально затратив ресурсы, чтобы одержать публичную победу, "поставив на место Россию". Таки фразы у них уже припасены.- Между тем, как сообщает Financial Times, США обсуждают возможность размещения ядерного оружия в дополнительных европейских странах НАТО.- Пусть сначала разместят. Каждые несколько месяцев проходит такая информация. Мы можем что-то противопоставить? Можем. Европа под нашим колпаком. Нет в Европе местечка, куда бы при необходимости не попали бы наши ракеты. Поэтому к таким заявлениям надо относиться спокойно, потому что это элемент информационной войны.Уверен, что, кроме баз в Турции, Германии ядерное оружие в Европе есть и в других местах. В той же Великобритании.- Тем временем Украина продолжает атаки дронами по российской инфраструктуре. Это часть стратегии по принуждению России к переговорам?- Я считаю, мы им позволили это. Сейчас активно обсуждаются наши цели в военной сфере на Украине. Они понимаются как снятие проблемы, а не только как ответные меры (то есть мы поднимаем ракеты в ответ на удар по Старобельску).Понятно, что современная война не может вестись без транспорта, топлива и электроэнергии. То есть главные цели — это мосты через Днепр, хотя это сложные цели, так как они строились в советское время и на века, железнодорожная инфраструктура на Западной Украине. Необходима полная ликвидация поставок жидкого топлива, потому что, как ни удивительно, на украинских заправках еще есть бензин.Кроме того, Украину надо оттеснить от Черного моря. Для этого целями должны стать порты и портовая инфраструктура.Если задачи по уничтожению этих целей довести до конца, то наша победа будет гарантирована с минимальными потерями.-Стороннему наблюдателю может показать, что если Россия бьет дорогими ракетами по Киеву, где под удар попадает центр по продаже электрокаров, а Украина бьет относительно недорогими БПЛА по НПЗ в России, то цена войны для киевского режима оказывается ниже, чем для российской стороны.- В России 50 нефтеперерабатывающих заводов. По ним бьют, но их действительно быстро вводят в строй. Предприятия, которые выпускают оборудование для НПЗ, работают в несколько смен. Мы можем ощетиниться всеми возможными стволами и радарами, но не уверен, что это позволит нам добиться перевеса. Пока на Украине бронетранспортёры спокойно заправляются жидким топливом, нам успеха не добиться.*признан в России террористом и экстремистомО ситуации в зоне СВО - Полковник Геннадий Алехин: Группировки "Север" и "Запад" готовятся к ударам на Харьков с севера и востока

https://ukraina.ru/20260602/1079717316.html

https://ukraina.ru/20260530/chto-ukrainskie-soldaty-delayut-v-afrike-i-kak-nato-gotovilos-k-voyne-s-rossiey-1079610676.html

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Денис Рудометов

интервью, украина, европа, россия, владимир зеленский, нпз, вооруженные силы украины, оон