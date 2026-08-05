https://ukraina.ru/20260805/u-vsu-konchayutsya-rakety-v-evrope-rushatsya-koalitsii-ukraina-v-mezhdunarodnom-kontekste-1082206237.html

У ВСУ кончаются ракеты, в Европе рушатся коалиции. Украина в международном контексте

У ВСУ кончаются ракеты, в Европе рушатся коалиции. Украина в международном контексте - 05.08.2026 Украина.ру

У ВСУ кончаются ракеты, в Европе рушатся коалиции. Украина в международном контексте

В Европе разваливается так и не сплотившаяся до конца "коалиция желающих", намеревавшаяся отправить свои войска на Украину. В целом европейская поддержка Украине может оказаться под вопросом из-за смены власти в двух ведущих стран континента – Великобритании и Франции, пишут западные СМИ

2026-08-05T16:29

2026-08-05T16:29

2026-08-05T16:29

эксклюзив

украина

россия

европа

рустем умеров

фридрих мерц

владимир путин

вооруженные силы украины

цру

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Остался только Мерц, но надолго ли?Европу ожидают проблемы: после ухода с должности премьер-министра Великобритании Кира Стармера сменится и правительство Эммануэля Макрона во Франции, пишет The Telegraph. Континент в итоге останется без руля, опасаются авторы издания.По их словам, заслуга этих двоих лидеров в том, что они положили конец давних распрям между Лондоном и Парижем из-за Брекзита и взяли в свои руки бразды правления, "пока Европа тщетно пыталась свыкнуться с безразличием Дональда Трампа"."В итоге их дипломатический дуэт сплотил более 30 стран, чтобы поддержать Украину и направить войска в качестве гарантии прекращения огня", - говорится в статье.Теперь же Стармер ушёл, а Макрон не сможет участвовать в президентских выборах в следующем году, в Европе может возникнуть вакуум лидерства, отмечает издание. При этом прочность положения потенциальных кандидатов, которые могли бы этот вакуум заполнить, вроде немецкого канцлера Фридриха Мерца, остаётся под вопросом, пишут британские журналисты."В отличие от Великобритании и Франции, Германия отказалась отправлять на Украину войска, что априори ослабило позицию Мерца в составе коалиции. На фоне роста популярности "Альтернативы для Германии" позиции Мерца зашатались и внутри страны — уже пошли разговоры о новом канцлере", — утверждается в публикации.Тем временем своего часа дожидаются претенденты, откровенно симпатизирующие России, вроде Марин Ле Пен во Франции. Поэтому европейская поддержка Украины в следующем году может измениться, допускает газета.Сомнительный эффект эйфорииИздание Myśl Polska резюмирует плачевные для Украины результаты ударов беспилотниками по целям в тылу России. По словам авторов издания, эти акции ВСУ вызывали "волну невероятного энтузиазма" в Польше и на Западе в целом. Однако есть ли повод для радости на самом деле, спрашивают они.Газета напоминает, что атаки беспилотников начались 3 июня, в день открытия Петербургского международного экономического форума, и продолжились серией ударов по логистическим центрам крупнейшей российской платформы интернет-торговли Wildberries.По словам авторов публикации, назвать точную цифру ущерба, понесённого российской экономикой в результате этой украинской компании, практически невозможно. Однако известно, что Wildberries входит в число крупнейших частных предприятий России, обрабатывает миллионы заказов в день, работает с гигантской сетью субподрядчиков и является одним из крупнейших плательщиков налогов в секторе электронной коммерции России, отмечают они.Западные средства массовой информации и соцсети отреагировали на эти события радостной эйфорией, продолжает издание. Однако его авторы не готовы разделить это настроение с другими коллегами и поднимают резонный вопрос: "неужели хоть кто-то, находясь в здравом уме, действительно верит в то, что какая-нибудь клиентка Wildberries, не получив вовремя заказанные помаду, лосьон, сумочку или платье, внезапно изольет весь свой гнев на Путина?".С начала СВО прошло более четырёх лет, но за это время не произошло ни цивилизационного взрыва, ни общественного бунта, ни даже серьёзного снижения показателей доверия к Путину и его администрации, констатируют они.Зато в ответ на действия ВСУ Россия резко повысила интенсивность своих атак, в ходе которых "украинские города теряют критическую инфраструктуру", подчёркивает газета. Удары беспилотниками по целям в российскому тылу не помогли Украине "победить в конфликте", констатирует издание."Ситуация на фронте не изменилась. Русские войска продолжают — медленно, но неуклонно — продвигаться вперед. Российское общество не изменило своих взглядов, не полюбило Запад и не отказалось от Путина. При этом произошло резкое усиление российских атак, которые стали для Украины весьма болезненными для остатков ее задыхающейся от военной нагрузки экономики, портовой инфраструктуры, предприятий и жителей крупных городов", — говорится в статье.Реальный баланс этой кампании — не "революция" в России или какой-то крупный стратегический прорыв, а всего лишь "несколько эффектных пожаров и недель радостного возбуждения", резюмирует польская газета.Зеленский "перезагрузился"Немецкий Handelsblatt подводит итоги последних перестановок в правительстве Украины. По мнению издания, у нового кабинета министров — две основные задачи.На внутреннем фронте новый министр обороны Евгений Хмара и главком Михаил Драпатый должны продвигать реформы в армии, которые инициировал бывший министр Фёдоров, отмечают немецкие журналисты. К ним относится и совершенствование практики призыва, подчеркивают они.На международном фронте Рустем Умеров будет курировать проекты правительства в сфере военного сотрудничества, в том числе реализацией проекта Freya и сделками по беспилотникам, напоминает издание."Цель соглашений по дронам — собрать воедино иностранные инвестиции и собственный опыт для производства БПЛА на экспорт. На данный момент Киев подписал соглашения с восемью странами, еще 15 находятся в стадии разработки", — уточняет газета.В рамках проекта Freya украинский производитель вооружений Fire Point совместно с европейскими партнерами разрабатывает собственную альтернативу американским ракетам-перехватчикам Patriot, говорится в публикации.Однако Умеров — личность неоднозначная, отмечает издание."Тот факт, что новый глава внешней разведки Умеров вновь играет ключевую роль, также вызвал критику в Киеве. Люди еще не забыли, что год назад в ходе коррупционного скандала в правительстве обвинения выдвигались и против него", — напоминают авторы публикации.По их данным Умеров, будучи министром обороны, якобы выдавал заказы определенным компаниям по настоянию бежавшего за границу бывшего делового партнёра Зеленского Тимура Миндича. Умеров тогда отверг эти обвинения и назвал их "безосновательными", пишет немецкая газета.Победим без ядерной бомбыНесмотря на все признаки эскалации российско-украинского конфликта, до ядерного взрыва дело не дойдёт — такое мнение высказал экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире одного из YouTube-каналов.По словам Макговерн, темпы российского наступления неуклонно нарастают, а украинская сторона практически полностью исчерпала возможности противовоздушной обороны."У России нет никаких причин применять ядерное оружие. Они побеждают. Темпы боевых действий на Украине ускоряются. Осталось освободить всего два крупных города. Они продвигаются быстро и смогут взять под контроль эти города", — заявил экс-аналитик ЦРУ.Политический кризис в Германии и его последствия для Украины. Об этом в материале Александра Савко Mercedes против Мерца. Скорая отставка канцлера – проблема для Украины

https://ukraina.ru/20260804/mercedes-protiv-mertsa-skoraya-otstavka-kantslera--problema-dlya-ukrainy-1082158138.html

https://ukraina.ru/20260728/faktor-wildberries-1081917478.html

https://ukraina.ru/20260804/slaboe-mesto-zelenskogo-zachem-umerova-spryatali-v-sluzhbe-vneshney-razvedki-1082148960.html

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Татьяна Стоянович

эксклюзив, украина, россия, европа, рустем умеров, фридрих мерц, владимир путин, вооруженные силы украины, цру