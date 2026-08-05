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Уголовное дело о теракте возбуждено СК РФ по факту атаки ВСУ на больницу Донецка

Уголовное дело о теракте возбуждено СК РФ по факту атаки ВСУ на больницу Донецка - 05.08.2026 Украина.ру

Уголовное дело о теракте возбуждено СК РФ по факту атаки ВСУ на больницу Донецка

Возбуждено уголовное дело об атаке украинскими боевиками на больницу в ДНР. Об этом 5 августа заявила Официальный представитель СК России Светлана Петренко

2026-08-05T20:01

2026-08-05T20:01

2026-08-05T20:01

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Главным следственным управлением СК РФ возбуждено уголовное дело о террористическом акте (ст.205 УК РФ) в связи с атакой украинских вооруженных формирований на гражданские объекты в ДНР.Следователи установили, что 5 августа украинские вооруженные формирования при помощи беспилотного летательного аппарата самолетного типа атаковали медицинское учреждение, расположенное в городе Донецке.В результате одна женщина погибла, еще двое получили ранения, - констатировали в Следкоме. - Это очередное чудовищное преступление киевского режима. Целенаправленный удар был нанесен по гражданскому медицинскому учреждению, где на лечении находятся мирные люди". Актуальное интервью: Даниил Безсонов: Украина и Запад напрашиваются на то, чтобы Россия начала бить по их объектам в Европе"Следственный комитет России проведет полное и всестороннее расследование всех обстоятельств произошедшего, установит и привлечет к ответственности всех причастных к этому злодеянию", - заверили в ведомстве. Ранее телеграм-канал Украина.ру сообщал, что дрон Hornet, атаковавший больницу в центре Донецка, залетел в одну из палат терапевтического корпуса. Был повреждён фасад, одна из несущих стен и остеклениеВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, россия, донецк, ск рф, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, днр, терроризм, криминал, бпла сегодня, атака бпла