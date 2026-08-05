Уголовное дело о теракте возбуждено СК РФ по факту атаки ВСУ на больницу Донецка - 05.08.2026 Украина.ру
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Уголовное дело о теракте возбуждено СК РФ по факту атаки ВСУ на больницу Донецка
Уголовное дело о теракте возбуждено СК РФ по факту атаки ВСУ на больницу Донецка - 05.08.2026 Украина.ру
Уголовное дело о теракте возбуждено СК РФ по факту атаки ВСУ на больницу Донецка
Возбуждено уголовное дело об атаке украинскими боевиками на больницу в ДНР. Об этом 5 августа заявила Официальный представитель СК России Светлана Петренко
2026-08-05T20:01
2026-08-05T20:01
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Главным следственным управлением СК РФ возбуждено уголовное дело о террористическом акте (ст.205 УК РФ) в связи с атакой украинских вооруженных формирований на гражданские объекты в ДНР.Следователи установили, что 5 августа украинские вооруженные формирования при помощи беспилотного летательного аппарата самолетного типа атаковали медицинское учреждение, расположенное в городе Донецке.В результате одна женщина погибла, еще двое получили ранения, - констатировали в Следкоме. - Это очередное чудовищное преступление киевского режима. Целенаправленный удар был нанесен по гражданскому медицинскому учреждению, где на лечении находятся мирные люди". Актуальное интервью: Даниил Безсонов: Украина и Запад напрашиваются на то, чтобы Россия начала бить по их объектам в Европе"Следственный комитет России проведет полное и всестороннее расследование всех обстоятельств произошедшего, установит и привлечет к ответственности всех причастных к этому злодеянию", - заверили в ведомстве. Ранее телеграм-канал Украина.ру сообщал, что дрон Hornet, атаковавший больницу в центре Донецка, залетел в одну из палат терапевтического корпуса. Был повреждён фасад, одна из несущих стен и остеклениеВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, россия, донецк, ск рф, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, днр, терроризм, криминал, бпла сегодня, атака бпла
Новости, Россия, Донецк, СК РФ, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, ДНР, терроризм, криминал, БПЛА сегодня, атака БПЛА

Уголовное дело о теракте возбуждено СК РФ по факту атаки ВСУ на больницу Донецка

20:01 05.08.2026
 
© Фото : СК РФ
- РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© Фото : СК РФ
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Возбуждено уголовное дело об атаке украинскими боевиками на больницу в ДНР. Об этом 5 августа заявила Официальный представитель СК России Светлана Петренко
Главным следственным управлением СК РФ возбуждено уголовное дело о террористическом акте (ст.205 УК РФ) в связи с атакой украинских вооруженных формирований на гражданские объекты в ДНР.

Следователи установили, что 5 августа украинские вооруженные формирования при помощи беспилотного летательного аппарата самолетного типа атаковали медицинское учреждение, расположенное в городе Донецке.
В результате одна женщина погибла, еще двое получили ранения, - констатировали в Следкоме. - Это очередное чудовищное преступление киевского режима. Целенаправленный удар был нанесен по гражданскому медицинскому учреждению, где на лечении находятся мирные люди".
Актуальное интервью: Даниил Безсонов: Украина и Запад напрашиваются на то, чтобы Россия начала бить по их объектам в Европе
"Следственный комитет России проведет полное и всестороннее расследование всех обстоятельств произошедшего, установит и привлечет к ответственности всех причастных к этому злодеянию", - заверили в ведомстве.
Ранее телеграм-канал Украина.ру сообщал, что дрон Hornet, атаковавший больницу в центре Донецка, залетел в одну из палат терапевтического корпуса. Был повреждён фасад, одна из несущих стен и остекление
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20:01Уголовное дело о теракте возбуждено СК РФ по факту атаки ВСУ на больницу Донецка
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