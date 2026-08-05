https://ukraina.ru/20260805/wildberries-oproverg-perenos-osnovnykh-skladov-za-predely-rossii-1082212077.html

Wildberries опроверг перенос основных складов за пределы России

Wildberries опроверг перенос основных складов за пределы России - 05.08.2026 Украина.ру

Wildberries опроверг перенос основных складов за пределы России

Компания Wildberries официально опровергла сообщения СМИ о форсированном строительстве или переносе ключевых логистических мощностей за пределы России. Об этом говорится в распространённом 4 августа пресс-релизе компании

2026-08-05T17:54

2026-08-05T17:54

2026-08-05T17:54

россия

казахстан

вооруженные силы украины

белоруссия

новости

торговля

атака бпла

бывший ссср

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Строительство складских объектов Wildberries ведется в плановом режиме, отметили в компании."Все публикации в СМИ на тему ускорения темпов строительства или переноса основных логистических мощностей компании за пределы Российской Федерации мы расцениваем как излишнее эмоциональное подогревание ситуации, которое не отражает сути наших бизнес-процессов", - заявили представители компании.Там также отметили продолжение системной работы по расширению логистической инфраструктуры в странах присутствия. При этом сейчас компания направляет все необходимые ресурсы на восстановление логистических процессов и поддержку стабильной работы платформы.Отмечено, что логистический хаб Wildberries в китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень" под Минском заработал в тестовом режиме в конце мая. Сейчас он наращивает свои мощности с выходом на полную эксплуатацию.Компания планирует расширить географию приема товаров по модели FBS не только в фирменных, но и в партнерских пунктах выдачи заказов.Ранее в СМИ появились публикации о выносе объектов Wildberries в постсоветские республики, в том числе в Казахстан. Причиной указывались постоянные атаки БПЛА ВСУ на объекты компании. Новости на эту тему: При атаке БПЛА на склад Wildberries в Тульской области пострадал человек, ПВО сбили 107 беспилотников

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казахстан

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россия, казахстан, вооруженные силы украины, белоруссия, новости, торговля, атака бпла, бывший ссср