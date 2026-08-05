Wildberries опроверг перенос основных складов за пределы России - 05.08.2026 Украина.ру
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Wildberries опроверг перенос основных складов за пределы России
Wildberries опроверг перенос основных складов за пределы России - 05.08.2026 Украина.ру
Wildberries опроверг перенос основных складов за пределы России
Компания Wildberries официально опровергла сообщения СМИ о форсированном строительстве или переносе ключевых логистических мощностей за пределы России. Об этом говорится в распространённом 4 августа пресс-релизе компании
2026-08-05T17:54
2026-08-05T17:54
россия
казахстан
вооруженные силы украины
белоруссия
новости
торговля
атака бпла
бывший ссср
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Строительство складских объектов Wildberries ведется в плановом режиме, отметили в компании."Все публикации в СМИ на тему ускорения темпов строительства или переноса основных логистических мощностей компании за пределы Российской Федерации мы расцениваем как излишнее эмоциональное подогревание ситуации, которое не отражает сути наших бизнес-процессов", - заявили представители компании.Там также отметили продолжение системной работы по расширению логистической инфраструктуры в странах присутствия. При этом сейчас компания направляет все необходимые ресурсы на восстановление логистических процессов и поддержку стабильной работы платформы.Отмечено, что логистический хаб Wildberries в китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень" под Минском заработал в тестовом режиме в конце мая. Сейчас он наращивает свои мощности с выходом на полную эксплуатацию.Компания планирует расширить географию приема товаров по модели FBS не только в фирменных, но и в партнерских пунктах выдачи заказов.Ранее в СМИ появились публикации о выносе объектов Wildberries в постсоветские республики, в том числе в Казахстан. Причиной указывались постоянные атаки БПЛА ВСУ на объекты компании. Новости на эту тему: При атаке БПЛА на склад Wildberries в Тульской области пострадал человек, ПВО сбили 107 беспилотников
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казахстан
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россия, казахстан, вооруженные силы украины, белоруссия, новости, торговля, атака бпла, бывший ссср
Россия, Казахстан, Вооруженные силы Украины, Белоруссия, Новости, торговля, атака БПЛА, бывший СССР

Wildberries опроверг перенос основных складов за пределы России

17:54 05.08.2026
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВладелица интернет-магазина Wildberries Т. Бакальчук стала второй женщиной-миллиардером в России
Владелица интернет-магазина Wildberries Т. Бакальчук стала второй женщиной-миллиардером в России - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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Компания Wildberries официально опровергла сообщения СМИ о форсированном строительстве или переносе ключевых логистических мощностей за пределы России. Об этом говорится в распространённом 4 августа пресс-релизе компании
Строительство складских объектов Wildberries ведется в плановом режиме, отметили в компании.
"Все публикации в СМИ на тему ускорения темпов строительства или переноса основных логистических мощностей компании за пределы Российской Федерации мы расцениваем как излишнее эмоциональное подогревание ситуации, которое не отражает сути наших бизнес-процессов", - заявили представители компании.
Там также отметили продолжение системной работы по расширению логистической инфраструктуры в странах присутствия. При этом сейчас компания направляет все необходимые ресурсы на восстановление логистических процессов и поддержку стабильной работы платформы.
Отмечено, что логистический хаб Wildberries в китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень" под Минском заработал в тестовом режиме в конце мая. Сейчас он наращивает свои мощности с выходом на полную эксплуатацию.
Компания планирует расширить географию приема товаров по модели FBS не только в фирменных, но и в партнерских пунктах выдачи заказов.
Ранее в СМИ появились публикации о выносе объектов Wildberries в постсоветские республики, в том числе в Казахстан. Причиной указывались постоянные атаки БПЛА ВСУ на объекты компании.
Новости на эту тему: При атаке БПЛА на склад Wildberries в Тульской области пострадал человек, ПВО сбили 107 беспилотников
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