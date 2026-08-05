Украина просит соседей открыть для нее транзит зерна в третьи страны - 05.08.2026 Украина.ру
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Украина просит соседей открыть для нее транзит зерна в третьи страны
Украина просит соседей открыть для нее транзит зерна в третьи страны - 05.08.2026 Украина.ру
Украина просит соседей открыть для нее транзит зерна в третьи страны
Киев проводит консультации с европейским партнерами по поводу транзита своей сельскохозяйственной продукции через их территорию. Об этом 5 августа сообщил исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины Андрей Сибига, передают украинские СМИ
2026-08-05T16:41
2026-08-05T16:42
новости
украина
румыния
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По его словам, переговоры ведутся с Венгрией, Молдавией, Польшей, Румынией и Словакией. Обсуждается создание наземных коридоров, по которым украинская сельскохозяйственная продукция пойдет в третьи страны так, как это было в 2022 году, уточнил Сибига.Таким образом Украина пытается компенсировать простой черноморских портов, через которые шел основной объем экспорта украинских зерновых.В ответ на удары ВСУ по судам в акватории Черного и Каспийского морей Россия в течение последних недель активизировала атаки по украинским портам Одесса, Черноморск и Южный, через которые вывозится до 90% украинских зерновых и масличных культур.Ассоциация молдавских аграриев "Фермерская сила" ранее выступила с требованием к властям страны ограничить ввоз зерновых культур с Украины. По их информации, в ближайшее время ряд молдавских трейдеров планирует завезти значительные объемы пшеницы с Украины. В ассоциации опасаются, что часть этих поставок позже будет реэкспортирована в Румынию под видом молдавской продукции.После прекращения "зерновой сделки" с Россией, Украина уже использовала румынские порты на Дунае и сухопутные коридоры для экспорта зерна.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, румыния
Новости, Украина, Румыния

Украина просит соседей открыть для нее транзит зерна в третьи страны

16:41 05.08.2026 (обновлено: 16:42 05.08.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкУборка зерновых в Донецкой и Луганской областях
Уборка зерновых в Донецкой и Луганской областях - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости . Сергей Аверин
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Киев проводит консультации с европейским партнерами по поводу транзита своей сельскохозяйственной продукции через их территорию. Об этом 5 августа сообщил исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины Андрей Сибига, передают украинские СМИ
По его словам, переговоры ведутся с Венгрией, Молдавией, Польшей, Румынией и Словакией. Обсуждается создание наземных коридоров, по которым украинская сельскохозяйственная продукция пойдет в третьи страны так, как это было в 2022 году, уточнил Сибига.
Таким образом Украина пытается компенсировать простой черноморских портов, через которые шел основной объем экспорта украинских зерновых.
В ответ на удары ВСУ по судам в акватории Черного и Каспийского морей Россия в течение последних недель активизировала атаки по украинским портам Одесса, Черноморск и Южный, через которые вывозится до 90% украинских зерновых и масличных культур.
Ассоциация молдавских аграриев "Фермерская сила" ранее выступила с требованием к властям страны ограничить ввоз зерновых культур с Украины. По их информации, в ближайшее время ряд молдавских трейдеров планирует завезти значительные объемы пшеницы с Украины. В ассоциации опасаются, что часть этих поставок позже будет реэкспортирована в Румынию под видом молдавской продукции.
После прекращения "зерновой сделки" с Россией, Украина уже использовала румынские порты на Дунае и сухопутные коридоры для экспорта зерна.
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