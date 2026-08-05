https://ukraina.ru/20260805/zelenskiy-predupredil-o-personalnoy-otvetstvennosti-za-vypolnenie-planov-stoykosti-i-ukazal-1082214391.html
Зеленский предупредил о персональной ответственности за выполнение "планов стойкости" и указал приоритеты
Зеленский предупредил о персональной ответственности за выполнение "планов стойкости" и указал приоритеты - 05.08.2026 Украина.ру
Зеленский предупредил о персональной ответственности за выполнение "планов стойкости" и указал приоритеты
Владимир Зеленский провёл заседание СНБО Украины и указал на приоритеты подготовки к зиме. Об этом руководитель республики заявил 5 августа
2026-08-05T18:39
2026-08-05T18:39
2026-08-05T18:39
новости
владимир зеленский
украина
снбо
зима
отопительный сезон
ракетные удары по украине
жкх
коммунальное хозяйство
инфраструктура
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"Сегодня провел заседание СНБО по выполнению определенных планов устойчивости для областей и общин", - сообщил Зеленский.Он выразил сожаление в связи с тем, что "есть отставание в части городов и регионов"."Персональная ответственность за то, чтобы это наверстать и выполнить планы устойчивости", - предупредил он.Также руководитель постсоветской республики обозначил приоритеты подготовки к зимнему периоду."Приоритетов для прохождения зимы сейчас три: усиление защиты критической инфраструктуры, обеспечение нужного количества и качества укрытий и бомбоубежищ и увеличение антибалистических возможностей". Зеленский выразил благодарность тем должностным лицам и представителям органов местного самоуправления, которые действительно заботятся об украинцах и своих общинах.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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новости, владимир зеленский, украина, снбо, зима, отопительный сезон, ракетные удары по украине, жкх, коммунальное хозяйство, инфраструктура
Новости, Владимир Зеленский, Украина, СНБО, зима, отопительный сезон, ракетные удары по Украине, ЖКХ, коммунальное хозяйство, инфраструктура
Зеленский предупредил о персональной ответственности за выполнение "планов стойкости" и указал приоритеты
Владимир Зеленский провёл заседание СНБО Украины и указал на приоритеты подготовки к зиме. Об этом руководитель республики заявил 5 августа
"Сегодня провел заседание СНБО по выполнению определенных планов устойчивости для областей и общин", - сообщил Зеленский.
Он выразил сожаление в связи с тем, что "есть отставание в части городов и регионов".
"Персональная ответственность за то, чтобы это наверстать и выполнить планы устойчивости", - предупредил он.
Также руководитель постсоветской республики обозначил приоритеты подготовки к зимнему периоду.
"Приоритетов для прохождения зимы сейчас три: усиление защиты критической инфраструктуры, обеспечение нужного количества и качества укрытий и бомбоубежищ и увеличение антибалистических возможностей".
Зеленский выразил благодарность тем должностным лицам и представителям органов местного самоуправления, которые действительно заботятся об украинцах и своих общинах.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.