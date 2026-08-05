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Зеленский предупредил о персональной ответственности за выполнение "планов стойкости" и указал приоритеты

Зеленский предупредил о персональной ответственности за выполнение "планов стойкости" и указал приоритеты - 05.08.2026 Украина.ру

Зеленский предупредил о персональной ответственности за выполнение "планов стойкости" и указал приоритеты

Владимир Зеленский провёл заседание СНБО Украины и указал на приоритеты подготовки к зиме. Об этом руководитель республики заявил 5 августа

2026-08-05T18:39

2026-08-05T18:39

2026-08-05T18:39

новости

владимир зеленский

украина

снбо

зима

отопительный сезон

ракетные удары по украине

жкх

коммунальное хозяйство

инфраструктура

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"Сегодня провел заседание СНБО по выполнению определенных планов устойчивости для областей и общин", - сообщил Зеленский.Он выразил сожаление в связи с тем, что "есть отставание в части городов и регионов"."Персональная ответственность за то, чтобы это наверстать и выполнить планы устойчивости", - предупредил он.Также руководитель постсоветской республики обозначил приоритеты подготовки к зимнему периоду."Приоритетов для прохождения зимы сейчас три: усиление защиты критической инфраструктуры, обеспечение нужного количества и качества укрытий и бомбоубежищ и увеличение антибалистических возможностей". Зеленский выразил благодарность тем должностным лицам и представителям органов местного самоуправления, которые действительно заботятся об украинцах и своих общинах.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, владимир зеленский, украина, снбо, зима, отопительный сезон, ракетные удары по украине, жкх, коммунальное хозяйство, инфраструктура