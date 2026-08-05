https://ukraina.ru/20260805/aleksandr-dyukov-posle-prigovora-bandere-i-shukhevichu-rossiya-dolzhna-priznat-volynskuyu-reznyu-aktom-1082210274.html

Александр Дюков: После приговора Бандере и Шухевичу Россия должна признать Волынскую резню актом геноцида

Александр Дюков: После приговора Бандере и Шухевичу Россия должна признать Волынскую резню актом геноцида - 05.08.2026 Украина.ру

Александр Дюков: После приговора Бандере и Шухевичу Россия должна признать Волынскую резню актом геноцида

Считаю необходимым признание в России Волынской резни актом геноцида, что соответствует исторической реальности. Это был спланированный акт кровавых этнических чисток, который украинские националисты впервые положили на бумагу, то есть запланировали, еще в 1938 году до начала Второй мировой войны.

2026-08-05T18:30

2026-08-05T18:30

2026-08-05T18:30

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал российский историк, публицист, научный сотрудник Института российской истории РАН Александр Дюков.Тверской суд Москвы удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России и признал Степана Бандеру, Романа Шухевича, Организацию украинских националистов (ОУН)* и Украинскую повстанческую армию (УПА)* пособниками нацистской Германии в преступлениях против советского народа в годы Великой Отечественной войны.- Александр Решидеович, не кажется ли вам это решение запоздалым на пятом году войны с киевским режимом? Или для его обоснования понадобилась длительная историческая экспертиза на основе архивных данных?- Вне всякого сомнения историческая экспертиза была необходима. Но все же подобная экспертиза не столь трудозатратна, чтобы занять несколько лет. То, что Бандера и Шухевич активно сотрудничали с нацистами историкам известно давно. Соответствующие показания представителей абвера были представлены еще на Нюрнбергском трибунале. В этих документах упоминаются сюжеты, связанные с Организацией украинских националистов (ОУН) и ее планами по проведению этнических чисток поляков в 1939 году вскоре после нападения Германии на Польшу.Историкам также хорошо известны документы, которые сохранились в российских архивах, в том числе показания представителей германской разведки, которые курировали руководителей украинских националистов. В том, что они являлись пособниками, никаких сомнений нет.Почему это решение было принято сейчас, а не ранее? Для меня это остается загадкой. С другой стороны, лучше поздно, чем никогда.- Какие юридические преимущества это даст для дальнейшего процесса денацификации Украины?- Для денацификации Украины нужны прежде всего не юридические или исторические квалификации каких-то фактов, а успешная боевая работа. Так что на данном этапе это решение к денацификации Украины это решение принципиального отношения не имеет.- Теперь логично ожидать, что подобный статус необходимо присвоить генералу Власову, атаманам Шкуро и Краснову, которые в года войны сотрудничали с немцами?- В России нет никаких сомнений, что Власов является нацистским пособником. Этот факт был юридически признан, еще когда Власова осудили и казнили. Здесь есть разница в ситуации с Бандерой и Шухевичем.С правовой точки зрения факт того, что Власов или Краснов являются пособниками, был зафиксирован еще сразу после Великой Отечественной войны в результате суда над ними. А над Бандерой и Шухевичем такого суда не было. Поэтому этот юридический факт пришлось фиксировать таким образом в наше время через иск Генеральной прокуратуры.- Между Варшавой и Киевом продолжается конфликт вокруг героизации УПА* на Украине. На фоне этого в Польше участились нападения на украинцев по национальному признаку. При этом некоторые эксперты утверждают, что русофобские настроения в польской элите все равно сильнее исторической памяти о волынской резне, которую устроили польскому населению украинские националисты. Можно ли в этих условиях изменить отношение к России в польском обществе?- Считаю необходимым признание в России Волынской резни актом геноцида, что соответствует исторической реальности. Это был спланированный акт кровавых этнических чисток, который украинские националисты впервые положили на бумагу, то ест запланировали, еще в 1938 году еще до начала Второй мировой войны.Признание Волынской резни геноцидом будет являться важным и необходимым фактором не только для того, чтобы повлиять на польское общество, но и потому что забывать об этой трагедии у нас в России совершенно неправильно.- В Латвии с почестями похоронили 102-летнего ветерана СС Лаймониса Эзергайлиса. МИД РФ констатировал, что это свидетельствует о возрождении идеологии нацизма в Евросоюзе, что уже давно не секрет. Насколько эта идеология определяет внешнеполитический курс прибалтийских государств?- Внешнеполитический курс прибалтийских государств определят их вступление в НАТО и ЕС. Когда это произошло в 2004 году, антироссийские ставки стали расти.Вступив в Евросоюз, прибалты были должны найти свое место в европейском распределении труда. Естественно, это не могла быть экономика. Экономика стран Прибалтики невелика и дотационна. Это были не социальные вопросы, потому что соответствующие решения принимались не в прибалтийских столицах. Поэтому свое место они нашли в наращивании антироссийской риторики.Для элит прибалтийских стран это было правильное решение, потому что такая риторика поощряется в ЕС. Целый ряд выходцев из Прибалтики благодаря такой риторики заняли заметные места в истеблишменте Евросоюза.История в данном случае второстепенна. Логика существования Прибалтики в Евросоюзе все равно привела бы их к антироссийской политике и ее наращиванию.*признана экстремистской и запрещена в России

https://ukraina.ru/20260805/ot-nyurnberga-do-kieva-rossiya-vynesla-prigovor-bandere-i-shukhevichu-1082200882.html

https://ukraina.ru/20260805/agenty-so-spisochkami-zachem-evropeyskie-chinovniki-na-samom-dele-ezdyat-v-kiev-1082159378.html

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Денис Рудометов

интервью, россия, украина, прибалтика, ес, сс, нато, волынская резня