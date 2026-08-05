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Британский министр обороны Стритинг переговорил с Зеленским

Британский министр обороны Стритинг переговорил с Зеленским - 05.08.2026 Украина.ру

Британский министр обороны Стритинг переговорил с Зеленским

Владимир Зеленский был рад впервые приветствовать в Киеве министра обороны Британии Уэса Стритинга. Об этом руководитель постсоветской республики заявил 5 августа

2026-08-05T18:14

2026-08-05T18:14

2026-08-05T18:14

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"Ценим, что этот визит происходит сразу после очередного российского удара по нашим людям, - заявил Зеленский. - Проинформировал министра о последствиях этой атаки против жизни и о наших потребностях, поскольку Россия хочет значительно нарастить производство баллистических ракет к зиме". Зеленский обсудил со Стритингом, как Британия может помочь киевскому режиму защититься от баллистических ракет российской армии. Причём "на двустороннем и на многостороннем уровне, – как она уже неоднократно делала, помогая с поставками дефицитного оборудования", уточнил Зеленский."В частности, обсудили возможности для сопроизводства некоторых видов вооружения - и Британия, и Украина имеют сильные способности, проверенные войной, - продолжил Зеленский. - Также говорили о санкциях против российских предприятий, привлеченных к производству баллистики". Украинский политик и шоумен заявил о важности всего, что ослабляет Россию. Он поблагодарил английского короля, чиновничество, народ королевства и само королевство.Зеленский заявлял ранее, что единственным эффективным средством отражения атак баллистических ракет ВС РФ являются американские ЗРК "Пэтриот". Члены НАТО поставили на Украину такие комплексы, однако не обеспечили боеприпасами - на их дефицит представители киевского режима постоянно жалуются. Автор издания Украина.ру Татьяна Стоянович рассмотрела ситуацию в публикации У ВСУ кончаются ракеты, в Европе рушатся коалиции. Украина в международном контекстеАктуальное интервью: Ростислав Ищенко: Если Одесса останется в составе Украины, контролировать ее будет Россия, а не БританияВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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