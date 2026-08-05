Британский министр обороны Стритинг переговорил с Зеленским - 05.08.2026 Украина.ру
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Британский министр обороны Стритинг переговорил с Зеленским
Британский министр обороны Стритинг переговорил с Зеленским - 05.08.2026 Украина.ру
Британский министр обороны Стритинг переговорил с Зеленским
Владимир Зеленский был рад впервые приветствовать в Киеве министра обороны Британии Уэса Стритинга. Об этом руководитель постсоветской республики заявил 5 августа
2026-08-05T18:14
2026-08-05T18:14
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бывший ссср
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"Ценим, что этот визит происходит сразу после очередного российского удара по нашим людям, - заявил Зеленский. - Проинформировал министра о последствиях этой атаки против жизни и о наших потребностях, поскольку Россия хочет значительно нарастить производство баллистических ракет к зиме". Зеленский обсудил со Стритингом, как Британия может помочь киевскому режиму защититься от баллистических ракет российской армии. Причём "на двустороннем и на многостороннем уровне, – как она уже неоднократно делала, помогая с поставками дефицитного оборудования", уточнил Зеленский."В частности, обсудили возможности для сопроизводства некоторых видов вооружения - и Британия, и Украина имеют сильные способности, проверенные войной, - продолжил Зеленский. - Также говорили о санкциях против российских предприятий, привлеченных к производству баллистики". Украинский политик и шоумен заявил о важности всего, что ослабляет Россию. Он поблагодарил английского короля, чиновничество, народ королевства и само королевство.Зеленский заявлял ранее, что единственным эффективным средством отражения атак баллистических ракет ВС РФ являются американские ЗРК "Пэтриот". Члены НАТО поставили на Украину такие комплексы, однако не обеспечили боеприпасами - на их дефицит представители киевского режима постоянно жалуются. Автор издания Украина.ру Татьяна Стоянович рассмотрела ситуацию в публикации У ВСУ кончаются ракеты, в Европе рушатся коалиции. Украина в международном контекстеАктуальное интервью: Ростислав Ищенко: Если Одесса останется в составе Украины, контролировать ее будет Россия, а не БританияВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, британия, россия, украина, владимир зеленский, новости переговоров, переговоры по украине 2026, бывший ссср, ракетные удары по украине, зрк patriot, нато
Новости, Британия, Россия, Украина, Владимир Зеленский, новости переговоров, Переговоры по Украине 2026, бывший СССР, ракетные удары по Украине, ЗРК Patriot, НАТО

Британский министр обороны Стритинг переговорил с Зеленским

18:14 05.08.2026
 
© REUTERS / Jack Taylor
- РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© REUTERS / Jack Taylor
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Владимир Зеленский был рад впервые приветствовать в Киеве министра обороны Британии Уэса Стритинга. Об этом руководитель постсоветской республики заявил 5 августа
"Ценим, что этот визит происходит сразу после очередного российского удара по нашим людям, - заявил Зеленский. - Проинформировал министра о последствиях этой атаки против жизни и о наших потребностях, поскольку Россия хочет значительно нарастить производство баллистических ракет к зиме".
Зеленский обсудил со Стритингом, как Британия может помочь киевскому режиму защититься от баллистических ракет российской армии. Причём "на двустороннем и на многостороннем уровне, – как она уже неоднократно делала, помогая с поставками дефицитного оборудования", уточнил Зеленский.
"В частности, обсудили возможности для сопроизводства некоторых видов вооружения - и Британия, и Украина имеют сильные способности, проверенные войной, - продолжил Зеленский. - Также говорили о санкциях против российских предприятий, привлеченных к производству баллистики".
Украинский политик и шоумен заявил о важности всего, что ослабляет Россию. Он поблагодарил английского короля, чиновничество, народ королевства и само королевство.
Зеленский заявлял ранее, что единственным эффективным средством отражения атак баллистических ракет ВС РФ являются американские ЗРК "Пэтриот". Члены НАТО поставили на Украину такие комплексы, однако не обеспечили боеприпасами - на их дефицит представители киевского режима постоянно жалуются.
Автор издания Украина.ру Татьяна Стоянович рассмотрела ситуацию в публикации У ВСУ кончаются ракеты, в Европе рушатся коалиции. Украина в международном контексте
Актуальное интервью: Ростислав Ищенко: Если Одесса останется в составе Украины, контролировать ее будет Россия, а не Британия
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