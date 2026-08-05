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В пензенском музее СВО по вражеским нашивкам и каске будут ходить ногами

В пензенском музее СВО по вражеским нашивкам и каске будут ходить ногами - 05.08.2026 Украина.ру

В пензенском музее СВО по вражеским нашивкам и каске будут ходить ногами

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что передал в пензенский музей СВО нашивки с нацистской символикой, каску и удостоверения военнослужащих ВСУ. Эти предметы разместят под стеклом в полу музея, передают РИА Новости

2026-08-05T17:55

2026-08-05T17:55

2026-08-05T18:09

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"Передал в пензенский "Музей СВО" вражескую амуницию: нашивки с нацистской символикой и бандеровскую каску, а также два удостоверения личности ликвидированных бандеровцев-карателей. Эти предметы разместят под стеклом в полу, чтобы каждый шаг по ним напоминал о силе духа нашего народа в борьбе за независимость", — написал глава региона в своем канале на платформе "Макс".Как уточняется на видеозаписи, приложенной к публикации, нашивки, удостоверения и каску поместят в полу, чтобы посетители музея могли ходить по ним.Ранее военнослужащий 51-й общевойсковой гвардейской армии Илья Гавазин рассказал РИА Новости, что операторы FPV-дронов российской войсковой группировки войск "Центр" уничтожили группу польских наемников в районе населенного пункта Красноярское в ДНР.Отряд польских наёмников был обнаружен российскими операторами разведывательных беспилотников, выполнявшими боевую задачу в лесополосе во время освобождения Красноярского."Разведывательные расчеты выявили живую силу противника, которая пыталась скрытно отойти через лесополосу. По внешним признакам — шевронам, вооружению и экипировке — мы поняли, что это были наемники польского происхождения", — сообщил Гавазин.*Украинское военизированное националистическое объединение "Азов" (батальон "Азов", полк "Азов") внесено в перечень террористов и экстремистов Росинфомониторинга.

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