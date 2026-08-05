В пензенском музее СВО по вражеским нашивкам и каске будут ходить ногами - 05.08.2026 Украина.ру
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В пензенском музее СВО по вражеским нашивкам и каске будут ходить ногами
В пензенском музее СВО по вражеским нашивкам и каске будут ходить ногами - 05.08.2026 Украина.ру
В пензенском музее СВО по вражеским нашивкам и каске будут ходить ногами
Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что передал в пензенский музей СВО нашивки с нацистской символикой, каску и удостоверения военнослужащих ВСУ. Эти предметы разместят под стеклом в полу музея, передают РИА Новости
2026-08-05T17:55
2026-08-05T18:09
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"Передал в пензенский "Музей СВО" вражескую амуницию: нашивки с нацистской символикой и бандеровскую каску, а также два удостоверения личности ликвидированных бандеровцев-карателей. Эти предметы разместят под стеклом в полу, чтобы каждый шаг по ним напоминал о силе духа нашего народа в борьбе за независимость", — написал глава региона в своем канале на платформе "Макс".Как уточняется на видеозаписи, приложенной к публикации, нашивки, удостоверения и каску поместят в полу, чтобы посетители музея могли ходить по ним.Ранее военнослужащий 51-й общевойсковой гвардейской армии Илья Гавазин рассказал РИА Новости, что операторы FPV-дронов российской войсковой группировки войск "Центр" уничтожили группу польских наемников в районе населенного пункта Красноярское в ДНР.Отряд польских наёмников был обнаружен российскими операторами разведывательных беспилотников, выполнявшими боевую задачу в лесополосе во время освобождения Красноярского."Разведывательные расчеты выявили живую силу противника, которая пыталась скрытно отойти через лесополосу. По внешним признакам — шевронам, вооружению и экипировке — мы поняли, что это были наемники польского происхождения", — сообщил Гавазин.*Украинское военизированное националистическое объединение "Азов" (батальон "Азов", полк "Азов") внесено в перечень террористов и экстремистов Росинфомониторинга.
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новости, донецкая народная республика, музей, иностранные наемники, бандеровцы, главные новости, главное, нацизм, украинский неонацизм, пенза, сво, новости сво, новости сво россия, новости сво сейчас, дзен новости сво, спецоперация
Новости, Донецкая Народная Республика, музей, иностранные наемники, бандеровцы, Главные новости, главное, нацизм, украинский неонацизм, Пенза, СВО, новости СВО, новости СВО Россия, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, Спецоперация

В пензенском музее СВО по вражеским нашивкам и каске будут ходить ногами

17:55 05.08.2026 (обновлено: 18:09 05.08.2026)
 
© AP / Efrem Lukatsky
- РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© AP / Efrem Lukatsky
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Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что передал в пензенский музей СВО нашивки с нацистской символикой, каску и удостоверения военнослужащих ВСУ. Эти предметы разместят под стеклом в полу музея, передают РИА Новости
"Передал в пензенский "Музей СВО" вражескую амуницию: нашивки с нацистской символикой и бандеровскую каску, а также два удостоверения личности ликвидированных бандеровцев-карателей. Эти предметы разместят под стеклом в полу, чтобы каждый шаг по ним напоминал о силе духа нашего народа в борьбе за независимость", — написал глава региона в своем канале на платформе "Макс".
Как уточняется на видеозаписи, приложенной к публикации, нашивки, удостоверения и каску поместят в полу, чтобы посетители музея могли ходить по ним.
Ранее военнослужащий 51-й общевойсковой гвардейской армии Илья Гавазин рассказал РИА Новости, что операторы FPV-дронов российской войсковой группировки войск "Центр" уничтожили группу польских наемников в районе населенного пункта Красноярское в ДНР.
Отряд польских наёмников был обнаружен российскими операторами разведывательных беспилотников, выполнявшими боевую задачу в лесополосе во время освобождения Красноярского.
"Разведывательные расчеты выявили живую силу противника, которая пыталась скрытно отойти через лесополосу. По внешним признакам — шевронам, вооружению и экипировке — мы поняли, что это были наемники польского происхождения", — сообщил Гавазин.
*Украинское военизированное националистическое объединение "Азов" (батальон "Азов", полк "Азов") внесено в перечень террористов и экстремистов Росинфомониторинга.
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